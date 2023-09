TECPETROL GIBT LETZTES ANGEBOT FÜR ALPHA LITHIUM CORPORATION AB. NACH ERFOLGLOSEN GESPRÄCHEN GAB DAS UNTERNEHMEN EIN ANGEBOT VON 1,48C$ PRO AKTIE BEKANNT, VERLÄNGERT DAS ANGEBOT BIS ZUM 3. OKTOBER 2023 UND SENKT DIE MINDESTANGEBOTSBEDINGUNGEN

Tecpetrol erhöht das Angebot um 19% auf 1,48 C$ pro Aktie, verlängert die Angebotsfrist bis zum 3. Oktober 2023 und senkt die Mindestangebotsbedingung auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von 50,1%

Der verbesserte Preis ist, nach erfolglosen Gesprächen mit dem Management von Alpha. das beste und letzte Angebot von Tecpetrol an die Aktionäre

Das verbesserte Angebot ist überzeugend, da das Management von Alpha keine alternativen Transaktionen vorschlägt und der eigenständige Plan von Alpha erhebliche kurz- und langfristige Risiken und Herausforderungen mit sich bringt.

Tecpetrol beabsichtigt keine weiteren Verlängerungen oder sonstigen Änderungen des Angebots. Sollte das verbesserte Angebot nicht erfolgreich sein, beabsichtigt Tecpetrol, andere Chancen im Lithiumsektor zu verfolgen

Alpha-Aktionäre werden dringend gebeten, ihr Angebot umgehend abzugeben, da sie sonst Gefahr laufen, das Angebot zu verlieren.

TORONTO, 24. September 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol"), ein Mitglied der Techint Group, gab heute bekannt, dass es sein Barangebot (das „Angebot") zum Erwerb aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Alpha Lithium Corporation ("Alpha" oder das "Unternehmen") auf 1,48C$ pro Aktie erhöht und die Zwei-Drittel-Mindestangebotsbedingung des Angebots auf eine Mehrheit der ausstehenden Aktien von Alpha reduziert hat. Um den Aktionären ausreichend Zeit zu geben, ihre Aktien im Rahmen des verbesserten Angebots anzubieten, hat Tecpetrol die Frist für das Angebot bis zum 3. Oktober 2023 um 17:00 Uhr (Vancouver-Zeit) verlängert.

Alpha-Aktionäre sollten wissen, dass Tecpetrol und Alpha am 10. August 2023 eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben, um Gespräche über eine mögliche Transaktion und den Austausch vertraulicher Informationen zu erleichtern. Diese Gespräche wurden nun eingestellt, ohne dass eine Einigung über die Bedingungen für eine vom Verwaltungsrat unterstützte Transaktion erzielt wurde.

Der erhöhte Angebotspreis

Nach Beendigung der erfolglosen Gespräche mit der Geschäftsführung von Alpha hat Tecpetrol beschlossen, den Aktionären von Alpha sein bestes und endgültiges Angebot zu unterbreiten und den Angebotspreis von 1,24C$ auf 1,48C$ pro Aktie (der „erhöhte Angebotspreis") zu erhöhen, was zu einer Verbesserung des Wertes des Angebots um 19% führt. Der erhöhte Angebotspreis entspricht einer Prämie von:

42% des volumengewichteten Durchschnittskurses der Alpha-Aktien während der 20 Börsentage vor der Bekanntgabe der Absicht von Tecpetrol, das Angebot weiterzuverfolgen;

29% des Schlusskurses der Alpha-Aktien am 19. Mai 2023, dem letzten Börsentag vor der öffentlichen Bekanntgabe der Absicht von Tecpetrol, das Angebot weiterzuverfolgen; und

24% des Schlusskurses der Alpha-Aktien am 21. September 2023 , dem letzten Börsentag vor dieser Ankündigung.

Aktionäre, die ihre Aktien vor dieser Bekanntmachung zum Angebot eingereicht haben, kommen automatisch in den Genuss des erhöhten Angebotspreises, wenn die Mindestangebotsbedingung erfüllt ist und das Angebot erfolgreich ist.

Tecpetrols verbessertes Angebot spiegelt seine beste und endgültige Einschätzung des Wertes von Alpha wider, einschließlich Tolillar, Hombre Muerto und der erwarteten Netto-Cash-Position des Unternehmens.

