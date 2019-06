Techedge recebe certificação CEI para Oracle Financial Consolidation and Close

SÃO PAULO, 27 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Techedge (BIT: EDGE) foi reconhecida como um parceiro CEI pela Oracle Brasil por seu trabalho com a solução Oracle Financial Consolidation and Close. De acordo com o website de parcerias Oracle, este programa chamado "Cloud Excellence Implementer" oferece aos clientes uma visão clara e objetiva das qualificações dos parceiros na implementação de Oracle Cloud, em regiões geográficas definidas, e permite identificar as empresas que melhor atendam às necessidades de seus projetos.

"Pelo segundo ano consecutivo, fomos pioneiros a certificar em soluções EPM Oracle, demonstrando que, em todas as entregas a cada um dos clientes, realizamos a nossa convicção de tratar excelência como um valor inegociável. Portanto, posso apenas me orgulhar e agradecer a um time que escolhe não fazer concessões quando o tema é suprema qualidade", diz o CEO da Techedge Brasil, Vitor Amendola. "Posso assegurar que tal resultado é fruto de uma estreita parceria com nossos clientes e com a Oracle. Empresas que hoje confiam na Techedge não somente para soluções tecnológicas, mas para ajudar a resolver, com eficiência, questões reais de negócio.", complementa Vitor.

Gerente Regional da Prática Oracle na Techedge Brasil, Paulo Carvalho cita o comprometimento de sua equipe como ponto de partida para esse reconhecimento. "Nosso time de consultores trabalha incansavelmente com nossos clientes para que a implementação de suas soluções Oracle Cloud ocorram de maneira tranquila, e dentro do prazo esperado. Além disso, nosso compromisso com a qualidade é reforçado quando passamos aos nossos clientes todo o conhecimento sobre a ferramenta que irão utilizar como parte de seu dia-a-dia.".

A Techedge Brasil possui outro certificação CEI validado pela Oracle para a solução de EPBCS - Oracle Enterprise Planning and Budgeting, e foi o primeiro na região da América Latina a conseguir esse reconhecimento no ano de 2018.

SOBRE A TECHEDGE

Na Techedge, nossa missão é ajudar na evolução das organizações, através de ciclos de inovação, tornando-as empresas digitais.

Provemos soluções que combinam consultoria de negócios, experiência em tecnologia e capacidade de entrega premium de forma simples e confiável.

Com nossa presença internacional, oferecemos aos nossos clientes a escalabilidade de um fornecedor global, a flexibilidade de um parceiro local e a competência de um trusted advisor.

