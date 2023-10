TECPETROL ERINNERT AKTIONÄRE DER ALPHA LITHIUM CORPORATION AN DIE AUSSCHREIBUNG IHRER AKTIEN VOR DEM FRISTABLAUF AM 20. OKTOBER

Das Angebot von Tecpetrol in Höhe von 1,48 C$ pro Aktie ist das einzige Angebot zum Erwerb aller Stammaktien, das derzeit von den Aktionären akzeptiert werden kann. Weitere verbindliche Angebote sind bisher nicht bei Alpha eingegangen.

Das Alpha-Sonderkomitee und der Vorstand haben den Alpha-Aktionären einstimmig empfohlen, das überarbeitete und verbesserte Angebot von Tecpetrol anzunehmen und ihre Aktien auszuschreiben.

PI Financial hat bestätigt, dass das erhöhte Angebot aus finanzieller Sicht den Aktionären gegenüber fair ist.

Aktionäre, die bereits eine Ausschreibung vorgenommen haben, brauchen keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie die Laurel Hill Advisory Group unter 1-877-452-7184, senden Sie eine E-Mail an [email protected] oder besuchen Sie https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer, um weitere Informationen zu erhalten.

TORONTO, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L („Tecpetrol") gab heute eine Erinnerung an die Aktionäre der Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) („Alpha") heraus, ihre Aktien vor Ablauf der Angebotsfrist um 18:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 20. Oktober 2023 auszuschreiben. Für Aktionäre, die auf einen Broker zurückgreifen, könnte ein früherer Annahmeschluss gelten und sie werden darum gebeten, ihre Aktien unverzüglich auszuschreiben.

Am 28. September 2023 gab der Vorstand von Alpha auf der Grundlage der einstimmigen Empfehlung des Sonderkomitees und nach Erhalt einer positiven unabhängigen Stellungnahme zur Fairness von PI Financial Corp. eine einstimmige Empfehlung heraus, welche den Aktionären dazu rät, das verbesserte Angebot von Tecpetrol in Höhe von 1,48 C$ pro Aktie anzunehmen. Seitdem wurde eine beträchtliche Anzahl von Aktien für das Angebot ausgeschrieben. Wie bereits bekanntgegeben, ist dies das beste und endgültige Angebot von Tecpetrol an die Aktionäre von Alpha. Zusätzliche Erweiterungen sind nicht geplant .

Es ist eine unverzichtbare Bedingung des Angebots, dass im Rahmen des Angebots mehr als 50 % der ausstehenden Alpha-Aktien gültig hinterlegt werden, mit Ausnahme von Alpha-Aktien im Besitz von Tecpetrol und seinen Mitwirkenden. Wenn diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestbedingung hinsichtlich der Ausschreibung zur Ablaufzeit um 18:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 20. Oktober 2023 nicht erfüllt ist, werden keine Alpha-Aktien von Tecpetrol erworben und Alpha-Aktionäre können nicht am Angebot teilnehmen und erhalten keinen Angebotspreis von 1,48 C$ pro Aktie.

Aktionäre von Alpha, die das Angebot nicht annehmen, erhalten im Rahmen des Angebots keine Vergütung in Höhe von 1,48 C$. Die Aktionäre sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie, wenn das Angebot nicht erfolgreich ist oder sie keine Ausschreibung vornehmen, als Aktionäre von Alpha mit erheblichen Risiken konfrontiert werden, wie in der zweiten Fristverlängerung von Tecpetrol vom 3. Oktober 2023 beschrieben. Seit der Bekanntgabe des Angebots kam es bei vergleichbaren Lithiumentwicklern zu einem Wertverlust von 41 %1, während Alpha mit Stand vom 13. Oktober 2023 um 24 % gestiegen ist. Tecpetrol ist der Ansicht, dass der Aktienpreis von Alpha unter einem erheblichen Abwärtsdruck leiden könnte, wenn das Angebot nicht abgewickelt wird.

