TECPETROL FORDERT DIE AKTIONÄRE VON ALPHA LITHIUM AUF, NACH POSITIVER EMPFEHLUNG DES VORSTANDS VON ALPHA BALDMÖGLICHST EIN ANGEBOT ABZUGEBEN, BEVOR DIE ANGEBOTSFRIST AM 3. OKTOBER 2023 ENDET

Alpha Lithium hat die Empfehlung seines Vorstands bekannt gegeben, das Angebot von Tecpetrol zum Anteilskauf von Alpha Lithium zu einem Preis von 1,48 C$ pro Aktie zu akzeptieren

Handeln Sie unverzüglich – Alpha-Aktionäre müssen ihre Aktien vor Ablauf der Frist am Dienstag, den 3. Oktober 2023 um 17:00 Uhr andienen

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie die Laurel Hill Advisory Group unter +1-877-452-7184 oder per E-Mail an [email protected]

TORONTO, 30. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. September 2023 gab die Alpha Lithium Corporation („Alpha" oder das „Unternehmen") bekannt, dass ihr Vorstand auf der Grundlage der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses unabhängiger Direktoren und einer positiven Fairness Opinion der PI Financial Corp. den Aktionären von Alpha geraten hat, das verbesserte Angebot von Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol"), alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Alpha zu einem Preis von 1,48 C$ pro Aktie in bar zu erwerben (das „Angebot"), anzunehmen. Tecpetrol begrüßt die Entscheidung des Vorstands und fordert Alpha-Aktionäre auf, ihre Alpha-Aktien schnellstmöglich anzudienen, um eine beträchtliche Prämie für ihre Aktien zu erzielen. Alle Aktien müssen vor 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 3. Oktober 2023 eingereicht werden. Wir weisen darauf hin, dass für Aktionäre, die einen Makler beauftragt haben, die Frist früher abläuft, und raten ihnen, ihr Angebot umgehend abzugeben.

Handeln Sie unverzüglich – geben Sie Ihr Gebot noch heute ab

Es ist eine unverzichtbare Bedingung des Angebots, dass im Rahmen des Angebots mehr als 50 % der ausstehenden Alpha-Aktien gültig eingereicht werden, mit Ausnahme von Alpha-Aktien, die sich im Besitz von Tecpetrol und seinen gemeinsamen Akteuren befinden. Wenn diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestandienungsbedingung nicht bis zum Ablauf der Frist um 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 3. Oktober 2023 erfüllt ist, wird Tecpetrol keine Alpha-Aktien erwerben und Alpha-Aktionäre können nicht an dem Angebot teilnehmen. Dementsprechend werden die Aktionäre von Alpha aufgefordert, ihre Aktien im Rahmen des Angebots unverzüglich vor Ablauf der Frist anzudienen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass das Angebot verlängert wird, wenn diese unverzichtbare Mindestandienungsbedingung nicht erfüllt wird. Alpha-Aktionäre sollten sich darüber im Klaren sein, dass die verbindliche zehntägige Verlängerung des Angebots für den Fall, dass Tecpetrol die Aktien annimmt und bezahlt, nur dann gilt, wenn die Mindestandienungsbedingungen für das Angebot erfüllt sind – Alpha-Aktionäre sollten also noch heute ihr Gebot abgeben und nicht länger warten.

Andienungsmodalitäten und zusätzliche Details zum Angebot

Aktionäre, die Fragen haben oder Hilfe bei der Andienung ihrer Alpha-Aktien benötigen, können sich an die Laurel Hill Advisory Group, den Verwahrer und Informationsagenten für das Angebot, wenden, und zwar telefonisch gebührenfrei innerhalb von Nordamerika unter +1-877-452-7184 oder außerhalb von Nordamerika unter +1-416-304-0211 oder per E-Mail an [email protected].

Aktionäre, deren Aktien auf den Namen eines Anlageberaters, eines Aktienhändlers, einer Bank, einer Treuhandgesellschaft oder eines anderen Vermittlers registriert sind, sollten sich unverzüglich an diesen Vermittler wenden, wenn sie das Angebot annehmen möchten, damit die notwendigen Schritte unternommen werden können, um die Einreichung dieser Aktien im Rahmen des Angebots zu ermöglichen. Die Vermittler haben wahrscheinlich Ausschreibungsschlusszeiten festgelegt, die vor dem Ablauf der Frist liegen. Die Aktionäre müssen ihre Vermittler unverzüglich anweisen, wenn sie ein Angebot abgegeben möchten.

Tecpetrol empfiehlt den Aktionären von Alpha, die vollständigen Details des Angebots und andere wichtige Informationen in der am 22. September 2023 eingereichten Änderungsmitteilung zu lesen. Diese sollte in Verbindung mit dem Rundschreiben zum Übernahmeangebot vom 8. Juni 2023 und den dazugehörigen Angebotsdokumenten gelesen werden. Diese Unterlagen, die Informationen zu den Andienungsmodalitäten für das Angebot enthalten, finden Sie auf SEDAR+ unter dem Profil von Alpha auf www.sedarplus.ca.

Informationen zur Tecpetrol Energy Transition Unit

Die Energy Transition Unit von Tecpetrol ist die zuständige Geschäftseinheit der Techint Group, die dafür verantwortlich ist, ihre Position in der globalen Energiewende durch Investitionen in kohlenstofffreie Energiequellen, -träger und -technologien voranzutreiben, mit dem Ziel, zu einer deutlichen Verringerung des CO2-Fußabdrucks beizutragen. Im Rahmen dieser Initiative hat Tecpetrol über seine Tochtergesellschaft Techenergy Lithium S.A. im Norden Argentiniens eine Pilotanlage für die Lithiumverarbeitung errichtet, die für eine direkte Lithiumextraktion ausgelegt ist und ein Produktionsverfahren unterstützt. Weitere Informationen über Tecpetrol finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.tecpetrol.com/en.

