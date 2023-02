Technologieleverancier Jacobi levert verbeterde digitale tooling aan LGIM

LONDEN, 15 februari 2023 /PRNewswire/ -- Jacobi Strategies (Jacobi) is geselecteerd om de analytics en digitale tools te verbeteren die worden verstrekt aan de klanten van Legal & General Investment Management (LGIM) voor gedelegeerde oplossingen.

On-demand zal Jacobi zeer gedetailleerde analyses van portefeuilles leveren waardoor LGIM zijn eigen modellen, gegevens en intellectuele eigendom kan integreren in een eigen structuur van de Jacobi-software. De technologie van Jacobi zal een aanvulling vormen op een mix van interne systemen van LGIM.

Tony Mackenzie, Chief Executive Officer bij Jacobi:

"Wij zijn verheugd om samen te werken met LGIM, de grootste vermogensbeheerder van het VK met een rijke traditie in beleggingsbeheer.

LGIM heeft ambitieuze digitaliseringsplannen waarbij hun klanten voorop staan in hun strategie. We zijn blij dat we samenwerken met een uitgesproken marktleider. LGIM heeft veel ervaring met het ontwikkelen van eigen technologieën en een overvloed aan intellectuele eigendom op het gebied van investeringen: Jacobi vult dat aan.

De vraag naar onze technologie blijft groot vanwege de toegenomen behoefte van beleggingsondernemingen om beleggingsprocessen te schalen en te verbinden alsook de kwaliteit van de klantencontacten te verbeteren. Jacobi heeft een wereldwijde aanwezigheid en een sterke pijplijn, met meer nieuwe opdrachten die later dit jaar zullen worden aangekondigd."

Tim Dougall, Head of Delegated Solutions bij LGIM:

"Wij zijn verheugd om met Jacobi samen te werken om onze mogelijkheden te vergroten en meer waarde voor onze klanten te creëren. Het innovatieve technologieplatform van Jacobi stelt ons in staat onze eigen analysetools beter te benutten, de realtime risicobewaking te verbeteren en geavanceerde rapportagemogelijkheden te bieden voor complexe klantenportefeuilles met zowel publieke als private activa."

Over Jacobi

Jacobi is een wereldwijde aanbieder van beleggingstechnologie die multi-asset beleggingsprocessen stroomlijnt en portefeuilleontwerp, analyse en klantbetrokkenheid mogelijk maakt. Dankzij zijn unieke 'open architectuur'-platform kunnen bedrijven het platform op maat maken door hun eigen code, modellen, gegevens, analyses en toepassingen te integreren. Jacobi is opgericht in 2014 en levert zijn technologie aan vooraanstaande beleggingsorganisaties, waaronder enkele van 's werelds grootste activa- en vermogensbeheerders, pensioenfondsen, vermogensbezitters en beleggingsadviseurs.

Over LGIM

Legal & General Investment Management is een van Europa's grootste vermogensbeheerders en een belangrijke wereldwijde investeerder, met een beheerd vermogen van 1,6 biljoen US dollar. LGIM werkt met een breed scala aan wereldwijde klanten, waaronder pensioenregelingen, staatsfondsen (SWF), fondsdistributeurs en particuliere beleggers. In de afgelopen 40 jaar heeft LGIM zijn bedrijf opgebouwd door inzicht te krijgen in wat klanten het belangrijkst vinden en dit om te zetten in waardevolle, toegankelijke beleggingsproducten en -oplossingen.

