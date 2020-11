Técnica Relax & Refresh combina dois produtos para diminuir rugas ao redor da boca e dos olhos

SÃO PAULO, 3 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O mercado de procedimentos estéticos teve um forte crescimento em 2020. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, em inglês), em estudo1 de 2018, o tratamento com toxina botulínica, por exemplo, foi o que mais cresceu desde 2017, registrando 17,4% de aumento, seguido pelos tratamentos com ácido hialurônico, com 11,6%. A busca por tratamentos eficazes, seguros e otimizados acompanha esse aumento econômico ao passo que pacientes também desejam que eles tenham resultados naturais e duradouros. Apresentada recentemente, a nova técnica Relax & Refresh Technique foi desenvolvida pela Galderma Aesthetics e atende à demanda desses pacientes.

É um tratamento "dois em um" que deve ser realizado pelas mãos de um profissional especializado. "É uma técnica que combina os dois procedimentos consagrados da dermatologia, a toxina botulínica e o Restylane® Skinboosters™", conta médico Dr. Mauricio Sato. O Restylane® Skinboosters™ que ele menciona é um produto injetável à base de ácido hialurônico, que melhora a hidratação. Na técnica, a aplicação tanto dele quanto da toxina botulínica é feita nas duas principais regiões responsáveis pela expressão da face: ao redor dos olhos e ao redor da boca.

A Relax & Refresh Technique é indicada para aquelas pessoas que querem diminuir as linhas finas ao redor dos olhos e da boca. Ainda, tem como benefício uma melhora da elasticidade e da qualidade da pele. "É uma combinação excelente para os pacientes que não querem fazer grandes transformações faciais", explica o dermatologista.

Sato também explica como funciona a aplicação da técnica, que deve ser realizada em consultório ou clínica médica. "A primeira fase do tratamento é a fase da toxina botulínica. Quinze dias depois, é feita a aplicação do Skinboosters™, aqui utilizado como procedimento adicional à toxina", ele diz. Na primeira visita, a toxina botulínica é usada para tratar as rugas dinâmicas ao redor dos olhos e da boca. Após duas semanas, o Restylane® Skinboosters™ hidrata a pele de dentro para fora, promovendo uma melhora da sua qualidade e corrige as linhas de expressão que ainda restam.

"Por isso, a combinação é perfeita para tratar alguns pilares do envelhecimento facial: musculatura, qualidade e elasticidade", afirma o Dr. Mauricio Sato.

A Relax & Refresh Technique pode ser feita em quem faz uso recorrente da toxina botulínica e continua com algumas rugas mais finas, em quem tem linhas de expressão ao redor dos olhos, ou ao redor da boca, associados à flacidez ou quem tem a pele muito fina e precisa da melhora da elasticidade.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

