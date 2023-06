TECPETROL VERÖFFENTLICHT AKTUALISIERTE INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT ZUR ÜBERNAHME DER ALPHA LITHIUM CORPORATION

TORONTO, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol"), ein Teil der Techint Group, meldete heute die folgenden Aktualisierungen für die Aktionäre von Alpha Lithium Corporation („Alpha") in Bezug auf das Angebot (das „Angebot") zum Erwerb aller emittierten und ausstehenden Stammaktien von Alpha, einem in Kanada (Canadian) gegründeten, ansässigen und börsennotierten Unternehmen.

Anhaltende Bereitschaft, sich einzubringen und den Angebotspreis zu erhöhen

Am 9. Juni 2023, nach der Einreichung des Angebots und des Rundschreibens zum Übernahmeangebot (das „Angebot und Rundschreiben"), wandte sich Tecpetrol an Alpha, um noch einmal zu betonen, dass es offen für konstruktive Gespräche (auf nicht-exklusiver Basis) im Hinblick auf eine Erhöhung des Angebotspreises sei. Alpha hat jedoch keine Stellungnahme abgegeben . Tecpetrol ist weiterhin offen für einen Dialog mit Alpha im Hinblick auf eine Erhöhung des Angebotspreises.

Antrag auf Verpflichtung von Alpha, die Aktionäre entscheiden zu lassen, was das Beste für ihre Investition ist

Das Angebot von Tecpetrol ist an die Bedingung geknüpft, dass Alpha weiterhin Eigentümer des Tolillar Projects bleibt. Tecpetrol rät Alpha dringend, sich gegenüber seinen Aktionären öffentlich zu verpflichten, deren Zustimmung einzuholen, bevor ein möglicher Verkauf des Tolillar Projects auf Asset-Level abgeschlossen wird. Damit soll Tecpetrol die Möglichkeit gegeben werden, einen höheren Wert zu bieten und den Aktionären die Möglichkeit zu geben, zwischen einem Verkauf auf Asset-Level und dem Angebot von Tecpetrol zu wählen - einer Transaktion auf Unternehmensebene, die vollständig in Barmitteln abgewickelt wird und steuerlich effizient ist, von einem glaubwürdigen Transaktionspartner mit einem klaren Weg zum Abschluss.

Einreichung Investment Canada Act

Tecpetrol gab heute außerdem bekannt, dass das Unternehmen eine Meldung gemäß Teil III des Investment Canada Act in Bezug auf sein Angebot eingereicht hat.

Die Techint Group betreibt seit mehr als 20 Jahren ein bedeutendes Geschäft in Kanada, insbesondere durch Tenaris, den führenden kanadischen Hersteller und Lieferanten von Stahlrohren für die kanadische Energieindustrie. Sie ist fest in die Lieferketten der westlich verbündeten Länder integriert. Wie im Angebot und Rundschreiben beschrieben, beabsichtigt Tecpetrol im Einklang mit seiner Energiewende-Strategie, die Premium-Lithium-Assets von Alpha als Teil der integrierten westlichen Batterie-Lieferkette verantwortungsvoll zu entwickeln. Tecpetrol ist sich bewusst, dass eine Schlüsselkomponente für den Aufbau einer aufstrebenden westlichen Batterie-Lieferkette die Lithiumversorgung ist. Tecpetrol ist der Ansicht, dass seine Energiewende-Strategie mit den westlichen Bemühungen zur Sicherung dieser Versorgung, einschließlich der Critical Minerals Strategy der Regierung Kanadas, im Einklang steht.

Tecpetrol hat die Meldung nach dem Investment Canada Act eingereicht, um den Alpha-Aktionären angesichts der Bedeutung des Investment Canada Act für den Erwerb aller oder eines Teils eines kanadischen Lithiumunternehmens wie Alpha, einschließlich des Tolillar Projects, nach Ablauf des Angebots regulatorische Sicherheit zu bieten.

Zusätzliche Angebotsdetails

Tecpetrol ermutigt die Alpha-Aktionäre, alle Einzelheiten des Angebots und andere wichtige Informationen zu lesen, die in dem Angebot und Rundschreiben sowie in den dazugehörigen Dokumenten enthalten sind, einschließlich der Anweisungen, wie Alpha-Aktionäre ihre Alpha-Aktien im Rahmen des Angebots ausschreiben können. Das Angebot und Rundschreiben wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter dem Profil von Alpha unter www.sedar.com eingereicht.

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Ausschreibung ihrer Alpha-Aktien benötigen, können sich an die Laurel Hill Advisory Group, den Verwahrer und Informationsagenten für das Angebot, wenden, und zwar telefonisch gebührenfrei innerhalb Nordamerikas unter 1-877-452-7184 oder außerhalb Nordamerikas unter 1-416-304-0211 oder per E-Mail an [email protected].

Informationen zu Tecpetrol Energy Transition Unit

Die Energy Transition Unit von Tecpetrol ist die zuständige Geschäftseinheit der Techint Group, die dafür verantwortlich ist, ihre Position in der globalen Energiewende durch Investitionen in kohlenstofffreie Energiequellen, -träger und -technologien voranzutreiben, mit dem Ziel, zu einer deutlichen Verringerung des CO2-Fußabdrucks beizutragen. Im Rahmen dieser Initiative hat Tecpetrol über seine Tochtergesellschaft Techenergy Lithium S.A. im Norden Argentiniens eine Pilotanlage für die Lithiumverarbeitung errichtet, die für eine direkte Lithiumextraktion ausgelegt ist und ein Produktionsverfahren unterstützt. Für weitere Informationen über Tecpetrol besuchen Sie bitte die Website https://www.tecpetrol.com/en.