Gründe, warum Alpha-Aktionäre das erweiterte Angebot annehmen sollten

Tecpetrol ist zuversichtlich, dass das Angebot das Beste ist, das den Alpha-Aktionären unterbreitet werden wird, und dass es eine Gelegenheit für die Aktionäre darstellt, einen überzeugenden, sofortigen und sicheren Wert in Form eines erhöhten Angebotspreises von 1,48 C$ pro Aktie von einem glaubwürdigen Transaktionspartner zu erhalten, der keine behördlichen Genehmigungen benötigt, um das Unternehmen gemäß dem Angebot zu erwerben. Konkreter:

KEINE ALTERNATIVE TRANSAKTION . Alpha hatte eine umfangreiche Gelegenheit, einen soliden Marktcheck durchzuführen. Trotz der Erklärungen des Alpha-Managements, dass es Interessensbekundungen erhalten hat und weiterhin erhält, bleibt die Tatsache bestehen, dass nach einem Verkaufsprozess, der seit fast 300 Tagen läuft, kein besseres Angebot – oder sogar eine alternative Transaktion – angekündigt wurde. Alpha hatte reichlich Zeit, einen Käufer zu finden, der bereit war, mehr als Tecpetrol zu zahlen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Wenn Alpha seinen Aktionären eine wertvollere Alternative anbieten kann, haben sie mehr als genug Zeit, dies vor Ablauf der verlängerten Frist zu tun.

. Alpha hatte eine umfangreiche Gelegenheit, einen soliden Marktcheck durchzuführen. Trotz der Erklärungen des Alpha-Managements, dass es Interessensbekundungen erhalten hat und weiterhin erhält, bleibt die Tatsache bestehen, dass nach einem Verkaufsprozess, der seit fast 300 Tagen läuft, kein besseres Angebot – oder sogar eine alternative Transaktion – angekündigt wurde. Alpha hatte reichlich Zeit, einen Käufer zu finden, der bereit war, mehr als Tecpetrol zu zahlen, aber es ist ihnen nicht gelungen. MATERIELLE BARPRÄMIE . Der erhöhte Angebotspreis stellt einen erheblichen Aufschlag von 29% auf den unbeeinflussten Aktienkurs von Alpha am 19. Mai 2023 dar, dem letzten Börsentag vor der öffentlichen Bekanntgabe der Absicht von Tecpetrol, das Angebot weiterzuverfolgen, und einen unmittelbaren und überzeugenden Aufschlag von 24% auf den Aktienkurs von Alpha am 21. September 2023 . Das Angebot verschafft den Alpha-Aktionären nicht nur sofortige Liquidität, der verbesserte Angebotspreis übersteigt auch den höchsten Handelskurs der Alpha-Aktien seit der Ankündigung des Angebots am 22. Mai 2023 und würde dazu führen, dass alle Alpha-Optionsscheine, einschließlich derjenigen, die am 10. Dezember 2023 auslaufen, profitabel wären.

. Der erhöhte Angebotspreis stellt einen erheblichen Aufschlag von 29% auf den unbeeinflussten Aktienkurs von Alpha am 19. Mai 2023 dar, dem letzten Börsentag vor der öffentlichen Bekanntgabe der Absicht von Tecpetrol, das Angebot weiterzuverfolgen, und einen unmittelbaren und überzeugenden Aufschlag von 24% auf den Aktienkurs von Alpha am 21. . Das Angebot verschafft den Alpha-Aktionären nicht nur sofortige Liquidität, der verbesserte Angebotspreis übersteigt auch den höchsten Handelskurs der Alpha-Aktien seit der Ankündigung des Angebots am 22. Mai 2023 und würde dazu führen, dass alle Alpha-Optionsscheine, einschließlich derjenigen, die am 10. Dezember 2023 auslaufen, profitabel wären. ALPHAS AKTIENKURS KÖNNTE ZUSÄTZLICH UNTER DRUCK GERATEN, WENN DAS ANGEBOT NICHT ZUSTANDE KOMMT . Seit der Ankündigung des Angebots sind vergleichbare Lithiumentwickler um 40% gefallen, während Alpha zum 21. September 2023 um 3% gestiegen ist. Tecpetrol ist der Ansicht, dass der Aktienkurs von Alpha wahrscheinlich einem erheblichen zusätzlichen Abwärtsdruck ausgesetzt sein wird, wenn das Angebot nicht abgeschlossen wird oder Alpha vor Ablauf des Angebots keine Transaktion durchführt.

