Tecnologia se torna aliada ao combate do covid-19

SÃO PAULO, 31 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A área de tecnologia, em especial no segmento de eletrônica e inteligência artificial, se tornou uma ferramenta eficaz na luta contra o coronavírus. Após três meses de intensas pesquisas, estudo de mercado, testes e viabilização, o Grupo Albatroz anunciou a chegada do "Alba Care", uma solução térmica que é capaz de controlar eletronicamente o acesso e manuseio de pessoas.

A solução já fazia parte do projeto de expansão da empresa, mas o desenvolvimento do produto foi acelerado por conta da pandemia. Com isso, a Albatroz, que faturou R$ 650 milhões em 2019, estima um crescimento de 20% em 2020 somente na área de segurança eletrônica..

Voltado especialmente para aeroportos, terminais de transportes, varejo, shopping centers, hospitais, universidades, indústrias, condomínios e centros de distribuição, a tecnologia possui o objetivo de identificar se o indivíduo está utilizando máscara, medir a temperatura corporal e controlar o número de pessoas presentes no local. Caso seja identificado que a pessoa não esteja apta para adentrar no ambiente, receberá uma notificação sinalizando sobre o motivo.

Em aeroportos ou em grandes supermercados, por exemplo, quando há muitas pessoas juntas, ou em grandes filas, o sistema já emite um alerta para uma ação imediata.

Outra forma de uso do Alba Care, a tecnologia também poderá ser implantada em empresas para controle de funcionários. Em empresas, é possível que o sistema avise na catraca do prédio se as pessoas estão em conforme.

"A Albatroz possui uma área de tecnologia e inovação para trazer tendências ao mercado. A tecnologia é uma tendência na área de segurança para garantir mais eficiência, estabelecer padrões, procedimentos e adaptar em cada negócio. A proposta é trazer inteligência e estratégia, unindo com a força humana para garantir sempre eficácia", diz Joelson Boa, gerente de tecnologia e segurança do Grupo Albatroz..

Sobre o Grupo Albatroz

O Grupo Albatroz já soma 29 anos de atuação nas áreas de vigilância, segurança pessoal, combate a incêndio e segurança eletrônica para empresas privadas, estatais e multinacionais de diversos segmentos de mercado. A companhia se destaca no setor público, responsável por 85% dos seus contratos. Fazem parte de sua carteira de clientes grandes players como o Banco do Brasil, Grupo Pão de Açúcar e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU).

FONTE Grupo Albatroz

SOURCE Grupo Albatroz