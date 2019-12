Tecfil fortalece liderança de mercado e reforça equipe comercial e de marketing

Wagner Vieira, bacharel em Economia, construiu uma bem-sucedida carreira em empresas nacionais e multinacionais do setor de autopeças, ocupando cargos de direção. Entre elas, a fabricante de freios WABCO, o grupo alemão Knorr-Bremse, especializado em freios pneumáticos para veículos comerciais, além da alemã ZF e a norte-americana TRW, especializada em autopeças. Na Tecfil, ele comandará as diretorias que englobam toda a operação Comercial e de Marketing, bem como as diversas frentes de relacionamento com o cliente, que têm importância fundamental na atual estratégia de crescimento da companhia.

O novo Gerente de Marketing, Trade Marketing, Inteligência de Mercado e Novos Produtos, Plinio Fazol, também acumula uma trajetória destacada no setor de autopeças, em empresas como Gates do Brasil, Freudenberg-NOK Sealing Technologies e The Warranty Group Brasil, de seguros e serviços automotivos.

"Nossa missão será conduzir o processo de consolidação da liderança já sólida e constante da Tecfil. Em 2020, nossos times vão trabalhar intensivamente para isso, com o lançamento de um volume de produtos ainda maior do que o realizado em 2019", conta Vieira. Ele destaca que a Tecfil segue a estratégia de ter um portfólio completo, destinado a suprir todas as necessidades dos clientes, desde as grandes empresas automotivas até os aplicadores de filtros e usuários finais, e em 2020 atuará fortemente também para atender os setores do agronegócio, usinas e mineração.

Já o novo Gerente de Marketing, Trade Marketing, Inteligência de Mercado e Novos Produtos destaca a importância do suporte aos clientes. "Também buscaremos uma proximidade cada vez maior com os nossos clientes, principalmente com os aplicadores, balconistas e, inclusive, usuários finais", conclui Fazol.

Sobre a Tecfil

Maior fabricante de filtros automotivos da América Latina, a Tecfil conta com duas unidades fabris e um centro de distribuição, localizados no município de Guarulhos, ocupando uma área total aproximada de 108 mil m². Conta com mais de 1.300 colaboradores e produz mais de 1.500 modelos de filtros, destinados a mais de 100 mil modelos de veículos, o que inclui todas as marcas de automóveis, o setor de caminhões, de máquinas pesadas e implementos agrícolas. A empresa se destaca por fornecer filtros originais de fábrica para diversas montadoras. Fundada em 1953 por Abílio Gurgel, a Tecfil foi adquirida pelo Fundo HIG em outubro de 2018. Atualmente, a marca está presente em todo o Brasil e exporta para 20 países levando ao mercado filtros com alta capacidade e qualidade.