. Seit der Ankündigung des Angebots sind vergleichbare Lithiumentwickler um gefallen, während Alpha zum 21. um 3% gestiegen ist. Tecpetrol ist der Ansicht, dass der Aktienkurs von Alpha wahrscheinlich einem erheblichen zusätzlichen Abwärtsdruck ausgesetzt sein wird, wenn das Angebot nicht abgeschlossen wird oder Alpha vor Ablauf des Angebots keine Transaktion durchführt. DER ERHÖHTE ANGEBOTSPREIS REPRÄSENTIERT EINEN robusten Gegenwert für das Unternehmen, in Anbetracht der Risiken denen Alpha ausgesetzt ist . Der erhöhte Angebotspreis stellt einen soliden Wert für Alpha dar, wenn man die Risiken berücksichtigt, denen das Unternehmen ausgesetzt ist: Tecpetrol hat die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Tolillar Projekts vom 4. Juli 2023 und die zweite vorläufige wirtschaftliche Bewertung, die von Alpha ursprünglich am 14. August 2023 angekündigt und am 21. September 2023 eingereicht wurde (die „ PEAs "), geprüft und hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Annahmen von Alpha festgestellt. Unter anderem ist das Modell in den PEAs in hohem Maße vom Abzinsungssatz abhängig, der mit 8% angesichts des frühen Stadiums von Tolillar, der geringen Lithiumkonzentration und des Länderrisikos Argentinien völlig unangemessen ist. Die Ressourcenschätzungen für Tolillar, die von Alpha seit dem Start des Angebots im technischen Bericht vom 8. August 2023 (die „ Ressourcenschätzung August 2023 ") veröffentlicht wurden, zielen darauf ab, die Größe der Ressourcenschätzung um 53% zu erhöhen (im Vergleich zu der Ressourcenschätzung im technischen Bericht vom 8. September 2022 (die „ Ressourcenschätzung September 2022 ")). Tecpetrol ist nicht der Ansicht, dass die in der Ressourcenschätzung vom August 2023 enthaltenen Informationen eine solche Erhöhung rechtfertigen, da diese bereits optimistische Annahmen vorsah, die von anderen gut erschlossenen Salztonebenen extrapoliert wurden. Darüber hinaus enthalten die Ressourcenschätzungen sowohl in der Ressourcenschätzung vom August 2023 als auch in der Ressourcenschätzung vom September 2022 Ressourcen mit Lithiumkonzentrationen, die die Entwicklung einer unbewiesenen Technologie erfordern würden, um eine kommerzielle Produktion zu erreichen (Grenzwert 100 mg/l). Während sich Alpha auf ausgewählte Präzedenzfälle mit anderen Lithiumprojekten bezieht, hat das Management es versäumt, auf den deutlich geringeren Gehalt und das höhere Risiko einzugehen, mit dem Alpha konfrontiert ist. Die Lithiumkonzentration von Tolillar ist deutlich geringer als bei allen genannten Präzedenzfällen, weshalb Tolillar eine unbewiesene DLE-Technologie benötigt, um rentabel zu sein.

. Der erhöhte Angebotspreis stellt einen soliden Wert für Alpha dar, wenn man die Risiken berücksichtigt, denen das Unternehmen ausgesetzt ist: Eigenständiger Plan mit hohem Risiko . Tecpetrol ist der Ansicht, dass Alpha mit erheblichen Risiken und Herausforderungen konfrontiert ist und dass es für die Aktionäre von Alpha am besten wäre, unser verbessertes Angebot anzunehmen, anstatt sich weiterhin diesen Risiken auszusetzen. Insbesondere: Alpha müsste mindestens 777 Millionen US$ aufbringen, um den Bau des Tolillar-Projekts zu finanzieren (eine vorläufige Zahl, die sich noch erheblich erhöhen könnte). Die Verfügbarkeit und die Kosten einer solchen Finanzierung sind höchst ungewiss, und falls Alpha in der Lage ist, solches Kapital zu beschaffen, werden die Alpha-Aktionäre mit einer erheblichen Verwässerung konfrontiert. Die niedrige Lithiumkonzentration des Tolillar-Projekts macht bewährte Verdampfungsextraktionstechnologien ungeeignet und erfordert den Einsatz der DLE-Technologie, die laut Alphas eigenen PEAs neu ist und eine Pilotanlage zur weiteren Evaluierung der Prozessgewinnungsmethode erfordert, was das Entwicklungsrisiko erhöht und den Zeitplan erheblich hinauszögert.

