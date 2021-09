Techedge apoia a ONG Base e abre oportunidade de carreira para jovens da instituição

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Fundada em 2019, a Base tem como missão gerar transformação social positiva na vida de jovens em situação de vulnerabilidade, através da educação e da preparação para o início da carreira profissional. Com foco em jovens de 18 a 24 anos de baixa renda, a organização tem como meta para 2021 conseguir mais de 120 alunos para as próximas turmas.



O programa foi estruturado para oferecer formações nas áreas de Desenvolvimento de Software e Design de Produto. Além da capacitação técnica, são apresentados temas transversais como trabalho em equipe, gestão do tempo e desenvolvimento ágil com foco na empregabilidade destes jovens. A Categoria de Base disponibiliza ainda uma rede de mentores para acompanhar individualmente os jovens com o objetivo de servirem como inspiração e referência para os primeiros passos em suas carreiras profissionais.



Com o objetivo de tornar este programa mais completo e oferecer mais oportunidades para o futuro desses jovens, a Techedge estabeleceu uma parceria com a Instituição e oferecerá, além do apoio financeiro como membro associado, uma oportunidade de carreira na organização para alguns dos jovens que tenham terminado a formação. "Estamos orgulhosos de contratar alguns dos jovens formados pela Categoria de Base para fazer parte de nosso time. É ótimo ver esse plano sair do papel!" diz Alessandre Peinareo, CHRO da Techedge Brasil.



Nosso processo seletivo consistiu em uma análise de perfil e um vídeo de apresentação, e a designação da vaga foi feita conforme o perfil de interesse de cada um variando entre desenvolvimento de software e consultoria de projetos. Estes jovens serão acompanhados por mentores da equipe Techedge e terão um plano de aprendizados e treinamentos para o seu desenvolvimento profissional.



