Tecnologia, conforto, robustez e sucesso: VW Meteor completa três anos de lançamento

SAO PAULO, 1 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- No dia primeiro de setembro de 2020, a Volkswagen Caminhões e Ônibus surpreendeu o mundo com o lançamento do VW Meteor, que chegou para revolucionar o transporte de cargas no país e fazer história como o maior caminhão Volkswagen do mundo. Vindo nas versões 28.460 6x2 e 29.520 6x4, os gigantes rapidamente conquistaram o seu lugar no mercado automobilístico e nas estradas de todo o Brasil.

O investimento na nova família contemplou não somente a pesquisa e o desenvolvimento, como também a construção da mais nova linha de montagem de cabines de extrapesados do Brasil, desde a armação até o acabamento, com moderna manufatura 4.0 em nível de automação e conectividade dos dados. No total, o projeto contou com aplicação de R$ 1 bilhão, 150 especialistas e mais de 1.000 peças desenvolvidas pelo time de engenharia da VWCO.

"É muito gratificante ver que, em três anos de seu lançamento, o Meteor já conquistou as estradas de todo o Brasil e está sendo sucesso de vendas no mercado automobilístico, se configurando entre os mais vendidos da categoria. Os nossos extrapesados são preparados sob medida para oferecer o melhor para o cliente, ofertando o máximo de segurança, conforto, robustez e tecnologia possível. Agora, com a nova linha 2023 Euro VI, o VW Meteor está ainda mais robusto, econômico, e com um custo de manutenção ainda mais baixo. Que venham muito mais comemorações!", celebrou Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas.

E os benefícios não param por aí: para dar ainda mais tranquilidade aos clientes, a Volkswagen Caminhões e Ônibus está oferecendo para os VW Meteor comprados a partir de setembro, o Plano de Manutenção VolksTotal Max gratuito por dois anos, que inclui a manutenção completa do veículo, revisões durante o período, assistência 24 horas em qualquer lugar do Brasil e cobertura da melhor rede de concessionárias do país. O serviço é um dos mais completos do mercado automobilístico e é preparado sob medida com os cuidados necessários para o seu extrapesado.

Três anos de marcos históricos

Com menos de dois anos de lançamento, em maio de 2022, a família Meteor superou o marco de 5.000 unidades emplacadas e se estabeleceu na lista de caminhões mais vendidos do Brasil, oferecendo aos motoristas uma verdadeira viagem de primeira classe com segurança, conforto, tecnologia e robustez. Um ano após esta conquista, em maio de 2023, o extrapesado chegou a incríveis 10.000 unidades produzidas, que estão contemplando milhares de motoristas do transporte rodoviário, do agronegócio e da mineração.

Além do sucesso no Brasil, o Meteor também desembarcou em terras argentinas. A VWCO deu início à exportação do extrapesado através da Luxcam, concessionária da marca, que entregou o primeiro modelo para o Grupo Raptor para realizar o trajeto de Salta a Jujuy, em altitudes que podem chegar a 4 mil metros acima do mar, para transportar alimentos e mercadorias aos acampamentos mineiros da região.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200200/1.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus