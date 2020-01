TECNO Mobile consolida sua colaboração com a Google na CES 2020

A TECNO Mobile fez uma parceria com a Google para oferecer aos seus clientes o sistema operacional Android mais recente. Como a Google está aperfeiçoando o sistema Android para uma experiência simples com a nova classe de dispositivos inteligentes, a TECNO lançou o mais recente smartphone CAMON 12 Pro com o Botão Google Assistente, que foi apresentado em um estande da Google na CES 2020, e cujo objetivo é permitir aos usuários fazer as coisas rapidamente e planejar com antecedência para que possam concentrar-se no que é mais importante.

"A TECNO enfatiza as experiências imersivas do usuário fornecidas através de hardware e software com tecnologia de ponta", disse Stephen HA, presidente da TRANSSION e diretor-geral da TECNO Mobile. "Estamos felizes por participar desta missão com a Google".

O recém-lançado CAMON 12 Pro é equipado com câmera traseira tripla de 16+2+8 MP e IA Max, scanner de impressões digitais revolucionário na tela e sistema operacional Android™ com:

Suporte multicâmera e atualizações da câmera : com sua câmera traseira tripla, os usuários desfrutam de visão estéreo, zoom e bokeh perfeitos.

: com sua câmera traseira tripla, os usuários desfrutam de visão estéreo, zoom e bokeh perfeitos. Emoji com RA : os usuários da CAMON 12 Pro podem animar seus emojis favoritos com expressões faciais reais.

: os usuários da CAMON 12 Pro podem animar seus emojis favoritos com expressões faciais reais. Experiência de mensagens aprimorada : os usuários podem responder a mensagens ou escrever outro texto diretamente a partir de notificações. O sistema Android™ 9 Pie agora exibe imagens nas notificações de mensagens dos telefones.

: os usuários podem responder a mensagens ou escrever outro texto diretamente a partir de notificações. O sistema Android™ 9 Pie agora exibe imagens nas notificações de mensagens dos telefones. Configuração simplificada do canal de notificação : os usuários agora podem bloquear grupos inteiros de canais na configuração de notificação de um aplicativo. O sistema Android™ 9 Pie agora envia intenções de transmissão quando a situação de bloqueio dos canais de notificação e grupos de canais muda.

: os usuários agora podem bloquear grupos inteiros de canais na configuração de notificação de um aplicativo. O sistema Android™ 9 Pie agora envia intenções de transmissão quando a situação de bloqueio dos canais de notificação e grupos de canais muda. Botão Google Assistente: com o Google Assistente, os usuários podem gerenciar tarefas, manter contato, obter respostas e controlar a casa onde quer que estejam. Ele também ajuda os usuários a se adiantarem com sugestões inteligentes e lembretes exatamente quando precisam e diretamente na tela do telefone. Para iniciar, basta dizer "Olá Google" ou tocar no Botão Google Assistente.

A TECNO demonstrou sua forte capacidade para assumir a liderança, respondendo às últimas tendências de consumo com intensa P&D. A TECNO expandirá ainda mais sua parceria com a Google para oferecer aos seus clientes smartphones mais sofisticados e poderosos.

Sobre a TECNO Mobile

A TECNO Mobile é uma marca premium de smartphones da TRANSSION Holdings. Apoiando a essência da marca "Espere Mais", a TECNO está empenhada em dar ao público popular acesso às mais recentes tecnologias por preços acessíveis, permitindo aos consumidores ultrapassar suas atuais limitações e descobrir um mundo de possibilidades. A TECNO compreende as necessidades dos consumidores de diferentes mercados e oferece-lhes inovações adequadas em seu portfólio de produtos com smartphones, tablets e telefones com funcionalidades. A TECNO é uma importante participante do mercado global com presença em cerca de 60 mercados emergentes em todo o mundo. É também a parceira oficial global de tablets e celulares do Manchester City Football Club. Para mais informações, visite www.tecno-mobile.com .

Saiba mais

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1064679/TECNO_Mobile.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1064680/CAMON_12_PRO.jpg

FONTE TECNO Mobile

Related Links

http://www.tecno-mobile.com



SOURCE TECNO Mobile