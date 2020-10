Technopath présente la première plate-forme unifiée de contrôle de qualité (CQ) spécialisé pour une plus grande fiabilité dans la précision et l'exactitude des résultats des échantillons des patients

Destinée aux laboratoires cliniques, IAMQC Infinity™ est la première plate-forme de logiciel en tant que service (SaaS) à regrouper en temps réel des comparaisons cliniques internationales, des outils d'analyse de CQ perfectionnés, des données d'essais d'aptitude et des fonctions de gestion quotidienne des données de CQ, et ce, sur une seule et même plate-forme

IAMQC Infinity permet au personnel clinique de première ligne de réduire le temps passé sur les indicateurs de faux positif du CQ afin de pouvoir se concentrer sur les essais qui nécessitent toute leur attention

La technologie IAMQC en ligne, couplée à la souplesse du système ouvert d'Infinity pour optimiser les données de CQ générées par le laboratoire, garantit une fiabilité accrue à l'égard des méthodes analytiques tout en réduisant de manière significative le temps, les efforts et les coûts.

NEW YORK et BALLINA, Irlande, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Technopath, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion de données de CQ basées sur le modèle SaaS et de contrôles de qualité pour les laboratoires indépendants, a présenté aujourd'hui sa plate-forme IAMQC Infinity pour répondre au besoin croissant des laboratoires modernes de disposer d'une solution efficace pour la gestion globale du contrôle de qualité et des essais d'aptitude. Pensée pour répondre à ces exigences, IAMQC Infinity améliore nettement l'efficacité opérationnelle grâce à une plate-forme technologique unifiée de CQ qui regroupe les personnes, les systèmes et les données pour former un écosystème collaboratif, efficace et efficient capable d'analyser en temps réel les résultats du CQ.

Les analyses en laboratoire des échantillons de patients peuvent être compliquées, et le CQ est l'un des facteurs qui influent le plus sur les analyses en laboratoire, car il permet de garantir la précision et l'exactitude des résultats des échantillons des patients. L'intégrité des échantillons soumis au contrôle de qualité est essentielle et IAMQC Infinity garantit une fiabilité accrue à l'égard des méthodes analytiques, satisfaisant ainsi aux diverses exigences de CQ adoptées par chaque laboratoire.

« Avec l'augmentation des données de contrôle de qualité, dont la gestion devient de plus en plus complexe, notre priorité est d'innover et de développer la plate-forme de solutions de CQ la plus aboutie pour la communauté des laboratoires », explique Malcom Bell, directeur général et fondateur de Technopath. « Les laboratoires modernes sont soumis à de nombreuses contraintes dans leurs procédures quotidiennes, mises en évidence par le besoin, en constante évolution, d'analyser rapidement des données actuelles ou antérieures par laboratoire, par service, par instrument ou par essai. L'optimisation et la gestion des données de CQ sont indispensables, et la plate-forme Infinity a été spécialement conçue pour recueillir et évaluer ces données en constante évolution afin de donner aux travailleurs de laboratoire l'assurance que leurs analyses produisent des résultats exacts. »

IAMQC Infinity est une plate-forme facile d'utilisation et rentable qui repose sur une architecture SaaS hautement évolutive permettant à ses utilisateurs d'automatiser, de centraliser, de normaliser et d'améliorer les processus de CQ, éliminant ainsi la nécessité pour les techniciens de laboratoire qualifiés de procéder à la saisie manuelle. Infinity regroupe en une solution en ligne unique tous les éléments essentiels des puissants logiciels infonuagiques afin d'analyser les résultats de CQ. Au vu de la pression croissante subie par les laboratoires pour produire des résultats d'analyse rapides et exacts, la nouvelle plate-forme comprendra trois outils riches en fonctionnalités visant à faciliter le processus de contrôle de qualité dans son intégralité :

IAMQC Peer – un outil novateur de comparaison clinique en temps réel pour aider les laboratoires à valider leurs protocoles de CQ, y compris la multiplication de nouveaux instruments, méthodes et essais.

IAMQC Daily – un logiciel complet de contrôle de qualité interne qui applique les règles de Westgard ou toutes autres règles de CQ définies par l'utilisateur pour chaque résultat de CQ.

IAMQC Expert – un système interactif qui permet au personnel clinique de première ligne de sélectionner les règles de CQ applicables, de réduire les doubles emplois inutiles, et de prendre des décisions pertinentes en matière de CQ.

Les laboratoires modernes s'appuient de plus en plus sur des données de CQ indépendantes et en temps réel pour prendre des décisions opportunes et éclairées. Les dernières mises à jour IAMQC confèrent à la plate-forme des capacités d'analyse renforcées qui permettent aux laboratoires de transformer des points de données en connaissances précieuses. Le système est facile à configurer et pare à certaines difficultés comme l'installation des serveurs, mises en évidence grâce aux retours des clients, et notamment Northwell Heath, le plus grand fournisseur de soins de santé de New York.

Le déploiement international de la plate-forme IAMQC se fait en deux phases :

La première phase du déploiement est désormais lancée et comprend les fonctions essentielles nécessaires au fonctionnement de IAMQC Daily, telles que l'évaluation des règles, le suivi des actions et des commentaires et la configuration des règles sur mesure.

La seconde phase consistera à déployer plusieurs solutions, y compris la fonctionnalité intégrée de comparaison clinique, les rapports connexes, et les outils d'analyse de CQ perfectionnés tels que les systèmes de calcul de l'erreur totale et les assistants de résolution de problèmes. Ces nouvelles versions devraient être lancées au deuxième trimestre 2021.

À propos de IAMQC

Pour en savoir plus sur Technopath, rendez-vous sur :

https://www.technopathclinicaldiagnostics.com/about/our-company/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165846/Technopath_Logo.jpg

Médias :

Sunny Uberoi

Communications d'entreprise

Téléphone : +1-917-747-2018

Courriel : [email protected]

Prospection de clientèle :

Conor Connoll

Vice-président du service commercial de Technopath Clinical Diagnostics

Courriel : [email protected]

Prospection de clientèle aux États-Unis :

Todd Leger

Directeur général de Technopath Clinical Diagnostics USA Inc.

Courriel : [email protected]

Marketing et communications :

Len Lloyd

Directeur marketing de Technopath Clinical Diagnostics

Courriel : [email protected]

Related Links

https://www.technopathclinicaldiagnostics.com



SOURCE Technopath Clinical Diagnostics