. Tecpetrol ist der Ansicht, dass Alpha mit erheblichen Risiken und Herausforderungen konfrontiert ist und dass es für die Aktionäre von Alpha am besten wäre, unser verbessertes Angebot anzunehmen, anstatt sich weiterhin diesen Risiken auszusetzen. Insbesondere:

Zu den Lithiumentwicklern gehören Argosy Minerals, Galan Lithium, Lake Resources, Lithium Chile, Lithium South, Standard Lithium und Vulcan Energy.



Alpha-Aktionäre werden aufgefordert, ihr Angebot umgehend einzureichen, da sie sonst Gefahr laufen, das Angebot zu verlieren

Eine unverzichtbare Bedingung des Angebots ist, dass im Rahmen des Angebots mehr als 50% der ausstehenden Alpha-Aktien gültig hinterlegt werden, mit Ausnahme der Alpha-Aktien, die sich im Besitz von Tecpetrol und ihren gemeinsamen Akteuren befinden. Sollte diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestangebotsbedingung bis zum Ablauf der Frist um 17:00 Uhr (Vancouver-Zeit) am 3. Oktober 2023 nicht erfüllt sein, werden keine Alpha-Aktien von Tecpetrol erworben und Alpha-Aktionäre können nicht an dem Angebot teilnehmen. Dementsprechend werden die Alpha-Aktionäre dringend gebeten, ihre Aktien im Rahmen des Angebots vor Ablauf der Frist anzubieten, da Tecpetrol sein bestes und letztes Angebot unterbreitet hat und nicht beabsichtigt, weitere Verlängerungen oder andere Änderungen des Angebots vorzunehmen. Sollte das verbesserte Angebot nicht erfolgreich sein, beabsichtigt Tecpetrol, andere Chancen im Lithiumsektor zu verfolgen.

Zusätzliche Angebotsdetails und Ausschreibungsmodalitäten

Eine Mitteilung bezüglich des erhöhten Angebotspreises, der Verlängerung der Ablauffrist und des Verzichts auf die Mindestangebotsbedingung wurde der Verwahrstelle des Angebots zugestellt, und eine Änderungsmitteilung bezüglich des Vorstehenden wird bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter dem Profil von Alpha unter www.sedarplus.ca eingereicht und den Alpha-Aktionären in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zugesandt werden. Abgesehen von den hierin beschriebenen Änderungen oder Abwandlungen des Angebots wurden keine weiteren Änderungen oder Abwandlungen vorgenommen, und das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf seine Bedingungen bei oder vor Ablauf der Frist.

Tecpetrol ermutigt die Alpha-Aktionäre, die vollständigen Einzelheiten des Angebots und andere wichtige Informationen in der Änderungsmitteilung zu lesen, die in Verbindung mit dem Rundschreiben zum Übernahmeangebot vom 8. Juni 2023 und den zugehörigen Angebotsunterlagen gelesen werden sollte. Das Übernahmerundschreiben und die dazugehörigen Angebotsunterlagen sind auf SEDAR+ unter dem Profil von Alpha unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Einreichung ihrer Alpha-Aktien benötigen, können sich an die Laurel Hill Advisory Group, den Verwahrer und Informationsagenten des Angebots, wenden, und sich telefonisch gebührenfrei innerhalb Nordamerikas unter der Nummer 1-877-452-7184 oder außerhalb Nordamerikas unter der Nummer 1-416-304-0211, oder per E-Mail an [email protected] wenden.

Alpha-Aktionäre werden dringend gebeten, ihre Aktien bis zum 3. Oktober 2023, 17.00 Uhr (Vancouver-Zeit), anzubieten, sofern das Angebot nicht weiter verlängert, beschleunigt oder von Tecpetrol in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen zurückgezogen wird. Tecpetrol beabsichtigt nicht, die Laufzeit des Angebots weiter zu verlängern (es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben). Aktionäre, deren Aktien auf den Namen eines Anlageberaters, eines Börsenmaklers, einer Bank, einer Treuhandgesellschaft oder eines anderen Vermittlers eingetragen sind, sollten sich unverzüglich mit diesem Vermittler in Verbindung setzen, wenn sie das Angebot annehmen wollen, damit die erforderlichen Schritte unternommen werden können, um die Hinterlegung dieser Aktien im Rahmen des Angebots zu ermöglichen. Die Vermittler haben wahrscheinlich Ausschreibungsschlusszeiten festgelegt, die vor dem Ablauf der Frist liegen. Die Aktionäre müssen ihre Finanzvermittler unverzüglich anweisen, wenn sie ein Angebot abgeben wollen.

