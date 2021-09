Technisys é reconhecida por Gartner como um dos principais players de plataforma Core Banking Digital na América Latina

Cyberbank Core é a plataforma de banco digital da próxima geração da Technisys. A plataforma permite que as instituições financeiras se diferenciem de duas formas fundamentais: criando e entregando produtos financeiros personalizados aos clientes na velocidade do mercado, e entregando recomendações significativas, dinamicamente, através de todos os canais. A arquitetura técnica baseada na nuvem do Cyberbank tem uma flexibilidade estrutural única que dá aos bancos uma vantagem primordial para atender às mudanças de necessidade e comportamento dos consumidores.

No relatório, Gartner destaca que na região: "o mercado para plataformas do Core Banking cresceu 8,6% em 2020, em comparação com o ano anterior, uma das taxas de crescimento de mercado mais rápidas do mundo". Destaca ainda que "a funcionalidade comercial não é mais um diferencial chave para o Core Banking na América Latina. Em vez disso, é a arquitetura técnica, a oferta da nuvem e o ecossistema que fazem a diferença entre as muitas ofertas". De acordo com Gartner: "A fácil integração entre uma plataforma de Core Banking Digital e os canais de um banco é um critério essencial de seleção para esta tecnologia. Atualmente, a maioria dos bancos está procurando substituir seu Core para se integrar melhor com novas APIs fornecidas por terceiros (como fintechs).

"Para ajudar os bancos latinos a atender às necessidades de um mercado muito diversificado, o Cyberbank - nossa plataforma bancária digital de próxima geração - permite às instituições financeiras da região oferecerem acessibilidade financeira, conveniência e escolha", diz Miguel Santos, CEO cofundador da Technisys.

Gartner define uma plataforma de Core Banking Digital como "uma plataforma back-end que processa transações bancárias diárias e atualiza contas e outros registros financeiros. Uma plataforma de Core Banking geralmente tem funções de depósito, empréstimo e processamento de crédito e interfaces com sistemas de balanço geral, além de ferramentas de informação".

Com o Cyberbank, as instituições financeiras podem crescer sem problemas como o mercado exige, seja para um, centenas ou milhões de clientes. Hoje, o Cyberbank permite que bancos e fintechs ofereçam uma experiência de usuário excepcional para mais de 100 milhões de clientes bancários em 16 países, enquanto crescem e possibilitam novos fluxos de receitas incrementais, através de ciclos de vida de produtos. Na América Latina,alguns dos clientes do Cyberbank Core são: Banco Original, Banese, Veloe e CSU no Brasil, Davidienda na Colômbia, e Cordial na Argentina.

Gartner, A Banker's Guide to Core Banking Systems for Latin America, Vittorio D'Orazio, 26 de maio de 2021

A Gartner não endossa nenhuma empresa, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar somente as empresas com as mais altas classificações ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de Pesquisa e Consultoria do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner renuncia a todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um determinado propósito.