Die Techint Group ist ein globales Konglomerat mit diversifizierten Geschäftsbereichen in der Stahlerzeugung, dem Bau komplexer Infrastrukturen, der Planung und dem Bau von Industrieanlagen und Maschinen, Technologien für die Metall- und Bergbauindustrie, der Öl- und Gasexploration und -förderung sowie forschungsorientierten Gesundheitseinrichtungen. Durch unsere sechs Hauptunternehmen - Tenaris S.A. (NYSE und Mexiko: TS und EXM Italien: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol und Humanitas - ist die Techint Group auf sechs Kontinenten tätig, beschäftigt 79.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 33 Milliarden US-Dollar. Wir verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Abschluss großer Transaktionen in Industrie- und Rohstoffsektoren auf der ganzen Welt, darunter auch in Kanada, und bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen. Weitere Informationen über die Techint Group finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.techintgroup.com/en.

Warnhinweis in Bezug auf vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen". Vorausschauende Informationen beruhen nicht auf vergangenen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den vorausschauenden Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Häufig, aber nicht immer, lassen sich vorausschauende Aussagen an der Verwendung zukunftsgerichteter Wörter wie „plant", „erwartet", „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter sowie Formulierungen oder Aussagen erkennen, wonach bestimmte Handlungen ergriffen werden, Ereignisse eintreten oder Ergebnisse erreicht werden „können", „könnten", „sollten", „würden", „dürften" oder „werden". Vorausschauende Aussagen, die in dieser Pressemitteilung beinhalten, aber sind nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Erwartungen in Bezug auf das Angebot, die Fähigkeit von Tecpetrol, die im Angebot vorgesehenen Transaktionen abzuschließen, die Ergebnisse, Auswirkungen, Mechanismen, den Zeitplan und den Abschluss des Angebots sowie die Erfüllung oder den Verzicht auf die Bedingungen für den Abschluss des Angebots (einschließlich der gesetzlichen Mindestbedingungen).

Obwohl Tecpetrol der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen vorausschauenden Informationen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten und beruhen auf Informationen und Annahmen, die sich als ungenau erweisen können. Es sollte daher kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Bei vorausschauenden Informationen werden bestimmte wesentliche Faktoren und Annahmen herangezogen und diese Faktoren und Annahmen beruhen auf Informationen, die Tecpetrol derzeit zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tecpetrol oder der Abschluss des Angebots wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, gehören unter anderem: dass die Bedingungen des Angebots zum Ablauf der Angebotsfrist nicht erfüllt werden oder Tecpetrol darauf verzichtet, die Fähigkeit von Tecpetrol, eine Mehrheit der ausstehenden Alpha-Aktien zu erwerben, mit Ausnahme der Aktien, die sich im wirtschaftlichen Eigentum von Tecpetrol und seinen gemeinsamen Akteuren befinden oder über die diese die Kontrolle oder Leitung ausüben sowie die Anhängigkeit oder der Abschluss des Angebots oder einer nachfolgenden Transaktion. Vorausschauende Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Überzeugungen und Meinungen von Tecpetrol zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen und es sollte nicht erwartet werden, dass diese vorausschauenden Aussagen aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig aktualisiert oder ergänzt werden und Tecpetrol lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot wurde ausschließlich durch das formelle Angebot und das Rundschreiben (in der durch die Änderungsmitteilung geänderten Fassung), das Übermittlungsschreiben und die Mitteilung über die garantierte Zustellung unterbreitet und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen. Das Angebot wurde nicht an Aktionäre in Ländern gerichtet, in denen die Abgabe oder Annahme des Angebots nicht im Einklang mit den Gesetzen des jeweiligen Landes steht, und es werden auch keine Einlagen von oder im Namen von Aktionären angenommen.

Das Angebot bezieht sich auf die Wertpapiere eines kanadischen Unternehmens, dessen Wertpapiere nicht gemäß Abschnitt 12 des United States Securities Exchange Act von 1934 („U.S. Exchange Act") in der jeweils gültigen Fassung registriert sind. Dementsprechend unterliegt das Angebot weder Section 14 (d) des U.S. Exchange Act noch Regulation 14D oder Rule 14e-1 der Regulation 14E. Das Angebot wurde in den Vereinigten Staaten in Bezug auf Wertpapiere eines „ausländischen privaten Emittenten" gemäß der Definition in Rule 3b-4 des U.S. Exchange Act in Übereinstimmung mit den kanadischen gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften unterbreitet. Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich diese Anforderungen von denjenigen unterscheiden, die in den Vereinigten Staaten für Übernahmeangebote gemäß dem U.S. Exchange Act und den in dessen Rahmen erlassenen Vorschriften und Regelungen gelten.

Das Angebot und alle sich aus seiner Annahme ergebenden Verträge unterliegen den Gesetzen der Province of Ontario und den dort geltenden kanadischen Bundesgesetzen und werden nach diesen ausgelegt. Dementsprechend sind die Bestimmungen des deutschenWertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzesnicht auf das Angebot anwendbar.

Weder die United States Securities and Exchange Commission, noch die Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (German Federal Financial Supervisory Authority) haben das Angebot genehmigt oder missbilligt (oder werden es genehmigen oder missbilligen), noch haben sie eine Stellungnahme zur Angemessenheit oder Begründetheit des Angebots oder zur Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung oder in einem anderen Dokument im Zusammenhang mit dem Angebot enthaltenen Informationen abgegeben (oder werden es abgeben). Jede gegenteilige Darstellung ist rechtswidrig.

