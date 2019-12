Techedge dá as boas-vindas à ESGeo, plataforma de inteligência em sustentabilidade

MILÃO, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Techedge (BIT: EDGE) tem o orgulho de anunciar a adição de uma nova marca ao portfólio da companhia: a ESGeo, uma aplicação de software integrada em Nuvem e alimentada por IA (Inteligência Artificial) desenvolvida especificamente para administrar a complexa cadeia de valor de fatores ambientais, sociais e governamentais (ESG na sigla em inglês), auxiliando a medir, relatar e comparar o impacto empresarial das iniciativas ESG.

A plataforma ESGeo permite às companhias coletar dados não financeiros, criar relatórios detalhados de sustentabilidade e executar orçamentos para unidades empresariais ou gestores, ajudando-os a identificar e medir tópicos ESG significativos e comparar seu posicionamento ESG atual com sua previsão, pares e parâmetros de referência. Ao elevar o envolvimento dos gestores na obtenção das metas de sustentabilidade corporativa, a solução permitirá a participação de todas as partes interessadas neste processo, como investidores, agências de avaliação e comunidades financeiras.

"A ESGeo é uma plataforma de inteligência em sustentabilidade, capaz de aprimorar a medição e os relatórios empresariais, além de gerenciar e controlar os indicadores chave de desempenho (KPIs) não financeiros. Seu processo estruturado permite revelar eficazmente os impactos e melhorias reais para as partes interessadas(internas e externas), e aumentar o envolvimento da liderança"", explica Fabrizio Fiocchi, CEO da ESGeo. "Os desempenhos não financeiros são cada vez mais importantes para os investidores, agências de classificação e comunidades. A habilidade de beneficiar-se estrategicamente deles, usando uma ferramenta avançada como a ESGeo, aumentará o valor do conselho de administração, reduzirá o risco de controvérsias ESG e fortalecerá os índices financeiros da companhia", Fabrizio conclui.

"Acreditamos que a tecnologia deve estar a serviço do bem-estar, com o objetivo de aprimorar a qualidade de vida. Por essa razão estamos orgulhosos de lançar o projeto ESGeo", adiciona Domenico Restuccia, CEO do Techedge Group. "A maioria dos CEOs considera hoje a sustentabilidade como uma parte integral do planejamento estratégico da empresa. Ao não considerar este tópico superficial, essa conscientização deve ser difundida por toda a organização. Idealmente as metas ESG devem ser mensuráveis através de processos digitais auditáveis e consistentes e a gerência deve permanecer constantemente engajada em tais metas."

Para mais informações acesse www.esgeo.eu.

