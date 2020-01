Techedge Group nomeia Vincenzo Giannelli como Gerente Geral Corporativo

MILÃO, 16 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O grupo Techedge (MTA: EDGE) tem o prazer de anunciar a nomeação de Vincenzo Giannelli como gerente geral corporativo.

Com vasta experiência em cargos de liderança global em empresas multinacionais de sucesso, Vincenzo será responsável pelos processos de apoio a operações do Grupo, com o objetivo de torná-los mais eficientes, flexíveis e escaláveis, de acordo com os objetivos de crescimento internacional da empresa. Ele também contribuirá para reforçar a estrutura de consultoria estratégica da Techedge.

Eficiência e escalabilidade são as palavras-chaves na estratégia da Techedge, que continua focada no objetivo de dar suporte à evolução digital dos clientes, tanto por meio de consultoria estratégica como criando e facilitando modelos de negócios inovadores em plataformas digitais.

"Acreditamos que a vasta experiência de Vincenzo em grupos multinacionais que representam o objetivo natural das metas de crescimento da Techedge será um fator acelerador em nossa evolução estratégica", comentou Domenico Restuccia, CEO da Techedge.

"A Techedge é um dos principais players do setor de inovação digital pois combina suas raízes culturais com o dinamismo necessário para o crescimento no mercado global e, para mim, isso é um novo e interessante desafio profissional e de negócios", afirmou Vincenzo Giannelli.

Com base em um compromisso assumido pela acionista Jupiter Tech, Vincenzo Giannelli também será incluído em uma lista de candidatos à nomeação para o conselho de administração na próxima reunião.

SOBRE A TECHEDGE

Na Techedge, nossa missão é ajudar na evolução das organizações, através de curtos ciclos de inovação, tornando-as empresas digitais.

Provemos soluções que combinam consultoria de negócios, experiência em tecnologia e capacidade de entrega premium de forma simples e confiável.



