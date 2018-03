Technologie et créativité convergent car Huawei et Helena Christensen s'associent pour présenter le nouveau smartphone HUAWEI P20 Pro

Huawei, marque technologique de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau fleuron, le téléphone « intelligent » HUAWEI P20 Pro. En alliant le premier appareil photo Leica à triple objectif au monde à une innovation stimulante, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), Huawei offre l'expérience photographique la plus exceptionnelle que l'on puisse imaginer. Lors du lancement, qui a eu lieu au très prestigieux Grand Palais de Paris, Huawei a également annoncé un partenariat avec l'une des top-modèles et photographes les plus célèbres du globe, Helena Christensen, qui réalise une galerie intime de portraits. La série de portraits saisit trois modèles fascinantes qui mettent en valeur les couleurs vives et la précision à couper le souffle des photos prises par HUAWEI P20 Pro - avec un niveau de détails plus élevé qu'il ne l'a jamais été.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659278/Huawei_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/659279/Helena_Christensen.jpg )

La belle collection intitulée « See More » (En voir plus) est axée sur les histoires de trois professionnelles talentueuses et démontre comment HUAWEI P20 Pro permet aux photographes et aux spectateurs d'en voir plus sur les modèles, grâce à l'équilibre parfait entre la lumière et les petits détails dans chaque portrait. La série démontre les compétences et la dextérité d'Helena comme photographe, des qualités complétées sans peine par l'incroyable HUAWEI P20 Pro - réunissant la technologie et la créativité dans une forme artistique parfaite. Le triple objectif Leica 40MP pour Huawei, élaboré par des experts, se fond dans une puissante innovation exclusive, qui englobe la reconnaissance d'objets et le super-ralenti, pour offrir une expérience photographique de niveau professionnel.

Reconnue pour ses campagnes légendaires avec des maisons de couture telles que Chanel, Versace et Prada, Helena Christensen est l'une des top-modèles les plus célèbres au monde. Passionnée depuis longtemps par la photographie, elle a pris ses distances vis-à-vis des objectifs ces dernières années pour se consacrer à son travail de photographe et s'est vue reconnue par des expositions dans des galeries du monde entier.

« Je trouvais important, dans le cadre de cette prise de vue, de saisir l'esprit et l'implication de mes modèles, et de transmettre fidèlement, à travers mes portraits, le type de personnes qu'elles sont, sans avoir besoin de mots », déclare Helena Christensen. « Photographier avec le smartphone HUAWEI P20 Pro n'a pas simplement facilité ce processus, mais m'a également permis de m'approcher au plus près de ces femmes extraordinaires, car il supprime le besoin de tout équipement supplémentaire et fait vraiment tomber les barrières physiques qui existaient auparavant entre mes modèles et moi. »

Huawei a travaillé en étroite collaboration avec des photographes et des spécialistes de Leica Camera AG pour développer et concevoir une nouvelle génération de téléphones « intelligents » qui permet aux utilisateurs de maîtriser facilement l'art de prendre la photo parfaite. HUAWEI P20 Pro offre par conséquent l'expérience la plus pointue avec un appareil photo intégré dans un smartphone - l'IA sait ce qui fait une bonne image. L'appareil reconnaît et fait automatiquement les réglages en fonction du sujet et du contexte pour aider à améliorer les résultats et pour donner des conseils sur la composition et le cadrage, ce qui offre aux utilisateurs en un instant l'équivalent de connaissances professionnelles acquises au long d'une vie.

Parmi les autres caractéristiques qui améliorent les résultats photographiques, citons le plus grand capteur de luminosité intégré dans un smartphone (pour permettre plus de luminosité, ce qui donne une image claire et nette) et le mode « Super Night » (pour faire des photos nocturnes incroyables). Par ailleurs, HUAWEI FullView Display (écran en vue complète) optimise l'affichage pour donner des images sidérantes, tandis que la batterie ultra-efficace permet aux utilisateurs de rester connectés et de prendre des photos pendant des heures. En outre, avec HUAWEI SuperCharge, les dispositifs seront remis en fonctionnement en quelques minutes* lorsqu'une recharge de courant sera enfin nécessaire !

« Avec HUAWEI P20 Pro, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère et une nouvelle référence en termes d'appareils photo pour smartphones », a déclaré Richard Yu, PDG du groupe des activités grand public chez Huawei. « HUAWEI P20 Pro allie la toute dernière technologie des smartphones à l'expertise légendaire de Leica Camera, pour offrir une incroyable expérience photographique de premier plan alimentée par l'IA. Cela donne aux utilisateurs les outils nécessaires pour obtenir des résultats de qualité professionnelle à chaque prise de vue... »

De beaux coloris font du HUAWEI P20 Pro un smartphone tendance et élégant de choix, qui permet aux utilisateurs d'exprimer leur personnalité et leurs émotions à travers leur combiné. Les spectaculaires teintes Twilight (Crépuscule), Bleu Minuit et Or rosé s'ajoutent aux teintes « Noir » plus traditionnelles, tandis que la première coque en verre aux dégradés de couleurs au monde apporte une autre touche esthétique pour se démarquer des autres**.

Les trois modèles d'Helena ont été particulièrement choisies pour la passion de la perfection dont elles font preuve dans leur métier. Leurs portraits, réalisés par Helena Christensen à l'aide de HUAWEI P20 Pro, nous permettent d'en « voir plus » sur leur application et leur engagement dans leur vie quotidienne. Helena saisit l'attention sans faille de la créatrice de bijoux Adeline Rapon tandis que celle-ci évolue et développe ses créations. Elle immortalise la grâce de la ballerine Melissa Chapski en train de s'entraîner à la pirouette parfaite. Et elle photographie l'énigmatique Maria Fagerström, une pilote internationale qui a parcouru presque tous les recoins du monde.

Les smartphones HUAWEI P20 et HUAWEI P20 Pro ont été lancés lors d'un évènement spectaculaire qui a eu lieu le mardi 27 mars, dans le légendaire Grand Palais de Paris. Ce lieu magnifique est associé depuis longtemps aux marques les plus représentatives de la mode au monde, de Chanel à Hermès. Huawei suit donc les traces de ces créateurs pour mettre en avant la confluence de la mode et de la technologie dans la série HUAWEI P20, qui a été conçue en gardant la beauté à l'esprit.

Avis aux rédacteurs en chef

* Une recharge de 30 minutes permet d'alimenter la batterie à hauteur de 58 %, dans des conditions de laboratoire

** Dégradés de couleurs disponibles dans les unités de gestion des stocks pour les coloris Twilight (ultra-violet) et Or rosé

SOURCE Huawei CBG