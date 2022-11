Tecnologia no varejo: lojas e restaurantes investem em softwares de automação para diferenciar seu negócio da concorrência

Com a proximidade da Black Friday, sistemas da Linx oferecem serviços baseados em dados para auxiliar empreendedores com gestão de escalas, promoções, campanhas e benefícios e estratégias omnichannel

Na data mais importante do varejo e na Copa do Mundo, empresa oferece suporte 24/7, gestão automatizada de pedidos, cardápios e cozinha, controle de estoque e ficha técnica, além de sugerir vendas para aumento de ticket médio

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em um mercado tão competitivo, é imprescindível utilizar ferramentas de gestão para aumentar a produtividade e tornar a experiência de compra cada vez mais atrativa. Especialmente em momentos nos quais há oportunidades de se destacar da concorrência, como a Black Friday, e, porque não, a Copa do Mundo.

Com isso em mente, a Linx, gigante do segmento de software para varejo, apresenta seis soluções que dão suporte à gestão não somente para lojistas, mas também para redes de restaurante, para quem precisa montar uma escala de trabalho reforçada para Black Friday e Copa do Mundo, ou mesmo para o lojista que quer atrair e reter sua clientela.

Confira as soluções utilizadas por lojas e restaurantes para automatizar os negócios e facilitar a tomada de decisões:

1. Linx Humanus e Moavi

Planejar escala de trabalho é algo complexo e trabalhoso, principalmente em datas tão importantes para o brasileiro. Por isso, o sistema de gestão de pessoas Linx Humanus uniu-se à Moavi para ofertar o serviço de gestão de escala inteligente, um diferencial para os varejistas, por considerar a legislação trabalhista, as atividades da empresa levando em conta os horários com maior demanda, assim como o bem-estar do funcionário que gostaria de contar com um momento de folga para assistir aos jogos do Brasil. O foco é encontrar um equilíbrio saudável com antecedência para preparar a operação para atender o cliente com eficiência.

2. Linx Promo

Com funcionalidades completas para impulsionar e garantir o sucesso de promoções, o Linx Promo é uma plataforma que facilita o planejamento de campanhas de maneira unificada, buscando os melhores resultados em cada ação, de acordo com as necessidades do negócio.

A solução é extremamente versátil e auxilia na criação de promoções com diversos critérios de personalização, sejam segmentadas por público, horário, perfil de cliente, meio de pagamento, combos, aniversariante, progressivas, voucher de desconto e brindes. O gestor pode acompanhar o desempenho das ações com diversos indicadores e comunicar promoções aos clientes por redes sociais, PDV e e-commerce, entre outros.

3. Linx Reshop

O cashback está se tornando, cada vez mais, um atrativo para retenção de clientes e atração de prospects. Com o Linx Reshop, o varejista pode ofertar esta solução, além de manter programas de fidelidade automatizados, que aumentam a frequência de compra. Com esta ferramenta de CRM, é possível realizar também a gestão completa de campanhas promocionais segmentadas para públicos específicos e calcular o ROI de cada uma delas, trazendo dados valiosos ao empreendedor. A plataforma coloca o consumidor no centro das suas ações para alcançar o incremento nas vendas e aumento do ticket médio e a comunicação direta com os clientes, em conformidade com a LGPD.

4. Linx Degust One

Não são somente os varejistas que se beneficiam das soluções da Linx. O Degust One é um sistema de gestão para bares e restaurantes, com controle da operação de ponta a ponta, e pode ser um excelente aliado com o aumento da demanda em datas especiais, principalmente com a proximidade da Copa do Mundo. Independentemente do tamanho do negócio – sejam lojas, redes ou franquias – é possível aumentar as vendas com um PDV confiável e tomar decisões embasadas em dados em uma retaguarda intuitiva, seja via desktop, tablet ou celular. O sistema Linx Degust One oferece suporte 24/7, gestão automatizada de pedidos, cardápios e cozinha, controle de estoque e ficha técnica, além de sugerir vendas para aumento de ticket médio.

5. ERP Microvix

Sistema que é líder de mercado e atende lojas e redes próprias, também serve para o gerenciamento de franquias. O Linx Microvix executa a gestão financeira e, assim, facilita a rotina ao automatizar as operações de PDV, os processos da frente de loja, estoque, compras e fiscal, entre outras operações. Tudo isso de forma rápida, fácil e inovadora.

Com o Linx Microvix, o lojista passa a contar com a frente de loja intuitiva com integração omnichannel para e-commerce, venda fora da loja e pelas redes sociais, com pagamento por link, carteiras digitais e PIX, além de oferecer vale-presente e promoções personalizadas. Com o sistema, é possível fazer transferência e troca de mercadorias sem entraves.

6. Linx StorEx

Robusto para grandes varejos e com automatização eficiente dos processos de vendas e gerenciamento centralizado, o Linx StorEx é um conjunto completo de soluções, ideal para atingir a alta performance de gestão. O software é especializado no atendimento das principais necessidades das grandes redes varejistas, com uma plataforma que oferece diversas funcionalidades que otimizam os processos da rede, como a automação das vendas, a facilidade para gerar campanhas e promoções de forma criativa e rápida, assim como a interligação on-line das lojas.

Sobre a Linx

Empresa da plataforma de software StoneCo, a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa.

