Tecfil é Top of Mind no mercado de autopeças pela pesquisa "Marcas na Oficina"

Empresa foi uma das marcas mais lembradas em pesquisa que contou com a participação de mais de 2.800 reparadores de todo o Brasil

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Tecfil, maior fabricante em filtros automotivos da América Latina, teve a qualidade de seus produtos reconhecida novamente por reparadores de todo o Brasil e foi eleita uma das marcas Top of Mind na pesquisa "Marcas na Oficina" entre as mais lembradas do mercado de autopeças. A companhia figurou ainda na liderança nos quesitos "marca de maior lembrança e confiança" e "marca mais encontrada no fornecedor" na categoria de filtros.