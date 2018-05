Technology Business Management Council introducerer europæisk TBM-hovedbestyrelse

Det europæiske marked oplever lige nu store forandringer, der er drevet af brugen af agile metoder og processer og DevOps, den stigende brug af cloud og AI-teknologi, samt branchetilsyn. ETEC giver europæiske teknologiledere et forum til at udveksle viden og best practices om, hvordan man bedst indfører teknologi, leder, og opnår succes på dette marked i hastig forandring.

The TBM Council ETEC kommer til at inkludere paneuropæiske og regionale ledere:

Laurent Dublanchet, CIO, Air Liquide

Daniel Schmutz , CTO COO, Credit Suisse

, CTO COO, Credit Suisse Nik Puri , SVP of IT, FedEx International

, SVP of IT, FedEx International Koen Vermeulen , Managing Director, Finance, FedEx International, og Benelux and Nordics Region Executive

, Managing Director, Finance, FedEx International, og Benelux and Nordics Region Executive Hillevi Agranius, CIO, Husqvarna

Debra Bailey , (ex) CIO for Nationwide Building Society og N.A. Board Director

, (ex) CIO for Nationwide Building Society og N.A. Board Director Jennifer Wood , Head of Performance and Business Management, Royal Bank of Scotland og U.K. Region Executive

, Head of Performance and Business Management, Royal Bank of og U.K. Region Executive Caroline Cerval, Technology COO, Corporate and Investment Banking, Société Générale

"The TBM Council gør det muligt for europæiske virksomheder at få viden fra et globalt netværk, regionale eksperter og branchepartnere om, hvordan de kan være mere strategiske og blive klogere på deres teknologi-investeringer," siger Jack Bischof, Regional Vice President, EMEA, TBM Council.

"Ved at bruge TBM, kan virksomhederne sætte tal på og fremvise værdien af IT som en forretning, lede på en proaktiv måde, planlægge IT-udgifter, og optimere udgifter og anvendelse af hybrid-IT. Ansvaret for dette ligger ofte hos CIO'en, men uden korrekt indsigt i omkostninger, drift, værdi og risiko ved de teknologier, der er nødvendige for virksomhedens fremtidsmuligheder, vil virksomheder uden TBM være dårligt rustede."

"Det er ambitionen for Credit Suisses globale Technology Infrastructure-enhed at blive en omkostningsoptimeret førsteklasses leverandør af integrerede, agile og sikre teknologiservices, og at kunne levere disse services som en forretning til vores kunder. TBM giver os værdifuld support til det ved at skabe et branchetilpasset fundament, der giver os gennemsigtighed i vores leveringsprocesser, deriblandt meningsfuld analyse af omkostningsfaktorer," siger Daniel Schmutz fra Credit Suisse og TBM Council ETEC-medlem. "TBM tillader en professionel tilgang til at booste værdiskabelsen og til at sikre, at vores teknologiudbud fortsat er passende og tilpasset vores bankstrategi. Det er fantastisk at have en europæisk TBM-hovedbestyrelse, hvor erfaringer og resultater kan deles på tværs af brancher for at gøre os alle bedre."

Europæisk efterspørgsel efter TBM er ikke begrænset til én branche eller ét land – alle virksomheder kan drage fordel af en struktur, der hjælper IT-ledere med at kommunikere den virksomhedsværdi, der findes i deres teknologi-investeringer. Den øgede brug af offentlige cloud-systemer og AI som del af mere og mere agile forretningsmetoder øger også kompleksiteten og mængden af virksomhedskrav, der stilles til CIO'en. ETEC vil helt specifikt se på disse udfordringer og arbejde på at levere standarder og træning, der kan hjælpe med at skabe flerdimensionel værdi af teknologi-investeringerne, til medlemmerne af TBM Council.

The TBM Councils hovedbestyrelse består lige nu af bl.a. Chris Pick, stifter af og CMO hos Apptio, Council Chairman Anil Cheriyan og tidligere CIO hos SunTrust, såvel som virksomhedsledere fra førende virksomheder som Aflac, StateFarm, Tyson, Intuit, First American og flere andre. TBM Council-medlemskab er åbent for uddannede IT-, finans-, og virksomhedsledere, som lever op til relevante standarder. For mere information, se www.TBMCouncil.org

Om Technology Business Management (TBM) Council

The Technology Business Management (TBM) Council blev stiftet i 2012 og er en nonprofit-organisation, styret af en uafhængig bestyrelse bestående af virksomhedsteknologiledere fra en mangfoldig gruppe af verdens mest innovative virksomheder som Aflac, StateFarm, Tyson, Intuit, First American og flere andre. TBM Council er fokuseret på at udvikle en definitiv struktur til at lede virksomheds-IT ved at etablere standarder og skabe løbende samarbejde og uddannelsesmuligheder.

