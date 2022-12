TECNO celebrará su evento anual de lanzamiento de productos emblemáticos en Dubái el 7 de diciembre

Dos innovadores dispositivos premium debutarán en el evento de lanzamiento

El ejecutivo global de TECNO junto con representantes de socios valiosos Android, MediaTek, Intel y Microsoft hablarán en el evento

DUBÁI, EAU, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- TECNO, una marca de tecnología innovadora con operaciones en más de 70 mercados globales, anunció hoy que organizará el lanzamiento del producto insignia de TECNO 2022 con el tema "Más allá de lo extraordinario" el 7 de diciembre a partir de las 2:30 p. m. GST, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El evento verá el lanzamiento oficial de los dos nuevos productos insignia de la compañía, la destacada Serie PHANTOM X2 y MEGABOOK S1.

Teniendo lugar en Dubái, el estado de la ciudad como centro de innovación futurista la convierte en el lugar ideal para marcar el lanzamiento de dos innovadores productos tecnológicos de primera calidad.

Celebrando los últimos avances en innovación de TECNO, el evento será una ocasión imperdible que reunirá a invitados influyentes del mundo de la tecnología. En el evento, el ejecutivo de TECNO compartirá la estrategia futura de la marca y su búsqueda de la próxima innovación, mientras que los valiosos socios colaboradores de Android, MediaTek, Intel y Microsoft compartirán sus visiones de la cooperación estratégica con TECNO para crear juntos una experiencia prémium para los consumidores globales.

Además, una emocionante demostración en el sitio conceptualmente como "Pioneering Lab" les dará a los invitados la oportunidad de experimentar el espíritu pionero de PHANTOM que ha llevado a muchos avances tecnológicos increíbles en la serie X2. Y a través de una experiencia práctica con los nuevos productos, los invitados también descubrirán cómo el diseño eficiente permite que la Serie PHANTOM X2 y el MEGABOOK S1 trabajen juntos para crear una mayor eficiencia en el trabajo y una sinergia de entretenimiento para los consumidores.

Y ciertamente, el público también espera ver la increíble experiencia de cámara que la serie PHANTOM X2 traerá a la vida desde que el seminario web "The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technologies Behind Them" organizado por Counterpoint Research ha provocado que la serie PHANTOM X2 presente la cámara insignia de TECNO. La tecnología estará impulsada por el chipset MediaTek Dimensity 9000 5G.

SOURCE TECNO