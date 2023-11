TECPETROL ANNONCE LE SUCCÈS DE L'OFFRE

Tecpetrol a le plaisir d'annoncer qu'elle a acquis 67,4 % des actions Alpha émises et en circulation dans le cadre de son Offre

TORONTO, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L. (« Tecpetrol »), membre du groupe Techint, a le plaisir d'annoncer que l'offre recommandée par le conseil d'administration de Tecpetrol (l'« Offre ») visant à acquérir toutes les actions ordinaires d'Alpha Lithium Corporation (« Alpha ») pour un montant de 1,48 $ CAN en espèces par action a expiré avec succès.

Résultats de l'Offre finale

Depuis le 20 octobre 2023, date à laquelle toutes les conditions de l'Offre ont été remplies ou ont fait l'objet d'une renonciation (y compris la condition d'offre minimale légale), Tecpetrol, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, TechEnergy Lithium Canada Inc., a pris en charge et acquis 35 873 662 actions Alpha supplémentaires au cours de la période de prolongation obligatoire. Avec les actions Alpha acquises le 20 octobre 2023, Tecpetrol a acquis 138 566 277 actions Alpha, ce qui représente environ 67,4 % des actions Alpha émises et en circulation.

Transaction d'acquisition ultérieure

Tecpetrol annonce également qu'elle est actuellement en discussion avec Alpha concernant la transition ordonnée de la gouvernance et des opérations d'Alpha et une éventuelle transaction d'acquisition ultérieure qui prévoirait l'acquisition par Tecpetrol de toutes les actions Alpha non acquises dans le cadre de l'Offre. Après la réalisation d'une telle opération d'acquisition ultérieure, Tecpetrol détiendrait 100 % des actions Alpha et Alpha serait une filiale à 100 % de Tecpetrol. Bien que Tecpetrol s'attende à ce qu'une transaction d'acquisition ultérieure avec Alpha soit annoncée prochainement, il n'y a aucune garantie que des accords définitifs relatifs à une telle transaction soient conclus.

Conseillers

BMO Capital Markets agit à titre de conseiller financier et Davies Ward Phillips & Vineberg LLP agit à titre de conseiller juridique de Tecpetrol. De plus, Crestview Strategy agit à titre de conseiller en relations gouvernementales et Teneo à titre de conseiller en communication stratégique. Laurel Hill Advisory Group est le dépositaire et l'agent d'information de l'Offre.

À propos de l'unité de transition énergétique de Tecpetrol

L'unité de transition énergétique de Tecpetrol est l'unité commerciale dédiée du groupe Techint chargée de faire progresser sa position dans la transition énergétique mondiale grâce à des investissements dans des sources d'énergie, des vecteurs et des technologies décarbonées, dans le but de contribuer à une réduction significative de l'empreinte carbone. Dans le cadre de cette initiative, par l'intermédiaire de sa filiale Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol a construit une usine pilote de traitement du lithium dans le nord de l'Argentine, conçue pour fonctionner à grande échelle, qui prend en charge un schéma de production impliquant l'extraction directe du lithium. Pour plus d'informations sur Tecpetrol, veuillez consulter son site Internet : https://www.tecpetrol.com/en.

Le groupe Techint est un conglomérat mondial dont les activités sont diversifiées : sidérurgie, construction d'infrastructures complexes, conception et construction de machines et de plans industriels, technologies pour les industries métallurgiques et minières, exploration et production de pétrole et de gaz, et établissements de santé axés sur la recherche. Par l'intermédiaire de ses six principales sociétés – Tenaris S.A. (NYSE et Mexico: TS et EXM Italie: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol et Humanitas – le Groupe Techint opère sur six continents, emploie 79 300 personnes et génère plus de 33 milliards de dollars US de revenus annuels. Techint possède une longue expérience de la réalisation d'importantes transactions dans les secteurs industriels et extractifs du monde entier, y compris au Canada, et de la navigation dans des cadres réglementaires complexes. Pour obtenir des informations complémentaires sur le Groupe Techint, veuillez consulter son site Web à l'adresse https://www.techintgroup.com/en.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives ». Les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais plutôt sur des attentes et des projections actuelles concernant des événements futurs, et sont donc soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « planifie », « s'attend à », « a l'intention de » ou des variantes de tels mots, phrases ou déclarations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « devraient », « seraient », « pourraient » ou « seraient » être pris, se produire ou être atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux attentes concernant toute transaction d'acquisition ultérieure et la gouvernance d'Alpha à la suite de l'Offre, la structure potentielle, la contrepartie, le calendrier et la réalisation de toute transaction d'acquisition ultérieure, et la capacité de Tecpetrol à réaliser toute transaction d'acquisition ultérieure afin d'acquérir 100 % d'Alpha.

Bien que Tecpetrol estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes et ont été basées sur des informations et des hypothèses qui peuvent s'avérer inexactes, et il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations. Certains facteurs ou hypothèses importants sont appliqués pour formuler des informations prospectives et ces facteurs et hypothèses sont basés sur les informations actuellement disponibles pour Tecpetrol, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tecpetrol ou la réalisation de toute transaction d'acquisition ultérieure diffèrent matériellement des résultats futurs, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, la capacité de Tecpetrol à convenir des termes et conditions de toute transaction d'acquisition ultérieure et la capacité de Tecpetrol à acquérir toutes les actions Alpha émises et en circulation dans le cadre de toute transaction d'acquisition ultérieure et l'obtention de toutes les approbations pour une telle transaction. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les convictions et opinions de Tecpetrol au moment où les informations sont fournies, et il ne faut pas s'attendre à ce que ces informations prospectives soient mises à jour ou complétées à la suite de nouvelles informations, estimations ou opinions, événements ou résultats futurs ou autres, et Tecpetrol décline expressément toute obligation de le faire, sauf si la loi applicable l'exige.

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue ni une offre d'achat ou de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ou de vente de titres. L'acquisition des actions Alpha dont il est question dans le présent document a été réalisée uniquement par l'intermédiaire de l'Offre et des documents connexes, et sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Contact pour les médias : Alexandre Meterissian, e-mail : [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Jorge Dimópulos, E-mail : [email protected] ; Questions aux actionnaires / Appel d'offres : Laurel Hill Advisory Group, numéro gratuit : 1-877-452-7184, numéro hors Amérique du Nord : 1-416-304-0211, E-mail : [email protected]

