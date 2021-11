Tecnologia e saúde - debate vai dominar a pauta do Anestesia 5.0

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Anestech realizará, em 4 de dezembro, o Anestesia 5.0, maior encontro brasileiro de profissionais de inovação na anestesiologia. Com a proposta de debater a construção do futuro da tecnologia na área da saúde, o evento, realizado em Florianópolis (SC), promove debates com nomes relevantes da área em três grandes painéis: Saúde Digital, Transformação Digital e Performance Perioperatória.

Neste ano, o evento ganha novo formato, tendo presença de público limitada e transmissão ao vivo e gratuita dos painéis pelas plataformas digitais da empresa, ainda é possível fazer a inscrição. A transmissão digital responde, também, à necessidade de ampliação de acesso aos profissionais da área aos maiores especialistas do setor, que tem ganhado força e apresenta crescente volume de investimentos.

Dados do Inside Healthtech, relatório mensal produzido pelo Distrito, e revista Medicina S/A, mostram que as healthtechs levantaram, de janeiro a julho, US $216 milhões em investimentos, quase o dobro do aporte recebido durante todo o ano de 2020. Promotora do Anestesia 5.0, a Anestech recebeu seu primeiro aporte significativo ano passado, direcionado no desenvolvimento do AxReg, aplicativo disponibilizado para anestesiologistas que registra de forma prática informações relevantes sobre o paciente e seu plano operatório e utilizado em mais de 1.400 instituições de todo o país.

A healthtech comemora ainda a conquista da sétima edição do Prêmio Empreenda Saúde, em 2021, o maior prêmio em inovação do País, após concorrer com outras 300 empresas brasileiras da área. Na etapa global do concurso, a empresa representará o Brasil na grande final, na Espanha, entre os dias 22 e 25 de novembro, quando será conhecida a healthtech mais inovadora do mundo do prêmio Global eAwards, assinado pela NTT DATA. A evolução da plataforma tem garantido a atenção do mercado em crescimento e atraindo maior número de negociações para novos investimentos. Apesar de não revelar números, o CEO, Diógenes Silva, CEO da startup, celebra: "Essa foi uma estratégia muito bem planejada, ao conciliar o aporte inicial com a preparação para uma segunda versão ainda mais tecnológica da solução, pois hoje isso nos garante não só que estejamos no caminho certo para a evolução da plataforma, como em condição privilegiada de avaliação de novas propostas de investidores".

Ainda segundo o executivo, o aplicativo, que substitui o prontuário eletrônico e permite que o médico fique mais atento às necessidades do paciente em uma cirurgia, demonstra a importância do encontro em Florianópolis e seu papel no debate sobre a inovação no setor: "O papel da tecnologia é fazer com que a medicina volte a ser humanitária, deixando a máquina fazer o seu trabalho e focar no que nos propomos a fazer enquanto médicos, que é olhar no olho e ter empatia pelo paciente, tornando cada vez mais eficiente e completo o seu atendimento".

Atualmente muito tem se falado em agregar valor à assistência hospitalar, porém, para obter sucesso neste quesito é necessário que a performance e qualidade caminhem em paralelo, e, para que esse trabalho seja bem-sucedido é imprescindível fazer a análise dos dados e um acompanhamento dos indicadores em busca da evolução. Para Diógenes Silva, o Anestesia 5.0 promove a conscientização sobre o papel das novas tecnologias e da inteligência artificial na área médica, já que a automatização dos procedimentos tem como objetivo facilitar e apoiar o trabalho de todos os profissionais envolvidos com a jornada cirúrgica dos pacientes em diversas áreas, sem colocar em risco seus papéis.

Entre os nomes confirmados para os debates estão Victor Gadelha e Giovanni Targa, da DASA, Bodo Widegand, da Phillips Internacional, Istvan Camargo, Líder de inovação da SkyHUB – SABIN e a anestesiologista e digital influencer Tamiris Soares.

Serviço:

Anestesia 5.0

Data: 4 de dezembro de 2021

Local: Florianópolis/SC

Público presencial: 50 pessoas, entre convidados e público em geral

Transmissão online pelas plataformas digitais da Anestech.

Sobre a Anestech:

A Anestech é uma Healthtech fundada em 2012 com a missão de identificar gaps no serviço de anestesiologia. Seu objetivo é promover tecnologia que interfira positivamente na promoção de um objetivo claro e continuamente almejado: tornar o procedimento cirúrgico mais seguro ao paciente, aumentando a eficiência da equipe médica. A startup é desenvolvedora do AxReg, um aplicativo que agiliza os sistemas hospitalares e gera um grande número de dados parametrizados e estruturados que, com sua capacidade preditiva, apoia a tomada de decisão e a análise de riscos e possibilita um serviço de anestesia controlado e personalizado. Sediada em Florianópolis (SC), a empresa é referência em tecnologia e inovação em anestesiologia e análise de dados, e impacta o dia a dia de aproximadamente 3.000 anestesiologistas no País. A Anestech venceu a sétima edição do Prêmio Empreenda Saúde, em 2021, o maior prêmio em inovação do País, após concorrer com outras 300 empresas brasileiras da área.

FONTE Anestech

SOURCE Anestech