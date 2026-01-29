Techem veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025: Fortschritte bei Klimaschutz, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft

CO 2 e-Fußabdruck im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 % reduziert – dank wirksamer Klimaschutzmaßnahmen und gesunkener Scope-3-Emissionen

ESCHBORN, Deutschland, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Techem, ein weltweit führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäudelösungen, veröffentlicht seinen sechsten Nachhaltigkeitsbericht und zeigt deutliche Fortschritte in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Mit der Weiterentwicklung der One Digital Platform treibt Techem die digitale Transformation des Gebäudesektors voran und schafft die Grundlage für mehr Energieeffizienz und CO₂-Reduktion.

Techem veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 (Quelle: Techem) (PRNewsfoto/Techem GmbH)

Klimaziele und CO₂e-Reduktion

Im Geschäftsjahr 2025 belief sich der gesamte CO₂e-Fußabdruck von Techem auf rund 221.407 Tonnen – 11,2 % weniger als im Vorjahr. Dieser Fortschritt ist vor allem auf gesunkene Scope-3-Emissionen zurückzuführen. Gegenüber dem Basisjahr 2020 entspricht dies einer Reduktion um 27 %. Dies unterstreicht die Wirksamkeit der eingeleiteten Klimaschutzmaßnahmen und zeigt, dass Techem seinen Dekarbonisierungsplan ambitioniert verfolgt. Damit arbeitet das Unternehmen nicht nur an der Reduktion des eigenen CO₂e-Fußabdrucks, sondern unterstützt auch den Gebäudesektor durch unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen aktiv bei der Dekarbonisierung. Dazu zählen kontinuierliches Monitoring für mehr Transparenz, die Optimierung des Betriebs von Heizungsanlagen sowie die Umsetzung einer dekarbonisierten Wärmeversorgung im Bestand. „Die Energiewende gelingt nur, wenn wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit konsequent zusammendenken. Beides gemeinsam ist der Schlüssel, um die Dekarbonisierung im Gebäudebestand messbar, skalierbar und wirksam zu machen. Mit dem Ausbau digitaler Infrastrukturen übernehmen wir Verantwortung: Dank bereits 85,4 % funkfähiger Messgeräte schaffen wir datenbasierte Transparenz, machen Nachhaltigkeit steuerbar und ermöglichen echte Fortschritte im Gebäudesektor", erklärt Matthias Hartmann, CEO von Techem. Mit der konsequenten Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie verbindet Techem ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg und stärkt gezielt Effizienz, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

E-Mobilität und Ladeinfrastruktur

Mit seinen Ladeinfrastrukturlösungen setzt Techem auf den Ausbau einer flächendeckenden Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 wurden bereits 2.013 Ladepunkte installiert, bis Ende 2027 sollen es über 5.000 sein, die alle mit Grünstrom versorgt werden. Ein Meilenstein ist der Zuschlag für die Ladeinfrastruktur-Offensive des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW), die bis zu 2.000 Ladepunkte vorsieht. Parallel elektrifiziert Techem seine eigene Fahrzeugflotte: 50,4 % der deutschen Pkw-Flotte fahren bereits CO₂-neutral, ein Plus von 20,5 % gegenüber dem Vorjahr. Bis Ende 2028 soll der Anteil auf 90 % steigen.

Kreislaufwirtschaft: Neues Re-Use Center

Mit der Einrichtung des Re-Use Centers stärkt Techem die Ressourceneffizienz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Ein Drei-Stufen-Prozess sorgt dafür, dass Geräte und Komponenten wiederverwendet, zurück an den Hersteller gehen und dort professionell aufbereitet oder recycelt werden. Beim Recycling können nicht wiederverwendbare Geräte in ihre Grundmaterialien zerlegt werden, sodass bis zu 98 % der Materialien in industrielle Kreisläufe zurückgeführt werden.

Rating und Auszeichnungen bestätigen starke Nachhaltigkeitsleistung

Techem wurde von MSCI mit einem „AA"-ESG-Rating ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden Unternehmen im Bereich Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Innerhalb der Branche „Professional Services" übertrifft Techem den Branchendurchschnitt in vier zentralen Kategorien: Carbon Emissions, Human Capital Development, Privacy & Data Security und Corporate Behavior. Darüber hinaus wurde Techem von der EUPD Group mit dem renommierten ESG Transparency Award für den Nachhaltigkeitsbericht 2024 ausgezeichnet und erreichte die höchste Bewertungsklasse „Excellence" sowie den Status „Leading Company".

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt freiwillig und in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) sowie in Vorbereitung auf die European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Zudem folgt Techem den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und hat diesen folgend eine Untersuchung der klimabezogenen Risiken und Chancen vorgenommen. Der vollständige Bericht ist hier einsehbar.

