Tecnisa investe em startup de olho em tendências mundiais do futuro do trabalho

Com previsão de lançamento para agosto, como parte do segmento NR (não residencial) de um novo projeto imobiliário no bairro Jardim Prudência, os WorkPods seguem a tendência de fortalecimento do home office, acelerada pela pandemia. "As empresas sentiram as vantagens do trabalho remoto, mas a implantação do modelo de forma definitiva esbarrava em questões de estrutura. Além de espaços privativos, os WorkPods oferecem também segurança cibernética, conectividade e ergonomia, além de evitar a perda de tempo com deslocamento", explica Joseph Nigri, CEO da Tecnisa. "A participação na BoxOffice é estratégica para que tenhamos uma ferramenta tecnológica robusta para gerir as contratações dos espaços." Complementa o presidente.

A BoxOffice é a primeira plataforma no mundo voltada para gestão de espaços flexíveis fora dos escritórios. A empresa trabalha com modelos de mini offices autônomos espalhados pela cidade de São Paulo e, até então, a plataforma era usada apenas para gerir esses espaços. Agora, além de ser responsável pelos aluguéis das cabines WorkPods, a plataforma ganha escalabilidade e passará a contar com outros espaços de coworking ou produtos imobiliários que desejam disponibilizar seus espaços para trabalho remoto, além de uma ferramenta para gestão dos espaços de trabalho das equipes híbridas e flexíveis das empresas, aumentando as possibilidades de novos negócios na plataforma.

"Desde o início das conversas, percebemos que a BoxOffice está alinhada com a Tecnisa, não só em visão de negócios como também em propósito, de promover mais qualidade de vida e mobilidade urbana, ao oferecer soluções inteligentes para profissionais e empresas em grandes cidades, dentro dessa nova realidade", afirma Roberta Carvalho, CEO e cofundadora da BoxOffice.

FONTE Tecnisa

