Tecnología sin fronteras: más del 80% de los unicornios de Latinoamérica ya se expandió al mercado internacional

Endeavor, Google, Mastercard y General Atlantic recopilaron y analizaron experiencias, buenas prácticas y datos de 271 empresas tech sobre expansiones internacionales a través de datos de casos exitosos, una encuesta y una serie de entrevistas con emprendedores y líderes de expansión.

Entre los hallazgos encontrados se encuentra el que México, Brasil y Colombia son los mercados latinoamericanos más atractivos para expandirse internacionalmente dentro de la región.

También, que entre las empresas identificadas reúnen colectivamente $16B de dólares de Capital Levantado, que es equivalente al 43% del capital histórico de inversión de VC en Latinoamérica en los últimos 10 años.

CIUDAD DE MÉXICO , 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Endeavor, Google, Mastercard y General Atlantic lanzaron hoy el "Endeavor Review: Soft landing in Latin America", un reporte que busca apoyar a emprendedores y compañías que planean una expansión hacia los seis principales mercados de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Para el análisis de datos y tendencias, de las más de 3500 empresas que ya se han expandido internacionalmente, fueron filtradas las de base tecnológica fundadas en la última década que hayan levantado capital o hayan escalado a tener más de 50 empleados, dejando una muestra de 271 compañías de las cuales recopilaron los datos presentados.

Uno de los principales hallazgos del material es que la inversión recibida tan solo en 2021 por estas empresas, sumada, es de $16B de dólares y representa el 43% del capital histórico de inversión de Venture Capital en Latinoamérica (LATAM) en los últimos 10 años. Además, el estudio encontró que más del 80% de los unicornios de LATAM ya se han expandido al mercado internacional.

Según el reporte, los tres principales socios estratégicos en los mercados de expansión son las firmas de headhunting, bufetes legales especializados y firmas locales de venture capital, siendo los principales obstáculos la falta de talento local especializado en tecnología y la adaptación del equipo y del modelo de negocio a las nuevas culturas.

El equipo de investigación detectó que los tres principales territorios más propicios para expandirse regionalmente son México, Brasil y Colombia -en ese orden-. Además, se analizó a profundidad las características de Argentina, Chile y Perú, e indicó en cada caso el grado de dificultad o ventaja que cada mercado presenta para recibir nuevas empresas que busquen expandirse, midiéndolos por indicadores como tamaño del mercado, idioma, rango de salario mínimo, y estadísticas como cantidad de empleo y desempleo, inflación, informalidad, el costo promedio para lanzar startups, -cuestiones legales y financieras-, el costo por click de cada cliente, el costo de una oficina promedio, el tipo y la cantidad de impuestos asociados, entre otros.

"Las personas fundadoras de empresas ven en la expansión internacional la amplificación de las oportunidades de mercado y de las mejoras de la competitividad empresarial. Es por esto, que los actores más pequeños deben innovar y crear una combinación de talento y socios estratégicos para consolidar su presencia local y oportunidades de expansión", expresó Vincent Speranza, Director General de Endeavor en México y Consejero Regional para América Latina.

El Dr. Michael Spence, Asesor sénior de General Atlantic y presidente de GA Global Growth Institute: "A los mercados les afectan las brechas y asimetrías de información, pero una de las cosas que están haciendo las tecnologías digitales es cerrar algunas de estas brechas. Eso crea una enorme cantidad de valor porque, al hacerlo, en esencia se incrementa la eficiencia y el desempeño de todo el sistema o el mercado".

Los principales hallazgos generales del reporte incluyen:

LOS SECTORES QUE MÁS SE EXPANDEN: Las compañías en los sectores de Fintech, Transporte y Logística, E-Commerce y Marketplaces son las que más se han expandido en Latam durante la última década.