________________________ 1 Zu vergleichbaren Lithiumentwicklern gehören Argosy Minerals, Galan Lithium, Lake Resources, Lithium Chile, Lithium South, Standard Lithium und Vulcan Energy.

Fragen und Antworten zur Ausschreibung

F: Wie kann ich meine Alpha-Aktien ausschreiben?

A: Aktionäre, deren Aktien im Namen eines Anlageberaters, eines Aktienbrokers, einer Bank, einer Treuhandgesellschaft oder eines anderen Vermittlers registriert sind, sollten sich unverzüglich an diesen Vermittler wenden, wenn sie das Angebot annehmen möchten, damit die notwendigen Schritte unternommen werden können, um die Einlage solcher Aktien im Rahmen des Angebots zu ermöglichen. Die Vermittler haben mit hoher Wahrscheinlichkeit Ausschreibungsschlusszeiten festgelegt, die vor dem Ablauf der Frist liegen. Die Aktionäre müssen ihre Vermittler unverzüglich anweisen, wenn sie Ausschreibungen wünschen.

Registrierte Aktionäre, die Inhaber von Alpha-Lithium-Aktienzertifikaten oder DRS-Erklärungen sind und das Angebot akzeptieren möchten, müssen das Übermittlungsschreiben ordnungsgemäß ausfüllen und befolgen, das dem ursprünglichen Übernahmerundschreiben vom 8. Juni 2023 (gedruckt auf gelbem Papier) beigefügt ist und es zum Fristablauf oder davor zusammen den Aktienzertifikaten oder DRS-Erklärungen, welche die Alpha-Aktien repräsentieren, einschließlich aller weiteren erforderlichen Dokumente bei der Laurel Hill Advisory Group, der Verwahrstelle und Informationsstelle, den Anweisungen im Übernahmeschreiben entsprechend in der Geschäftsstelle in Toronto, Ontario, hinterlegen. Diese Materialien finden Sie auch unter https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer und bei SEDAR+ unter dem Profil von Alpha unter www.sedarplus.ca.

F: Wen kann ich anrufen, wenn ich Fragen habe oder Hilfe bei der Ausschreibung meiner Aktien benötige?

A: Aktionäre, die Fragen haben oder Hilfe bei der Ausschreibung ihrer Alpha-Aktien benötigen, können sich an die Laurel Hill Advisory Group wenden, dabei handelt es sich um die Verwahrstelle und Informationsstelle für das Angebot. Die Kontaktaufnahme kann gebührenfrei innerhalb von Nordamerika unter 1-877-452-7184 oder außerhalb von Nordamerika unter 1-416-304-0211 oder per E-Mail an [email protected] erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website von Tecpetrol unter https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer.

F: Wie lautet die Frist für mich, um meinen Broker anzuweisen, meine Alpha-Aktien auszuschreiben?

A: Das Angebot kann bis zum 20. Oktober 2023 um 18:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) angenommen werden. Aktionäre, deren Aktien im Namen eines Anlageberaters, eines Aktienbrokers, einer Bank, einer Treuhandgesellschaft oder einem anderen Vermittler registriert sind, sollten sich unverzüglich an diesen Vermittler wenden, wenn sie das Angebot annehmen möchten, damit die notwendigen Schritte unternommen werden können, um die Einlage solcher Aktien im Rahmen des Angebots zu ermöglichen. Vermittler haben mit hoher Wahrscheinlichkeit Ausschreibungsschlusszeiten festgelegt, die vor Ablauf der Frist liegen. Die Aktionäre müssen ihre Vermittler unverzüglich anweisen, wenn sie Ausschreibungen wünschen.

