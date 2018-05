Tecnologia cobrirá o déficit financeiro de $ 1,5 trilhão e impulsionará o crescimento das pequenas e médias empresas na próxima década, prevê uma nova pesquisa da DMCC

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Os avanços tecnológicos, prontos para a industrialização do setor de comércio, poderiam cobrir o déficit financeiro atual de $1,5 trilhão da indústria, com potencial para injetar novo crescimento no comércio, de acordo com o relatório "The Future of Trade" da DMCC, a principal zona franca do mundo e autoridade governamental de Dubai em comércio de commodities e empresas.

A pesquisa destaca o impacto emergente da transformação digital para importadores e exportadores e os dez maiores centros de comércio de commodities do mundo juntamente com as mudanças em curso no poder econômico global.

O relatório declara que 50% dos pedidos de financiamento de pequenas e médias empresas são rejeitados pelos bancos e que o financiamento alternativo de comércio com plataforma FinTech e Blockchain está aumentando. Por exemplo, o mercado de financiamento alternativo na região APAC mais do que duplicou entre 2015 e 2016, atingindo um valor total de $ 245,2 bilhões.

O relatório também observa que a tecnologia Blockchain provavelmente redefinirá o setor de comércio na próxima década, fornecendo maneiras mais rápidas, mais seguras e eficazes para lidar com fluxos de trabalho e mover mercadorias através das fronteiras, mas um progresso extraordinário ainda não foi obtido.

Estimativas indicam que a tecnologia Blockchain poderia aumentar o PIB global em quase 5% e o volume de negócios em 15%.

Ahmed Bin Sulayem, presidente executivo da DMCC, declarou:

"O comércio e o financiamento de comércio serão revolucionados pela Blockchain e outras tecnologias emergentes. Os Emirados Árabes Unidos e Dubai estão avançando rápido de olho no futuro para capitalizar com estas mudanças essenciais a fim de manter nossa posição de principal centro de comércio de commodities do mundo".

Além do impacto das tecnologias emergentes, o relatório explica como fatores geopolíticos, incluindo a atual administração dos EUA e a votação pelo Brexit no Reino Unido, desafiam os fluxos comerciais tradicionais.

Com uma perspectiva de dez anos, o relatório afirma que o centro econômico mundial está mudando para a Ásia e que a inciativa Um Cinturão, Uma Rota da China está ganhando força. Além disso, a crescente dependência da China no consumo interno e sua mudança para o uso da tecnologia de fabricação verá 100 milhões de empregos de mão-de-obra intensiva se deslocar para outros países de baixo custo. Isto levará a um crescimento forte da indústria de fabricação em lugares como Vietnã, Mianmar e Indonésia.

"O comércio mundial e o financiamento do comércio estão na beira de uma revolução digital", disse Gautam Sashittal, diretor executivo da DMCC. "Assim como o container de transporte revolucionou o comércio na década de 50, o enorme avanço na tecnologia remodelará o comércio e a maneira como movimentamos mercadorias através das fronteiras. Nossa pesquisa ajuda todos nós a entender como o comércio global evoluirá, e como podemos nos preparar na próxima década".

Um Commodity Trade Index (CTI) independente, lançado em conjunto com o relatório, compara e avalia o papel de dez importantes centros de commodities usando dez indicadores: EUA, Holanda, Singapura, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Suíça, Hong Kong, China, África do Sul e Nigéria. Os Emirados Árabes Unidos ocupam o primeiro lugar no CTI devido a sua substancial riqueza em recursos naturais. O segundo país mais bem posicionado no ranking do CTI é os EUA, depois vem o Reino Unido.

O relatório "Future of Trade" de 2018 possui quarto capítulos:

O relatório "The Future of Trade" foi criado a partir de análises aprofundadas de 250 líderes do setor, acadêmicos e especialistas de 6 importantes centros de commodities: Londres, Zurique, Dubai, Singapura, Johannesburg e Hong Kong, em parceria com a Asia House, bem como uma pesquisa quantitativa global realizada pelo The Centre for Economics and Business Research (Cebr) e pela Sutherland Global Services, uma firma líder mundial em consultoria de gestão.