Die Techint Group ist ein globales Konglomerat mit diversifizierten Geschäftsbereichen in der Stahlerzeugung, dem Bau komplexer Infrastrukturen, der Planung und dem Bau von Industrieanlagen und Maschinen, Technologien für die Metall- und Bergbauindustrie, der Exploration und Förderung in der Öl- und Gasbranche sowie forschungsorientierten Gesundheitseinrichtungen. Durch unsere sechs Hauptunternehmen - Tenaris S.A. (NYSE und Mexiko: TS und EXM Italien: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol und Humanitas - ist die Techint Group auf sechs Kontinenten tätig, beschäftigt 79.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 33 Milliarden US-Dollar. Wir verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Abschluss großer Transaktionen in Industrie- und Rohstoffsektoren auf der ganzen Welt, auch in Kanada, und bei der Handhabung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen. Weitere Informationen über die Techint Group finden Sie auf ihrer Website unter https://www.techintgroup.com/en.

Hinweis in Bezug auf vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen". Vorausschauende Informationen beruhen nicht auf vergangenen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den vorausschauenden Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Häufig, aber nicht immer, sind vorausschauende Informationen an der Verwendung von Wörtern wie „plant", „erwartet", „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter sowie an Formulierungen oder Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, herbeigeführt oder erreicht werden „können", „könnten", „sollten", „würden", „dürften" oder „werden". Obwohl Tecpetrol der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen vorausschauenden Informationen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten und basieren auf Informationen und Annahmen, die sich als ungenau erweisen können. Demnach sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Bestimmte wesentliche Faktoren oder Annahmen werden bei der Erstellung von vorausschauenden Informationen angewandt. Solche Faktoren und Annahmen beruhen auf Informationen, die Tecpetrol gegenwärtig zur Verfügung stehen, die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tecpetrol oder der Abschluss des Angebots wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen vorausschauenden Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören unter anderem: das endgültige Ergebnis einer möglichen Transaktion zwischen Tecpetrol und Alpha, einschließlich der Möglichkeit, dass Alpha eine Transaktion mit Tecpetrol annimmt oder nicht; Maßnahmen von Alpha, einschließlich einer Transaktion, die sich aus dem Verkaufsprozess in Bezug auf das Tolillar Project ergibt; Maßnahmen, die von Wertpapierinhabern von Alpha in Bezug auf das Angebot ergriffen werden; dass die Bedingungen des Angebots von Tecpetrol bei Ablauf der Angebotsfrist nicht erfüllt werden oder darauf verzichtet wird; die steuerliche Behandlung des Angebots für Aktionäre; und das Andauern oder der Abschluss des Angebots oder einer nachfolgenden Transaktion. Vorausschauende Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Überzeugungen und Meinungen von Tecpetrol zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Es sollte nicht erwartet werden, dass diese vorausschauenden Informationen aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen aktualisiert oder ergänzt werden. Tecpetrol lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot wurde ausschließlich durch das formelle Angebot und Rundschreiben, das Übermittlungsschreiben und die Mitteilung über die garantierte Zustellung unterbreitet und unterliegt den darin dargelegten Bestimmungen und Bedingungen. Das Angebot wurde nicht an, noch werden Einlagen von oder im Namen von Aktionären in einer Rechtsordnung angenommen, in der die Abgabe oder Annahme des Angebots nicht im Einklang mit den Gesetzen dieser Rechtsordnung stehen würde.

Das Angebot bezieht sich auf die Wertpapiere eines kanadischen Unternehmens, dessen Wertpapiere nicht gemäß Abschnitt 12 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Exchange Act") registriert sind. Dementsprechend unterliegt das Angebot weder Section 14 (d) des U.S. Exchange Act noch Regulation 14D oder Rule 14e-1 der Regulation 14E. Das Angebot wurde in den Vereinigten Staaten in Bezug auf Wertpapiere eines „ausländischen privaten Emittenten" gemäß der Definition in Rule 3b-4 des U.S. Exchange Act in Übereinstimmung mit den kanadischen gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften unterbreitet. Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich diese Anforderungen von denjenigen unterscheiden, die in den Vereinigten Staaten für Übernahmeangebote gemäß dem U.S. Exchange Act und den in dessen Rahmen erlassenen Vorschriften und Regelungen gelten.

Das Angebot und alle sich aus seiner Annahme ergebenden Verträge unterliegen den Gesetzen der Province of Ontario und den dort geltenden kanadischen Bundesgesetzen und werden nach diesen ausgelegt. Dementsprechend sind die Bestimmungen des German Takeover Code (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) auf das Angebot nicht anwendbar.

Weder die United States Securities and Exchange Commission, noch die Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (German Federal Financial Supervisory Authority) haben das Angebot genehmigt oder missbilligt (oder werden es genehmigen oder missbilligen), noch haben sie eine Stellungnahme zur Angemessenheit oder Begründetheit des Angebots oder zur Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung oder in einem anderen Dokument im Zusammenhang mit dem Angebot enthaltenen Informationen abgegeben (oder werden es abgeben). Jede gegenteilige Darstellung ist rechtswidrig.

Medienkontakt: Alexandre Meterissian, E-Mail: [email protected]; Investorenbeziehungen: Jorge Dimópulos, Email: [email protected]; Fragen von Aktionären/Ausschreibungsunterstützung: Laurel Hill Advisory Group, gebührenfrei: 1-877-452-7184, außerhalb Nordamerikas: 1-416-304-0211, E-Mail: [email protected]