Zusätzliche Angebotsdetails

Tecpetrol hat eine zweite Verlängerungsmitteilung bezüglich der kürzlichen Fristverlängerung bis 18:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 20. Oktober 2023 eingereicht, die unter dem SEDAR-Profil von Alpha unter www.sedarplus.ca verfügbar ist und gemäß geltendem Recht an die Aktionäre von Alpha versandt wurde. Tecpetrol hält die Aktionäre dazu an, die vollständigen Details des Angebots und andere wichtige Informationen zu lesen, einschließlich Informationen zur Ausschreibung hinsichtlich des Angebots, die in der zweiten Verlängerungsmittlung von Tecpetrol und den dazugehörigen Angebotsdokumenten dargelegt sind.

Informationen zur Tecpetrol Energy Transition Unit

Tecpetrol Energy Transition Unit ist eine eigene Geschäftseinheit der Techint Group, die dafür verantwortlich ist, ihre Position in der globalen Energiewende durch Investitionen in dekarbonisierte Energiequellen, -träger und -technologien voranzutreiben, mit dem Ziel, zu einer signifikanten Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes beizutragen. Im Rahmen dieser Initiative hat Tecpetrol über seine Tochtergesellschaft Techenergy Lithium S.A. im Norden Argentiniens eine Pilotanlage für die Lithiumverarbeitung errichtet, die für eine direkte Lithiumextraktion ausgelegt ist und ein Produktionsverfahren unterstützt. Weitere Informationen über Tecpetrol finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.tecpetrol.com/en.

Die Techint Group ist ein globales Konglomerat mit breit gefächerten Geschäftsbereichen in der Stahlerzeugung, dem Bau komplexer Infrastrukturen, der Planung und dem Bau von Industrieanlagen und Maschinen, Technologien für die Metall- und Bergbauindustrie, der Erschließung und Förderung in der Öl- und Gasbranche sowie forschungsorientierten Gesundheitseinrichtungen. Durch unsere sechs Hauptunternehmen - Tenaris S.A. (NYSE und Mexiko: TS und EXM Italien: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol and Humanitas - ist die Techint Group auf sechs Kontinenten tätig, beschäftigt 79.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 33 Milliarden US-Dollar. Wir verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Abschluss großer Transaktionen in Industrie- und Rohstoffsektoren auf der ganzen Welt, auch in Kanada, und bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen. Weitere Informationen über die Techint Group finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.techintgroup.com/en.

Warnhinweis bezüglich vorausschauender Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen". Vorausschauende Informationen beruhen nicht auf vergangenen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den vorausschauenden Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Oft, aber nicht immer, lassen sich vorausschauende Aussagen an der Verwendung zukunftsgerichteter Wörter wie „plant", „erwartet", „beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter sowie Formulierungen oder Aussagen erkennen, wonach bestimmte Handlungen ergriffen, eintreten oder erreicht werden „können", „könnten", „sollten", „würden", „dürften" oder „werden". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Informationen umfassen, aber sind nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich des Angebots; die Fähigkeit von Tecpetrol, die im Angebot vorgesehenen Transaktionen abzuschließen; die Ergebnisse, Auswirkungen, Mechanismen, den Zeitplan und den Abschluss des Angebots; die Erfüllung der oder den Verzicht auf die Bedingungen für den Abschluss des Angebots (einschließlich der gesetzlichen Mindestbedingungen); die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis der Alpha-Aktien wieder auf den vor dem Angebot geltenden Kurs sinkt, wenn das Angebot nicht erfolgreich ist, und die Absicht, die Geltungsdauer des Angebots nicht weiter zu verlängern.

