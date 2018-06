Tech Data recebe prêmios de Distribuidora do Ano da Hewlett Packard Enterprise

"A Tech Data está empenhada em cooperar com a HPE para apoiar a transformação digital do canal", disse Kevin Kennedy, vice-presidente sênior de soluções avançadas da Tech Data. "Estes prêmios comprovam que nossa parceria e objetivos estratégicos estão obtendo sucesso".

A Tech Data tem um longo histórico de parcerias bem sucedidas com a HPE e trabalha em estreita colaboração com a empresa para apoiar o crescimento através de excelência na execução, capacitação inovadora e programas de marketing. A equipe HPE da Tech Data é guiada pelos princípios de propriedade, paixão por vencer e inovação.

"É uma honra premiar parceiros que estão elevando o padrão de excelência nos negócios", disse Paul Hunter, diretor mundial de parceiros de vendas da HPE. "A HPE está empenhada em possibilitar o crescimento mútuo com parceiros do canal, e nossos prêmios reconhecem aqueles que desenvolvem oportunidades de negócios com nossos clientes em comum".

O prêmio de Distribuidora do Ano para o Canadá foi apresentado por Gary Gammon, diretor de distribuição para a América do Norte da HPE; Zack Dickson, chefe de canal da HPE do Canadá; e Terry Richardson, vice-presidente de canais e alianças na América do Norte da HPE. Para receber o prêmio do Canadá, estiveram presentes os seguintes representantes da Tech Data: Brian Aebig, vice-presidente de vendas (Canadá); Vicki Tsebelis, gerente de desenvolvimento de negócios (Canadá) e Riz Rafiq, diretor de vendas em campo (Canadá).

O prêmio de Distribuidor do Ano para América Latina e Caribe foi apresentado por Alfredo Yepez, diretor-administrativo e de vendas para a América Latina da HPE; Juan Carlos Cuadros, gerente de distribuição da HPE; Maria Viana, diretora de vendas, canais e alianças da HPE; Martin Castillo, gerente dos países da região do Caribe da HPE e Patricia Arboleda, canal e vendas de pequenas e médias empresas da Aruba, uma empresa da HPE. Da Tech Data, estiveram presentes os seguintes representantes para receber o prêmio para América Latina e Caribe: Joe Quaglia, presidente (Américas); Esperanza Rodriguez, diretora de aceleração de vendas e centro de dados (ALC) e Jessica Velez, gerente de soluções avançadas (ALC).

Click para tweet : .@Tech_Data ganha prêmios de distribuidora do ano da @HPE para Canadá, América Latina e Caribe; http://www.techdata.com/news.html.

Sobre a Tech Data

A Tech Data conecta o mundo com o poder da tecnologia. Nosso portfólio completo de produtos, serviços e soluções, competência altamente especializada e conhecimento de tecnologias de última geração possibilita que parceiros de canal levem ao mercado os produtos e as soluções que o mundo precisa para se conectar, crescer e avançar. A Tech Data ocupa a posição número 83 da Fortune 500® e foi considerada pela Fortune como uma das Empresas mais Admiradas do Mundo por nove anos consecutivos. Para obter mais informações, acesse o site www.techdata.com ou nos siga no Twitter, LinkedIn e Facebook.

Contato de mídia

Wally Campbell

Gerente de Relações Públicas (Américas)

Tech Data Corporation

480.794.7426

wally.campbell@techdata.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/620622/Tech_Data_Logo.jpg

FONTE Tech Data Corporation

SOURCE Tech Data Corporation

Related Links

http://www.techdata.com