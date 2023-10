Tecnologia leva benefícios das avaliações de clientes para o varejo físico

Solução lançada pela Linx junto ao Reclame AQUI Trustvox ajuda a fidelizar clientes e aumentar as vendas com reviews dos consumidores

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, e o Reclame AQUI, maior plataforma referência em reputação e confiança nas relações de consumo do mundo, lançam ao mercado o Linx Reviews by RA Trustvox, ferramenta que leva os benefícios dos reviews (avaliações dos clientes) ao varejo físico. Com a solução, será possível acompanhar a jornada do cliente na loja física, compreendendo a percepção do consumidor quanto ao produto ou serviço e a opinião dos clientes pode ser divulgada em diferentes canais, ajudando a aumentar a confiança de consumidores em potencial no momento da compra e a apoiar a construção da reputação da marca.

Segundo dados do Instituto Nielsen, 92% dos consumidores confiam mais nas avaliações feitas por outros consumidores, se comparado às propagandas e anúncios patrocinados, e 95% deles têm o costume de analisar comentários antes de tomar uma decisão de compra. Esse comportamento de consumo foi o que motivou a Linx e o Reclame AQUI a desenvolverem uma solução voltada à gestão de reviews para o varejo físico que, além de ajudar na conversão de vendas, também contribui para a fidelização. Isso porque a ferramenta permite o envio de avaliações, por e-mail, para os clientes que, ao serem respondidas, oferecem cashback para ser usado em uma nova compra.

Para Daniel Mayo, diretor executivo de Enterprise (grandes contas) da Linx, "o varejo digital já percebeu o potencial que os reviews podem gerar para seus negócios. Nosso objetivo agora é canalizar esses resultados positivamente para o varejo físico. Um dos principais benefícios da ferramenta é dar mais visibilidade para o empresário sobre a opinião do público voltada à qualidade do produto, experiência de compra ou satisfação da marca. Esse tipo de informação ajuda na construção da confiança da marca, mas também é decisivo para a revisão de processos que não estão agradando o cliente".

Para o CEO do Reclame AQUI, Edu Neves, o review é o consumidor como mídia e informação de qualidade na estratégia do negócio. Por isso, investir em ferramenta de review é tão essencial quanto ter qualquer ferramenta de atendimento. "Os reviews são, acima de tudo, uma estratégia de comunicação de marca e de inteligência de negócio que não só trazem informação para a marca a respeito da opinião das pessoas, mas também de forma colaborativa provocam o compartilhamento de informações entre os próprios consumidores, fazendo com que impacte de forma positiva a aquisição de novos clientes, melhore as taxas de conversão, aumente a recorrência de compra, reforce o relacionamento e a paixão pela marca e gere informação para a inteligência do negócio seja em relação à eficiência dos pontos de venda ou à qualidade do seu sortimento de produtos."

Carlos Mello, CEO da DWZ, rede de moda feminina e cliente da Linx, explica que, em menos de um mês utilizando o Linx Reviews nas lojas físicas, sua empresa aumentou em 57% a conversão de respostas da pesquisa de satisfação enviada, e subiu para 184% a taxa de resgaste de cashback no mesmo período, indo de 6% para 18%. "Para nós, como rede de lojas, é de extrema importância tangibilizar essas avaliações, pois o número de vendas e a projeção de estoque nós já tínhamos, mas precisávamos saber se estamos prestando um bom serviço e em quais áreas precisamos melhorar. Com o Linx Reviews, conseguimos colocar essas percepções em números e fazer uma análise inteligente, entregando, assim, uma melhor performance", finaliza o executivo.

De acordo com Tiago Mello, CPO e CMO da Linx, "no varejo digital, conseguimos mensurar muitos dados, como tempo de permanência no site, produto abandonado no carrinho e até mesmo enviar uma avaliação ao cliente no término de uma compra. No varejo físico, os reviews são mais limitados, resumidos em uma pergunta sobre o atendimento, por exemplo. Com o Linx Reviews by RA Trustvox, trouxemos para as lojas físicas, que representam 88% das vendas do varejo nacional, os benefícios dos reviews já explorados pelos e-commerces".





