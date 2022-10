Tech It Easy: obode bringt neuen AIoT-gesteuerten intelligenten Staubsauger A8+ auf den europäischen Markt

SHENZHEN, China, 26. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Der Anbieter von intelligenten Reinigungslösungen obode hat vor kurzem die neue Generation seiner intelligenten Staubsaugroboter A8+ eingeführt, die mit hochmodernen AIoT-gesteuerten Automatisierungslösungen und branchenführenden Routennavigationstechnologien ausgestattet sind und den Benutzern ein personalisiertes und problemloses Reinigungserlebnis bieten. Der A8+ wird ab dem 26. Oktober in Deutschland und später in diesem Jahr auch in anderen europäischen Ländern erhältlich sein.

obode setzt mit der Einführung des Staubsaugeroboters A8+ einen weiteren Innovationsimpuls auf der Suche nach neuen leistungsstarken und bequemen Lösungen, um die Last der täglichen Hausreinigung zu erleichtern. Der Roboter verfügt über ein futuristisches Cyberpunk-Design und bietet ein automatische Hebefunktion für den Mopp, die für einen makellosen und trockenen Teppich sorgt. Darüber hinaus ist er mit einer automatischen Selbstentleerungsfunktion ausgestattet, die eine Reinigung mit minimalem Aufwand und ohne manuelle Entsorgung von bis zu 30 Tagen ermöglicht und über ein hochpräzises Navigationssystem mit über 30 hochentwickelten Sensoren und LiDAR-Technologie verfügt.

„Bei obode setzen wir uns für die Entwicklung intelligenter Technologien mit dynamischer Leistung und optimiertem Betrieb ein, die dem sich ständig weiterentwickelnden modernen Lebensstil entsprechen. Unser neues Modell ist die Verbindung von Technologie und Kunst, die intuitive und vielseitige Funktionen mit einem modebewussten Design kombiniert, das nicht nur ein sorgenfreies Reinigungserlebnis bietet, sondern sich auch nahtlos in die häusliche Umgebung einfügt", sagte Chen Yuan, CEO von obode.

Im Jahr 2022 arbeitete obode mit der National Gallery of the United Kingdom zusammen, um eine limitierte Auflage des Roboterstaubsaugers obode P8 herauszubringen, die von einigen der bekanntesten Meistergemälden, wie Stillleben von Blumen in einer Wan-Li-Vase von Ambrosius Bosschaert, Teich mit Wasserlilien von Claude Monet und Sonnenblumen von Vincent van Gogh inspiriert ist. Obode lud die finnische Designerin Janine Rewell ein, die zeitlosen Gemälde mit einer modernen Interpretation nachzugestalten, die das Tech-Design im Cyberpunk-Stil mit eleganten, von Impressionisten inspirierten visuellen Elementen kombiniert, um die künstlerische Seele in ein Stück Technologie einzubringen.

Der kühne und innovative Versuch von obode, Technologie mit Kunst zu verbinden, wird von der Vision geleitet, das Leben der Menschen mit AIoT-fähigen Produkten zu bereichern, die nicht nur ein bequemeres und komfortableres Leben, sondern auch Wärme und Kameradschaft bieten. Das Ziel von obode ist es, ultimative Smart-Home-Lösungen zu entwickeln, die zum Partner für die Nutzer werden können, um sie von Arbeiten zu befreien, so dass sie mehr Zeit für das haben, was ihnen am wichtigsten ist, und sie ein farbenfrohes, individuell angepasstes und gesundes Zuhause schaffen können.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt obode seinen Schwerpunkt auf Qualität und Erschwinglichkeit. obode stattet seine Produkte mit marktführenden Technologien aus und bietet sie gleichzeitig zu niedrigen Preisen an, um es allen zu ermöglichen, die Vorteile der AIoT-Home-Lösungen zu nutzen. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit integriert obode ein umweltbewusstes Design, um seine CO2-Bilanz zu reduzieren. Mit Blick auf die Zukunft plant die Marke auch mit Tierschutzverbänden und Umweltbehörden zusammenzuarbeiten, um sich den globalen Maßnahmen zur Beseitigung von drängenden Probleme an diesen beiden Fronten anzuschließen.

