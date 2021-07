Techking lance son premier centre de service outre-mer : Une étape importante dans la mise en œuvre mondiale de son modèle de développement à trois leviers

KARACHI, Pakistan, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Au début du mois de juin, un groupe de travail composé d'ingénieurs en recherche et développement, de gestionnaires et de membres du personnel des services novateurs de Techking s'est rendu au Pakistan pour mettre en place un centre de service Techking local, qui sera officiellement lancé au début d'août, et pour recueillir les commentaires de clients types de la région sur l'utilisation des pneus dans le cadre de rencontres après-vente.

Sur le plan des ventes, le Pakistan est l'un des plus importants marchés de pneus de camion de Techking. Les principales villes du pays sont desservies par le réseau de vente des concessionnaires de Techking. Les pneus de Techking sont largement reconnus par les utilisateurs locaux et occupent la première place sur le marché pakistanais des camions lourds, avec une part de marché d'environ 60 %.

La qualité éprouvée et la réputation positive à long terme permettent à Techking d'acquérir une grande notoriété et une part importante de marché pour la marque. Prenons l'exemple du groupe de travail d'un client rencontré : à la mi-août 2020, ses quatre camions étaient équipés de 12 pneus Techking TKAM II S, avec une charge de pneus de 175 à 230 %. Au moment de la visite après-vente, ces pneus avaient été utilisés dans des conditions routières difficiles pendant 9 mois, et ils devraient atteindre une durée de vie écrasante de 12 mois.

Un produit exceptionnel ne peut s'épanouir sans de bons services après-vente. Dans le marché pakistanais, les marques de pneus se contentent de vendre des pneus et offrent rarement des services qualifiés de prévente et d'après-vente. La plupart des ateliers de pneus utilisent encore des rustines et des colles pour réparer les pneus. Ce type de méthode primitive raccourcit grandement la durée de vie des pneus et a une incidence sur la sécurité du véhicule et de son conducteur.

Techking a donc décidé de cofonder le premier centre de service outre-mer selon les normes les plus élevées. Ce centre renforcera les capacités de service de bout en bout des concessionnaires, y compris l'appariement des produits avant la vente, la formation aux ventes et la réparation et l'entretien après la vente. Les processus techniques systématiques fondés sur des critères supérieurs permettent de livrer des pneus réparés plus stables et garantissent une utilisation accrue des pneus et une durée de vie plus longue.

Le directeur général du centre de service outre-mer de Techking, Raymond Zhang, a déclaré : « Le centre de service outre-mer agit comme fournisseur de systèmes de services professionnels dans notre modèle de développement à trois leviers. Grâce à lui, nos concessionnaires à l'étranger développeront des capacités de bout en bout pour les solutions de pneus et offriront aux clients une meilleure expérience utilisateur et une valeur accrue des produits. » Le lancement du centre de service outre-mer au Pakistan constitue une avancée majeure et un jalon important dans le déploiement de l'entreprise au niveau mondial. En 2021, Techking prévoit établir environ 10 centres de service outre-mer dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site Web officiel de Techking à l'adresse https://www.techking.com/.

