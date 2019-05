Techedge traz Riskturn ® ao Brasil - solução inovadora baseada em abordagem probabilística para apoio na avaliação de investimentos

SÃO PAULO, 21 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Techedge, empresa global de consultoria, estratégia digital e soluções empresariais, disponibiliza para o mercado brasileiro a solução Riskturn®. Com metodologia estruturada e modelo robusto de análise de investimentos em cenários incertos, a solução viabiliza a melhor tomada de decisão para o desenvolvimento de negócios. Ao utilizar esta solução, empresas são capazes de analisar diversos cenários de investimentos a fim de eleger o que melhor trará resultados à companhia.

Riskturn é resultado de uma joint venture entre Techedge e Kwantis, consultoria de risco internacional com mais de 20 anos de experiência. A Techedge viabiliza a venda e a implementação desta para previsão de cenários de negócios, considerando incertezas e utilizando algoritmos probabilísticos.

A ferramenta já foi adotada com sucesso em diversos países e em setores como Oil&Gas e Manufatura.

O Riskturn® utiliza a simulação de Monte Carlo - uma série de cálculos de probabilidade que estimam a chance de um evento futuro acontecer ou não. Os clientes, especialistas ou não em gestão quantitativa de riscos, podem criar um conjunto de critérios avançados de avaliação de investimentos como Cashflow at Risk, Value at Risk, NPV probabilístico, IRR, ROI e outros KPIs.

O nível de informação fornecido pela abordagem baseada no risco é extremamente benéfico na definição da melhor estratégia como a avaliação e priorização de investimentos, consolidação em portfólios, fusões e aquisições, P&D, reorganização e crescimento interno.

"Na Techedge, acreditamos em transformação digital a serviço de maior eficiência e assertividade para tomada de decisões. Por essa razão, os clientes nos buscam não apenas pelos seus desafios de processo como nossa expertise em TI. Cada vez mais, exigem nossa participação resolutiva nas reais questões de negócio. Hoje, somos parceiros focados em construir estratégia com nossos clientes por meio de inteligência competitiva. Essa busca constante por excelência nos permite anunciar com orgulho que estamos trazendo a RiskTurn ao mercado brasileiro. Uma ferramenta que eleva o planejamento estratégico a outro patamar ao orientar, por exemplo, decisões de M&A, priorização de investimento e gestão de portfólio em cenários altamente incertos. Pensando na complexidade do nosso mercado, é fundamental que os executivos brasileiros possam navegar com uma ferramenta robusta, que ofereça orientação ao combinar categoricamente as mais diversas variáveis de risco. Tenho certeza que a RiskTurn trará inestimáveis ganhos em vantagem competitiva aos nossos clientes." diz Vitor Amendola – Head of Sales and Customer Relationship na Techedge Brasil.

Para compartilhar a inovação e usabilidade desta solução, a Techedge patrocinará o evento CFO Experience Lunch - exclusivo para executivos da área financeira - com o CEO do Riskturn na próxima quarta-feira, 22 de maio.

Sobre a Techedge

A missão da Techedge é auxiliar as organizações a evoluírem para verdadeiras empresas digitais através de curtos ciclos interativos de inovação orientados para os negócios.

A Techedge fornece soluções de negócio e serviços que combinam capacidades de consultoria de negócios, experiência em tecnologia e fornecimento premium com uma abordagem clara e baseada na confiança.

Com presença internacional, a Techedge oferece aos clientes a escalabilidade de um fornecedor global, o compromisso e a flexibilidade de um parceiro local e a competência de uma consultoria estratégica e de confiança.

Para mais informações:

Deborah Sanchez

Marketing Brasil - Techedge S.p.A.

deborah.sanchez@techedgegroup.com

+55-11-997051062

FONTE Techedge

SOURCE Techedge