LAS CARACTERÍSTICAS DE QUIENES SE EXPANDEN: En promedio, las empresas que se han expandido internacionalmente tienen 100 empleados y han levantado US$4 millones en inversión de venture capital y se han expandido a al menos tres países fuera de su mercado original.

millones en inversión de venture capital y se han expandido a al menos tres países fuera de su mercado original. PAÍSES RECEPTORES Y EMISORES DE EMPRESAS EN EXPANSIÓN: Argentina y Chile han exportado la mayor cantidad de startups que se han expandido de manera internacional -57 y 53 empresas, respectivamente-, mientras que México es el principal país receptor -145 de las 271 que se expandieron aterrizaron en el país-, seguido por Brasil y Colombia .

y han exportado la mayor cantidad de startups que se han expandido de manera internacional -57 y 53 empresas, respectivamente-, mientras que México es el principal país receptor -145 de las 271 que se expandieron aterrizaron en el país-, seguido por Brasil y . LOS LÍDERES Y LOS EQUIPOS EN LA EXPANSIÓN: El aterrizaje y adaptación del modelo de negocio y las operaciones a otros países se llevó a cabo principalmente por Country Managers y por los propios fundadores de las empresas en expansión.

Los encuestados dijeron que el tamaño ideal de los equipos para aterrizar en países ajenos es de menos de 20 personas; que los principales puestos contratados fueron de TI e ingeniería, marketing y branding y servicio al cliente. Asimismo, señala que los diferentes equipos cumplieron papeles claves en diferentes etapas de la decisión:

El equipo legal y de finanzas tuvieron el papel más importante en el pre-aterrizaje



Los equipos de Recursos Humanos, Marketing y Branding, en la etapa de aterrizaje.



Los de Adquisición de clientes y Ventas, Operaciones y Marketing y Branding, en el lanzamiento.

PRODUCTOS CREADOS AD HOC PARA LA EXPANSIÓN: El 46 por ciento de las compañías que se han expandido han creado software tanto para consumidores como para productores.

EXPANSIÓN E INVERSIONES: Para llevar a cabo este proceso de expansión, la mayoría de las empresas consiguieron financiamiento externo, siendo la mayor fuente las VC (70 por ciento) seguido del capital privado (19 por ciento). Los fondos de capital de riesgo más activos en la región son Valor Capital Group, Tiger Global Management, SoftBank, Kaszek, Monashees y Canary.

Respecto al potencial emprendedor de la región, Michael Haralambakis, International Growth Director for the Americas en Google dijo: "América Latina es un mercado lleno de oportunidades, no solo para las empresas locales que se expanden internamente, sino también para las empresas de fuera que desean invertir en el gran potencial de la región. Google ve la expansión global como un motor para la recuperación y el crecimiento de la economía regional. Esperamos que este estudio, desarrollado en asociación con Endeavor, y herramientas como Market Finder de Google, permitan a las empresas saber dónde hay demanda para su negocio en cualquier parte del mundo".

"Creemos que este es un momento increíblemente emocionante para ser inversionista en América Latina. Estamos viendo a empresarios latinoamericanos desarrollar soluciones altamente innovadoras para desafíos críticos en todos los sectores, mientras que un ecosistema de apoyo, que incluye mercados de capital maduros y comunidades como Endeavor, les permite escalar sus negocios en toda la región y más allá", dijo Martin Escobari, Co. -Presidente, Director General y Responsable de los negocios de General Atlantic en América Latina y miembro de la Junta Directiva Global de Endeavor. "Estamos encantados de asociarnos con Endeavor en el desarrollo de este informe, que será un recurso invaluable para emprendedores, nuevas empresas y empresas establecidas que buscan expandirse a nuevos mercados en América Latina y ayudar a impulsar aún más la vitalidad del panorama empresarial de la región. "

Algunos de los actores que participaron en esta investigación son fundadores como Sergio Furio de Creditas y Roger Laughlin de Kavak; country managers que han liderado expansiones exitosas, como Pepe Villatoro de Deel y Juan Pablo Ramos, previamente de Loft; y socios de firmas de venture capital que han aconsejado a empresas durante expansiones, como Antonia Rojas Eing de ALLVP y Guto Araujo de Monashees.

El estudio completo esta disponible aquí: www.endeavor.org.mx/soft-landing-latam/

