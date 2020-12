Tecnologia irlandesa implementada na África do Sul como parte da reabertura de eventos musicais internacionais

O evento ao vivo RECHARGE 2020 ocorreu em 21 de Dezembro na Cidade do Cabo, África do Sul, no Grand Café & Beach, com vários shows ao vivo e DJs. O evento passou com segurança para representar um importante marco em direção a uma reabertura mais ampla de eventos ao vivo em 2021.

A plataforma, que oferece suporte eficiente à vacina e aos testes da COVID-19, está prevista para ser implementada em eventos na Itália e em Portugal, onde o sistema pode ser utilizado para a reabertura segura do setor turístico.

Como funciona o Health Passport Europe

Antes do evento RECHARGE 2020, todos os participantes, incluindo a equipe, foram obrigados a baixar e configurar o aplicativo móvel Health Passport Europe gratuitamente. No dia do evento, todos foram testados para a COVID-19 antes de entrar, usando os testes mais recentes de antígeno rápido que já são validados para uso na África do Sul.

Todos os funcionários, artistas e convidados foram testados antes do evento. Várias detecções positivas foram realizadas com sucesso durante a pré-testagem. Qualquer pessoa que tenha testado positivo não foi permitida no local do evento, mas recebeu consultoria médica profissional.

Em até 20 minutos após a testagem, os resultados são atualizados com privacidade e segurança para o aplicativo Health Passport Europe da pessoa. Na entrada, a equipe de segurança pode escanear rapidamente o ingresso e o aplicativo Health Passport Europe das pessoas, e somente aqueles com um teste de COVID-19 negativo foram permitidos no local, garantindo os níveis mais baixos de risco de transmissão para todos. As diretrizes de saúde da COVID-19 também foram seguidas por todos no local do evento.

As pessoas que se apresentaram para a pré-testagem com sintomas de COVID-19 não foram testadas, mas receberam orientação de seguir as diretrizes nacionais de saúde.

Justin Van Wyk, CEO da Big Concerts, disse: "Este foi um momento importante para a indústria de eventos que foi devastada pela pandemia. O uso da plataforma Health Passport Europe permitiu que esse evento ocorresse com os mais altos níveis de mitigação de risco, demonstrando o caminho para os eventos ao vivo em todo o mundo. O sistema nos permitiu oferecer a testagem antes e depois do evento para garantia máxima, protegendo os participantes, os artistas e todas as pessoas envolvidas no evento."

Robert Quirke, fundador da Health Passport Europe, declarou: "Nossa equipe está entusiasmada e orgulhosa por ter trabalhado neste projeto na Cidade do Cabo e ter contribuído para a reabertura segura do entretenimento e turismo internacional. A tecnologia segura é desenvolvida para funcionar com todos os testes e vacinas oficiais da COVID-19. Milhares de pessoas já estão usando o sistema móvel e ele está ajudando as indústrias a voltar a funcionar."

A plataforma Health Passport Europe foi adotada por muitas organizações médicas e farmacêuticas líderes que estão prestando serviços de testagem da COVID-19. A tecnologia passou em todos os testes e desenvolvimentos, tendo sido extensivamente testada em uma gama de setores, incluindo saúde, logística, hospitalidade, educação e casas de repouso, bem como em um estudo no aeroporto de Dublin.

O processo já foi projetado para testar com segurança mais de 100.000 pessoas em até 10 horas, com os resultados, certificados de viagem ou documentos de vacinação imediatamente carregados no aplicativo da pessoa.

O sistema Health Passport Europe foi projetado como um sistema seguro para que as pessoas armazenem e exibam sua vacina oficial da COVID-19 ou status de teste. Ela é uma plataforma internacional comum para todos os setores e para o público.

