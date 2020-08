TECNO augmentera bientôt votre réalité avec leur dernier lancement du téléphone intelligent

TECNO s'est toujours engagé à apporter les technologies les plus avancées à ses utilisateurs dans les marchés émergents ; lesquelles se traduisent non seulement par les produits, mais également par l'expérience visuelle dont les utilisateurs pourront bénéficier à l'occasion du lancement des produits. Au premier semestre de 2020, TECNO a organisé de par le monde de nombreuses activités en ligne sur ce lancement, dont plusieurs étaient les premières activités de ce genre sur les marchés locaux, comme par exemple celle de TECNO CAMON 15 organisée au Nigeria et qui s'est imposée comme étant une première dans l'industrie du téléphone mobile sur les marchés africains ; possible grâce à l'essor rapide du secteur des TIC sur ce vaste continent. Il ne fait aucun doute que le lancement sur la Réalité Augmentée permettra de créer une expérience encore plus stimulante et plus saisissante.