Tecnologia de geração de linguagem natural da Arria expande cobertura eleitoral da BBC no Reino Unido

O objetivo da BBC News Labs foi o de expandir a sua capacidade de publicar reportagens de âmbito regional com estatísticas e resultados locais relevantes a cada um dos seus assinantes na noite das eleições. Com a Arria NLG, a BBC alcançou o seu objetivo e publicou centenas de artigos, apresentando dados de cada região demográfica em uma das noites mais movimentadas da história do Reino Unido.

A Arria NLG é um tipo de inteligência artificial que transforma dados em linguagem falada ou escrita de modo criterioso. Antes da eleição, os jornalistas da BBC utilizaram a plataforma Arria NLG Studio para construir uma enorme quantidade de modelos de artigos no sistema Salco. Esses artigos cobriam todos os cenários e resultados possíveis após o fechamento das urnas na quinta-feira, 12 de dezembro. Os resultados foram processados automaticamente pela Arria de modo a produzir artigos contextuais de voz e texto para cada distrito eleitoral, os quais foram editados por jornalistas da BBC antes da publicação.

Com a Arria NLG, a BBC publicou em dez horas um total de 100.000 palavras em 689 textos locais, apresentando em tempo real os resultados de cada um dos 690 distritos eleitorais do país. A velocidade e a precisão com que a tecnologia de geração de linguagem natural da Arria automatiza a produção de versões locais de artigos noticiosos possibilita que editores e jornalistas em ambientes agitados e com prazos exíguos aumentem a sua produção e ofereçam uma cobertura exponencialmente maior a mercados locais.

Em uma entrevista recente, David Caswell, da BBC News Labs, falou sobre o valor que a geração de linguagem natural oferece tanto à BBC quanto aos leitores. "Sistemas de geração de linguagem natural como o Salco podem revelar para todos no Reino Unido histórias ricas e relevantes contidas em conjuntos de dados públicos", destacou. "Essas histórias locais, contadas com um linguajar, um estilo e um tom que as tornam acessíveis ao público local, podem trazer mais pessoas para os debates baseados em dados que antes estavam disponíveis apenas para quem sabia onde encontrar os dados." Leia a entrevista completa.

"Não temos como fazer esse jornalismo com seres humanos no momento", disse Robert McKenzie, editor da BBC News Labs. "Com auxílio de máquina, geramos um artigo para cada distrito eleitoral que concluiu a apuração ontem à noite. A exceção foi o único distrito que ainda não terminou a contagem. Isso nunca teria sido possível [usando humanos]."

"Estamos honrados em trabalhar com a BBC News, uma das empresas de mídia mais respeitadas do mundo", disse Sharon Daniels, CEO da Arria NLG. "O que a equipe da BBC News realizou na noite das eleições é um marco histórico para a mídia mundial. Este caso de uso bem-sucedido comprova como a tecnologia de linguagem natural transforma a forma como as pessoas trabalham, extraindo insights dos dados para contar uma história mais completa."

"A plataforma Arria NLG Studio combina análise avançada de linguagem e linguística computacional para transformar diretamente dados em narrativas explicativas e perspicazes que são relevantes para o público que recebe as informações", concluiu.