Informationen zur Tecpetrol Energy Transition Unit

Die Energy Transition Unit von Tecpetrol ist die zuständige Geschäftseinheit der Techint Group, die dafür verantwortlich ist, ihre Position in der globalen Energiewende durch Investitionen in kohlenstofffreie Energiequellen, -träger und -technologien voranzutreiben, mit dem Ziel, zu einer deutlichen Verringerung des CO2-Fußabdrucks beizutragen. Im Rahmen dieser Initiative hat Tecpetrol über seine Tochtergesellschaft Techenergy Lithium S.A. im Norden Argentiniens eine Pilotanlage für die Lithiumverarbeitung errichtet, die für eine direkte Lithiumextraktion ausgelegt ist und ein Produktionsverfahren unterstützt. Weitere Informationen über Tecpetrol finden Sie auf ihrer Website unter https://www.tecpetrol.com/en.

Die Techint Group ist ein globales Konglomerat mit diversifizierten Geschäftsbereichen in der Stahlerzeugung, dem Bau komplexer Infrastrukturen, der Planung und dem Bau von Industrieanlagen und Maschinen, Technologien für die Metall- und Bergbauindustrie, der Öl- und Gasexploration und -förderung sowie forschungsorientierten Gesundheitseinrichtungen. Durch unsere sechs Hauptunternehmen - Tenaris S.A. (NYSE und Mexiko: TS und EXM Italien: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol und Humanitas - ist die Techint Group auf sechs Kontinenten tätig, beschäftigt 79.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 33 Milliarden US-Dollar. Wir verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Abschluss großer Transaktionen in Industrie- und Rohstoffsektoren auf der ganzen Welt, darunter auch in Kanada, und bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen. Weitere Informationen über die Techint Group finden Sie auf ihrer Website unter https://www.techintgroup.com/en.

Hinweis in Bezug auf zukunftsorientierte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen". Vorausschauende Informationen beruhen nicht auf vergangenen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den vorausschauenden Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "plant", "erwartet", "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter sowie an Formulierungen oder Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "werden". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf; Aussagen bezüglich der Erwartungen in Hinsicht auf das Angebot; die Fähigkeit des Bieters, die durch das Angebot beabsichtigten Transaktionen abzuschließen; die Ergebnisse, Auswirkungen, Mechanismen, den Zeitplan und den Abschluss des Angebots; die Erfüllung oder den Verzicht auf die Bedingungen für den Vollzug des Angebots (einschließlich der gesetzlichen Mindestbedingungen); die Vorteile des Angebots (einschließlich der erwarteten Vorteile für die Aktionäre, wenn sie das Angebot annehmen); die Erwartungen hinsichtlich des Verkaufsprozesses für das Tolillar-Projekt und der strategischen Überprüfung, die von oder im Namen von Alpha durchgeführt wird, sowie die Möglichkeit einer alternativen Transaktion, die sich daraus ergibt, und der Status und der Wert potenzieller alternativer Transaktionen; erwartete behördliche Erwägungen und andere Transaktionsrisiken, die für jede Transaktion gelten, die aus Alphas Verkaufsprozess und strategischer Überprüfung resultiert, einschließlich des Investment Kanada Acts und der Critical Minerals Policy; die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs der Alpha-Aktien wieder auf das Niveau vor dem Angebot zurückfällt, wenn das Angebot nicht erfolgreich ist; die Absicht, die Laufzeit des Angebots nicht weiter zu verlängern; die Erwartungen hinsichtlich des eigenständigen Plans von Alpha und des Finanzierungs- und Kapitalprogramms, das zur Umsetzung dieses Plans erforderlich ist; und die Erwartungen hinsichtlich der Ressourcenschätzung für das Tolillar-Projekt und der Verfügbarkeit der DLE-Technologie zur Gewinnung von Lithium aus dem Tolillar-Projekt.

