Tecnotree apresenta resultados financeiros brilhantes, desafiando a estagnação econômica global

HELSINKI, 14 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Tecnotree, provedora global de soluções de TI para o setor das telecomunicações, anunciou seus resultados financeiros semestrais para 2020. Apesar das condições econômicas voláteis e desafiadoras, a Tecnotree apresentou fortes resultados em todas as principais métricas. Dando continuidade à forte trajetória de crescimento do primeiro trimestre de 2020, a Tecnotree divulgou um crescimento em relação ao trimestre anterior de 28% na receita e um total impressionante de 61% no EBIT ajustado para o segundo trimestre de 2020.

Principais destaques do semestre:

A receita aumentou em 17% com 24 milhões de Euros para o primeiro semestre em relação a 20.5 milhões de Euros para o mesmo período de 2019.

com 24 milhões de Euros para o primeiro semestre em relação a 20.5 milhões de Euros para o mesmo período de 2019. O resultado ajustado antes de juros e impostos (EBIT) para o semestre foi reportado como 8.1 milhões de Euros com um crescimento de 76% em relação ao ano anterior.

em relação ao ano anterior. Crescimento de 30% na receita nas regiões Oriente Médio e África (MEA) e Ásia-Pacífico (APAC).

nas regiões Oriente Médio e África (MEA) e Ásia-Pacífico (APAC). Conquista de dois novos clientes que inclui um importante negócio com uma operadora de alto nível da região MEA por um valor de US$ 11 milhões.

que inclui um importante negócio com uma operadora de alto nível da região MEA por um valor de milhões. Novos pedidos recebidos durante o período melhoraram em 16% enquanto os pedidos em carteira no final do primeiro semestre de 2020 aumentaram em 55% para 39.4 milhões de Euros em relação a 25.5 milhões de Euros reportados no final de 2019.

para 39.4 milhões de Euros em relação a 25.5 milhões de Euros reportados no final de 2019. No final do primeiro semestre de 2020, a empresa tinha caixa e equivalentes de caixa de 5.8 milhões de Euros, um aumento de 71% em relação a 31 de dezembro de 2019.

em relação a 31 de dezembro de 2019. Os lucros por ação dobraram de 1 centavo para 2 centavos.

O momento positivo se traduziu em robusto desempenho no mercado acionário para a empresa. O mercado verificou um aumento de 41% no preço da ação durante o período e um aumento de 54% na capitalização do mercado comparado com a situação no final do ano de 2019, sendo 64.8 milhões de Euros no final do primeiro semestre de 2020.