Obwohl Tecpetrol der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen vorausschauenden Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten und basieren auf Informationen und Annahmen, die sich als ungenau erweisen können. Es sollte daher kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Bei der Formulierung vorausschauender Informationen werden bestimmte wesentliche Faktoren oder Annahmen herangezogen und diese Faktoren und Annahmen basieren auf den Informationen, die Tecpetrol derzeit zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tecpetrol oder der Abschluss des Angebots erheblich von künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, umfassen, ohne Einschränkung: Dass die Bedingungen des Angebots zum Ablauf des Angebotszeitraums nicht erfüllt werden oder diese von Tecpetrol aufgehoben werden; die Fähigkeit von Tecpetrol, eine Mehrheit der ausstehenden Alpha-Aktien zu erwerben, mit Ausnahme der Aktien, die dem wirtschaftlichen Eigentum oder der Kontrolle von Tecpetrol oder einem seiner Mitwirkenden unterliegen; die Entscheidung von Tecpetrol, die Laufzeit des Angebots weiter zu verlängern oder nicht zu verlängern; sowie die Abhängigkeiten oder den Abschluss des Angebots oder jegliche nachfolgende Transaktion. Die vorausschauenden Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Überzeugungen und Meinungen von Tecpetrol zum Zeitpunkt der Übermittlung der Informationen und es sollte nicht erwartet werden, dass diese vorausschauenden Informationen infolge neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse, Ergebnisse oder anderweitiger Einflüsse aktualisiert oder ergänzt werden, und Tecpetrol lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, dies über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu tun.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot wurde ausschließlich durch das formelle Angebot und das Rundschreiben (in der geänderten Fassung), das Übermittlungsschreiben und die Mitteilung über die garantierte Zustellung unterbreitet und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen und Konditionen. Das Angebot wurde nicht an Aktionäre in Ländern gerichtet, in denen die Abgabe oder Annahme des Angebots nicht im Einklang mit den Gesetzen des jeweiligen Landes stehen würde, weiterhin werden auch keine Einlagen von oder im Namen von Aktionären in solchen Ländern angenommen. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung hierfür.

Das Angebot wurde für die Wertpapiere eines kanadischen Unternehmens unterbreitet, welches keine Wertpapiere gemäß Abschnitt 12 des United States Securities Exchange Act of Arms 1934 in der geänderten Fassung („U.S. Exchange Act") eingetragen hat. Dementsprechend unterliegt das Angebot weder dem Abschnitt 14(d) des U.S. Exchange Act noch der Verordnung 14D oder der Bestimmung 14e-1 der Verordnung 14E. Das Angebot wurde in den Vereinigten Staaten in Bezug auf Wertpapiere eines „ausländischen privaten Emittenten" unterbreitet, da dieser Begriff in der Bestimmung 3b-4 nach dem U.S. Exchange Act in Übereinstimmung mit den Anforderungen des kanadischen Unternehmens- und Wertpapierrechts definiert ist. Die Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich diese Anforderungen von denen der Vereinigten Staaten unterscheiden, die für Angebote nach dem U.S. Exchange Act und den hierdurch veröffentlichten Regeln und Vorschriften gelten.

Das Angebot und alle Verträge, die sich aus dessen Annahme ergeben, unterliegen und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen der Province of Ontario und den dort geltenden Bundesgesetzen von Kanada ausgelegt. Dementsprechend gelten die Bestimmungen des German Takeover Code (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) nicht für das Angebot.

Weder die United States Securities and Exchange Commission noch eine andere Börsenaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat das Angebot zugelassen oder abgelehnt (oder wird dies zulassen oder ablehnen) oder hat Kommentare zur Fairness oder zu den Vorzügen des Angebots oder zur Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung oder in einem anderen Dokument in Bezug auf das Angebot enthaltenen Informationen abgegeben (oder wird abgeben). Jede gegenteilige Darstellung ist rechtswidrig.

Medienkontakt: Alexandre Meterissian, E-Mail: [email protected]; Investorenbeziehungen: Jorge Dimópulos, E-Mail: [email protected]; Aktionärsfragen/Ausschreibungshilfe: Laurel Hill Advisory Group, gebührenfrei: 1-877-452-7184, außerhalb von Nordamerika: 1-416-304-0211, E-Mail: assistance@laurelhill.com

SOURCE Tecpetrol