Techedge patrocina 26ª edição do SAP NOW, principal evento de tecnologia e negócios do Brasil

SÃO PAULO, 9 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa recente realizada pelo International Data Corporation (IDC), mostrou que 70% das empresas terão acelerado o uso das tecnologias digitais até 2022. Esse movimento trará uma transformação para os processos de negócios impulsionando o engajamento do cliente, a produtividade dos colaboradores e a agilidade para a tomada de decisão.

Apesar disso, segundo o levantamento da Dell Technologies (DT Index 2020), 94% das empresas estão enfrentando desafios para a transformação digital, como a dificuldade em gerar insights valiosos dos dados e a falta de tecnologias certas para acompanhar a velocidade dos negócios.

Pensando em apoiar as empresas em sua jornada para superar desafios e tornarem-se cada vez mais digitais, a SAP realiza nos dias 14 e 15 de Setembro o SAP NOW - um evento criado ao redor do tema "Empresas Inteligentes em rede em um mundo em transformação".

A Techedge, multinacional italiana presente em mais de 11 países, será uma das apoiadoras do evento - considerado o maior da região focado em tecnologia e negócios.

Alinhado ao tema de abertura do SAP NOW 2021 - RISE with SAP - a Techedge apresentará o EasyRISER, sua oferta qualificada pela SAP (SAP Qualified Package) disponível no Brasil, Colômbia, Itália, Arábia Saudita, Espanha e Estados Unidos.

A solução é um inovador pacote de Migração como um Serviço (MaaS) para migrar para a Nuvem e converter para o SAP S/4HANA em um único passo. Ele permite que as organizações aproveitem o RISE with SAP de forma rápida, eficaz e sem riscos.

Durante o evento, a Techedge apresentará um overview sobre o SAP S/4HANA, o que é e quais são as vantagens do programa RISE with SAP e como você pode fazer uma migração tranquila, sem riscos, com preço e escopo pré-definidos através do EasyRISER.

O conteúdo estará disponível no formato OnDemand e os especialistas da Techedge estarão online durante todo o evento para auxiliar os interessados.

Quer saber como aumentar sua competitividade com Machine Learning e Inteligência Artificial? Confira aqui essas funcionalidades do SAP S/4HANA

