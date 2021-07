Tecnologia a favor do negócio, plataforma digital automatiza gestão financeira e pode ser testada gratuitamente

CURITIBA, Brasil, 28 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O controle financeiro é fundamental para o sucesso e sobrevivência de uma empresa. Pensando nisso, para auxiliar os pequenos e médios empresários a fazer a gestão financeira adequada de suas empresas, a Celero passou a oferecer a partir deste mês, uma demonstração gratuita da sua plataforma. Ao fazer a adesão ao Plano Start, o cliente pode utilizar o sistema gratuitamente durante trinta dias.

Umas das funcionalidades disponíveis na opção da Celero é o controle de receitas e despesas, no sistema o empresário registra as informações do seu negócio e, a partir daí é possível ter maior compreensão tanto da lucratividade quanto dos gastos da empresa.

A plataforma oferece gestão financeira descomplicada, com poucos cliques é possível ter acesso ao banco, bem como controlar as movimentações financeiras que estão previstas, as que já foram realizadas e até mesmo as que já estão em atraso.

As funcionalidades disponibilizadas permitem, ainda, o cadastro de clientes e fornecedores, o controle de movimentação financeira, armazenamento de documentos financeiros, entre várias outras.

A fintech disponibiliza ferramentas para que o fluxo financeiro das empresas se torne mais organizado e claro, permitindo dessa forma que o empreendedor possa interpretar e compreender os resultados do seu negócio analisando os dados todos os dias, semanalmente ou mensalmente como queira.

Com o uso do sistema, todas as informações financeiras estratégicas estarão centralizadas em um só lugar. E além disso, a ferramenta é intuitiva e a inserção de dados é feita por meio de fotos ou arquivos em PDF, o que dispensa longas horas fazendo lançamentos manuais.

Plataforma inteligente

A plataforma da Celero é automatizada com inteligência artificial o que gera mais segurança ao empreendedor, que pode contar com dados confiáveis. Vale ressaltar que não é necessário fazer a instalação de nenhum programa no computador de acesso, basta utilizar um navegador web com acesso à internet e operar totalmente on-line e, minutos após a conclusão da assinatura o empresário receberá um login e senha para acessar a sua conta. O sistema também está disponível para smartphones.

Além disso, não é necessário conhecimento técnico e nem grande compreensão financeira, pois, um time de especialistas presta o suporte personalizado que o cliente possa necessitar.

"Digitalizar a gestão financeira de uma empresa coloca a visão do negócio em um novo patamar. O empreendedor não vai mais perder tempo com planilhas, tentando fazer o controle dos gastos no escuro. No sistema da Celero ele tem visão completa e poderá fazer planejamento financeiro com resultados práticos, entendendo como a empresa está avançando", avalia João Tosin, CEO da Celero.

Todas as informações estarão disponíveis em uma única tela. O controle do saldo é atualizado em tempo real, além disso, também é possível em poucos cliques, visualizar quais contas estão para vencer e até mesmo prever quando um cliente efetuará um pagamento.

"Essa visão completa permite que o empreendedor tenha noção real do negócio, inclusive, antecipadamente, permitindo assim uma tomada de decisão mais certeira" resume Tosin.

Após o término da gratuidade o empreendedor poderá seguir para a adesão do plano por apenas R$97,00 mensais, ou, se preferir, ele terá a oportunidade de fazer um upgrade para outro plano da Celero, que se encaixe melhor à realidade de sua empresa.

