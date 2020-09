Techedge recebe selo Great Place to Work em seu primeiro processo de certificação.

SAO PAULO, 8 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Techedge, empresa multinacional de origem italiana, recebe nesta semana o selo Great Place to Work em sua primeira participação no processo de certificação.

O Great Place to Work mapeia empresas que possuem estratégias, gestão e iniciativas que garantam a satisfação de seus funcionários em inúmeros critérios como:

Respeito,

Credibilidade,

Imparcialidade,

Camaradagem,

Orgulho em Pertencer à empresa.

Participando pela primeira vez da pesquisa, a Techedge conquistou a certificação GPTW com mais de 86% de satisfação de seus colaboradores. Este número reforça que a empresa possui um ambiente acolhedor e que as pessoas tem um espaço democrático para expor suas sugestões e críticas para a melhoria contínua do ambiente organizacional.

Segundo Alessandre Barbosa , Head de Recursos Humanos no Brasil, "esta conquista é motivo de muito orgulho e alegria para nós. O resultado nos permite afirmar que oferecemos um ambiente de trabalho diferenciado, com oportunidades para o crescimento profissional e, principalmente, respeito aos nossos colaboradores. Além de reforçar uma máxima que valorizamos muito por aqui: 'se cuidarmos muito bem das nossas pessoas, elas cuidarão bem de nossos clientes'. Este é o segredo do sucesso."

Após a conquista do certificado, a empresa quer mais! O próximo passo é passar a compor a seleta lista de melhores empresas para se trabalhar nas regiões de Minas Gerais e São Paulo, onde concentra a maior parcela de seus colaboradores no país. O Great Place to Work avalia as principais companhias do mundo, selecionando práticas e ações culturais que reforçam a eficiência e o bem-estar, dentro do ambiente corporativo.

De acordo com Vitor Amendola de Souza, CEO Brasil, "obter a certificação logo na primeira vez que participamos aqui desta iniciativa no Brasil trouxe um enorme contentamento. Mas o que me deixou ainda mais realizado foi ver como percorremos essa jornada até a certificação identificando nossos pontos fortes, bem como as oportunidades. Claro que antes já trabalhávamos com foco no desenvolvimento do time. Só que hoje, com os aprendizados alcançados durante a pandemia junto ao processo de certificação, estamos muito bem preparados para desenhar e executar os planos de crescimento do time ... que está mais engajado e unido."

Sobre o Great Place to Work

O GPTW é referência global no mundo do trabalho e certifica empresas em mais de 60 países, reconhecendo aquelas que se destacam como excelentes lugares para se trabalhar. A metodologia, baseada na opinião dos próprios colaboradores das empresas, vem sendo aperfeiçoada desde a década de 1980 nos Estados Unidos, com mais de 12 milhões de pessoas impactadas.

Sobre a Techedge

Na Techedge, nossa missão é ajudar organizações para que elas se transformem em verdadeiras empresas digitais através de curtos ciclos interativos de inovação orientada a negócios. Fornecemos serviços e soluções empresariais que combinam consultoria empresarial, especialização em tecnologia e excelente capacidade de distribuição com uma abordagem simples e baseada em confiança.

Com nossa presença global, oferecemos a escalabilidade de um provedor global, a flexibilidade de um parceiro local e a competência de um trusted advisor.

