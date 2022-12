TECNO et Google établissent un partenariat stratégique pour améliorer l'expérience utilisateur

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- TECNO, une marque de technologie novatrice qui opère dans plus de 70 marchés à l'échelle mondiale, a établi un partenariat stratégique de trois ans avec Google. Axée sur les logiciels, cette collaboration améliorera davantage l'expérience utilisateur tout en apportant de nouvelles dynamiques au marché des téléphones intelligents. Le partenariat optimisera l'expérience utilisateur sur les smartphones TECNO, lesquels compteront parmi les premiers appareils mobiles à recevoir les dernières mises à jour d'Android, tout en rendant les expériences inter-appareils plus transparentes.

En outre, il permettra à TECNO de continuer de déployer de nouvelles mises à jour Android en temps opportun. À titre d'exemple, TECNO a compté parmi les premiers fabricants de smartphones à déployer la version bêta d'Android 13 cette année en la rendant accessible sur le CAMON 19 PRO 5G, offrant une interface plus personnalisée, de meilleures performances de jeu ainsi qu'un mode une main.

Dans le cadre de sa stratégie AIoT (intelligence artificielle des objets) « 2 to 2 + Double 1 + N », TECNO a déployé des mises à niveau de pointe sur les appareils intelligents et l'écosystème AIoT, en vue de favoriser la connectivité entre les appareils. Le nom de la stratégie englobe différents concepts : « 2 to 2 » fait référence à la combinaison de l'utilisateur et de la maison avec les appareils audio et le routeur ; « Double 1 » désigne l'ordinateur portable et le smartphone ; tandis que « N » symbolise l'objectif de TECNO consistant à proposer une infinité de possibilités aux consommateurs dans une réalité interconnectée et axée sur la technologie. La collaboration avec Google aidera TECNO à étendre la connectivité aux appareils reliés à Internet, y compris les tablettes. TECNO vise à créer un écosystème intelligent entièrement connecté qui présente des avantages considérables aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

Alors que TECNO permet de nouvelles percées grâce à des partenariats révolutionnaires, les utilisateurs que l'entreprise dessert sur plus de 70 marchés dans le monde peuvent s'attendre à des expériences plus agréables et intuitives, une connectivité améliorée et une meilleure accessibilité.

En tant que marque de technologie moderne et élégante, TECNO révolutionne l'expérience numérique pour les consommateurs mondiaux des marchés émergents, travaillant sans relâche pour atteindre une harmonie parfaite entre la conception esthétique contemporaine et les dernières technologies. Aujourd'hui, TECNO est devenue un leader reconnu dans ses marchés cibles, offrant une innovation de pointe grâce à un large éventail de smartphones, de smart wearables, d'ordinateurs portables, de tablettes, de systèmes d'exploitation HiOS et de produits de maison intelligente.

« Google est depuis longtemps un partenaire important de TECNO et nous accompagne depuis le lancement de notre premier smartphone, a affirmé Jack Guo, directeur général de TECNO. En tirant parti à la fois de l'expertise de calibre mondial de Google dans les domaines des logiciels et de l'innovation et de la vaste expérience de l'industrie de la téléphonie mobile acquise par TECNO dans les marchés émergents, nous fournirons aux utilisateurs locaux des appareils intelligents sûrs et fiables combinant une performance de premier rang avec une excellente expérience utilisateur. »

« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec TECNO sur la plateforme Android. Cette collaboration aidera à combler le fossé numérique en permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux smartphones d'ici 2025. Nous travaillerons ensemble pour créer des produits plus utiles pour le prochain milliard d'utilisateurs d'Internet », a indiqué Peter Fitzgerald, vice-président des partenariats mondiaux.