Obwohl Tecpetrol der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten und basieren auf Informationen und Annahmen, die sich als ungenau erweisen können, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Bei zukunftsgerichteten Informationen werden bestimmte wesentliche Faktoren oder Annahmen herangezogen und diese Faktoren und Annahmen beruhen auf Informationen, die Tecpetrol derzeit zur Verfügung stehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tecpetrol oder der Abschluss des Angebots wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, gehören unter anderem: das Endergebnis einer möglichen Transaktion zwischen Tecpetrol und Alpha, einschließlich der Möglichkeit, dass Alpha eine Transaktion mit Tecpetrol annimmt oder nicht; Maßnahmen von Alpha, einschließlich einer Transaktion, die sich aus dem Verkaufsprozess in Bezug auf das Tolillar-Projekt ergibt; Maßnahmen der Wertpapierinhaber von Alpha in Bezug auf das Angebot; die Möglichkeit, dass die Bedingungen des Angebots bei Ablauf der Angebotsfrist nicht erfüllt werden oder der Bieter darauf verzichtet; die Fähigkeit von Tecpetrol, eine Mehrheit der ausstehenden Alpha-Aktien zu erwerben, mit Ausnahme der Aktien, die sich im wirtschaftlichen Eigentum von Tecpetrol oder eines seiner Mitgesellschafter befinden oder über die Tecpetrol die Kontrolle oder Leitung ausübt; die Anhängigkeit oder der Abschluss des Angebots oder einer nachfolgenden Transaktion; dass es keine Ungenauigkeiten oder wesentlichen Auslassungen in den öffentlich zugänglichen Informationen von Alpha gibt, einschließlich in Bezug auf die Ressourcenschätzung in Bezug auf das Tolillar-Projekt und die damit zusammenhängende vorläufige wirtschaftliche Bewertung und in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften; und dass Alpha keine Ereignisse bekannt gegeben hat, die eingetreten sein könnten oder die die Bedeutung oder Genauigkeit dieser Informationen beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Überzeugungen und Meinungen von Tecpetrol zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen und es sollte nicht erwartet werden, dass diese zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen aktualisiert oder ergänzt werden, und Tecpetrol lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot wurde ausschließlich durch das formelle Angebot und das Rundschreiben (in der durch die Änderungsmitteilung geänderten Fassung), das Übermittlungsschreiben und die Mitteilung über die garantierte Zustellung unterbreitet und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen. Das Angebot wurde nicht an Aktionäre in Ländern gerichtet, in denen die Abgabe oder Annahme des Angebots nicht im Einklang mit den Gesetzen des jeweiligen Landes steht, und es werden auch keine Einlagen von oder im Namen von Aktionären angenommen.

Das Angebot bezieht sich auf die Wertpapiere eines kanadischen Unternehmens, dessen Wertpapiere nicht gemäß Abschnitt 12 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Exchange Act") registriert sind. Dementsprechend unterliegt das Angebot weder Section 14 (d) des U.S. Exchange Act noch Regulation 14D oder Rule 14e-1 der Regulation 14E. Das Angebot wurde in den Vereinigten Staaten in Bezug auf Wertpapiere eines „ausländischen privaten Emittenten" gemäß der Definition in Rule 3b-4 des U.S. Exchange Act in Übereinstimmung mit den kanadischen gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften unterbreitet. Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich diese Anforderungen von denjenigen unterscheiden, die in den Vereinigten Staaten für Übernahmeangebote gemäß dem U.S. Exchange Act und den in dessen Rahmen erlassenen Vorschriften und Regelungen gelten.

Das Angebot und alle sich aus seiner Annahme ergebenden Verträge unterliegen den Gesetzen der Province of Ontario und den dort geltenden kanadischen Bundesgesetzen und werden nach diesen ausgelegt. Dementsprechend sind die Bestimmungen des German Takeover Code (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) auf das Angebot nicht anwendbar.

Weder die United States Securities and Exchange Commission, noch die Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (German Federal Financial Supervisory Authority) haben das Angebot genehmigt oder missbilligt (oder werden es genehmigen oder missbilligen), noch haben sie eine Stellungnahme zur Angemessenheit oder Begründetheit des Angebots oder zur Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung oder in einem anderen Dokument im Zusammenhang mit dem Angebot enthaltenen Informationen abgegeben (oder werden es abgeben). Jede gegenteilige Darstellung ist rechtswidrig.

Medienkontakt: Alexandre Meterissian, E-Mail: [email protected]; Investorenbeziehungen: Jorge Dimópulos, E-Mail: [email protected]; Aktionärsfragen/Ausschreibungshilfe; Laurel Hill Advisory Group, gebührenfrei: 1-877-452-7184, außerhalb von Nordamerika: 1-416-304-0211, E-Mail: Assistance@laurelhill.com

