Technogym devient Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

PARIS, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Technogym devient Supporteur Officiel et Exclusif des équipements de fitness, de musculation et de cardio-training pour la préparation des athlètes qui concourront aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

A Paris, Technogym équipera 29 sites pour que les athlètes puissent s'entraîner avant et pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le principal centre d'entraînement, équipé pour les besoins de l'ensemble des disciplines sportives, sera le Village Olympique et Paralympique de Seine Saint-Denis, tandis que d'autres centres spécifiquement conçus pour différentes disciplines sportives seront aménagés sur les sites de compétition et dans les Villages installés à l'extérieur de Paris comme à Lille, Marseille, Châteauroux et Tahiti.

Un nombre total de 1200 équipements seront mis à la disposition des 14 900 athlètes Olympiques et Paralympiques, issus de plus de 200 délégations et performant dans 32 sports Olympiques et 22 sports Paralympiques différents. De plus, Technogym fournira tous les services connexes (installation et support technique des équipements).

Les athlètes de Paris 2024 auront la possibilité de s'entraîner sur une sélection des produits les plus innovants, couvrant tous les domaines d'entraînement tels que le cardio-training, la musculation et le fitness. Les appareils intelligents Technogym seront connectés au sein de l'écosystème Technogym.

Nerio Alessandri, Président et Fondateur de Technogym, a déclaré :«Nous sommes très fiers de devenir Supporter Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Chez Technogym, nous travaillons chaque jour pour créer les produits les plus innovants dans le but d'aider les athlètes du monde entier à améliorer leurs performances et à atteindre leurs objectifs. Le partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 signifie beaucoup pour nous, grâce notamment aux retours inestimables que nous recevons des athlètes, mais également parce que les Jeux de Paris 2024 représentent une plate-forme unique pour partager notre engagement à diffuser la culture du bien-être, du sport et de la santé avec le monde entier»

«Technogym a toujours été aux côtés des athlètes en mettant à disposition des équipements sportifs d'une grande qualité. En tant qu'athlète, je connais donc personnellement leur expertise et je suis ravi que ce groupe, leader sur le marché mondial, nous accompagne en tant que Fournisseur Officiel et Exclusif aux Jeux de Paris 2024. L'expérience de Technogym et sa connaissance de l'écosystème sportif seront essentielles pour permettre aux athlètes du monde entier de s'entraîner dans les meilleures conditions. Ce partenariat illustre aussi notre volonté commune de placer les athlètes au cœur du projet, en nous appuyant notamment sur les conseils de la Commission des athlètes. Merci à Technogym pour son engagement, et bienvenue dans l'aventure ! » Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

En plus du partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Technogym est mondialement reconnu comme la marque de référence pour l'entraînement sportif d'élite.

