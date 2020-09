TED y Future Stewards organizan el evento global Countdown que moviliza a millones para reducir a la mitad las emisiones de gas de tipo invernadero para 2030 en la carrera por un mundo sin carbono

NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Countdown, una iniciativa global para promover y agilizar soluciones a la crisis climática, se lanzará el 10 de octubre de 2020 con un evento sin costo virtual en vivo de cinco horas en el que se presentarán intelectuales y emprendedores. Este es el momento de actuar. Ellos describirán cómo se vería un futuro saludable, abundante y con cero emisiones: convertir las ideas en acciones. El evento combinará la característica mezcla de TED de ideas viables y respaldadas por investigación, ciencia de vanguardia, y momentos de asombro e inspiración. Countdown es una pieza de una serie más amplia de acciones y eventos de este otoño, incluidos el Bloomberg Green Festival, Climate Week NYC y otros, todos con el objetivo común de informar y activar a millones en preparación hacia una exitosa Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en noviembre de 2021.

La presentación de Countdown se transmitirá en vivo en el canal de Youtube de TED. Este evento global será la primera conferencia TED gratuita y abierta al público. Segmentos del evento, incluidas las conferencias y actuaciones más importantes, estarán disponibles de manera inmediata en todas las plataformas digitales. El programa incluye más de 50 piezas de contenido: conferencias, actuaciones, animaciones y más. Los oradores cubrirán temas como:

La climatología y la crisis climática: ¿En dónde estamos hoy?

Por qué es importante la justicia climática

Colocando el clima de vuelta a la agenda política y social

Qué pueden hacer las empresas (y qué están haciendo) para el cambio y la transformación

Reestructura de nuestras ciudades

Redoblando esfuerzos en el trabajo y en el hogar

El sendero hacia un futuro más seguro, limpio y justo para las personas y el planeta

Para conocer el programa completo y la lista de oradores haga clic aquí.

Además del evento global en vivo, se planean más de 500 eventos virtuales del TEDx Countdown en nueve idiomas alrededor del mundo, invitando a las comunidades y a los ciudadanos a actuar de forma local mientras también proponen soluciones e ideas locales para la conversación global. Countdown también organizó un Consejo juvenil global de activistas reconocidos que ayudarán a conformar la agenda de Countdown durante el año. Además, Countdown está trabajando para involucrar a las personas a través del arte con diez exhibiciones de arte públicas en ciudades globales en torno al evento del 10 de octubre de 2020 y convocatorias abiertas de arte en dibujo y fotografía que se realizarán durante todo el año en el sitio web de Countdown.

"El momento para actuar contra el cambio climático nos ha perseguido por mucho tiempo; ha llegado la hora de unir a todos los niveles de la sociedad: líderes empresariales, actores políticos, científicos y particulares", indicó Chris Anderson, socio fundador de Countdown y director de TED. "El clima es un objetivo primordial para TED y los miembros de nuestra comunidad, y estamos orgullosos de que nuestra organización se dedique plenamente a la lucha por nuestro futuro colectivo".

"Countdown reúne una poderosa colaboración de socios de todos los sectores para actuar sobre el cambio climático", expresó Lindsay Levin, socio fundador de Countdown y director general de Leaders's Quest. "Necesitamos trabajar estrechamente con valor y solidaridad para lograr un futuro saludable, justo y resiliente para todos.

Con tantas personas que ya se han comprometido en la lucha por el cambio climático, Countdown busca la colaboración radical: organizar a todas las partes interesadas para apoyarse en la importante labor ya en marcha y ofrecer soluciones poderosas y actuales a una audiencia aún mayor. Impulsado por TED y Future Stewards, Countdown tiene como objetivo responder cinco preguntas fundamentales e interconectadas que conforman un anteproyecto para un futuro mejor:

ENERGÍA: ¿Qué tan rápido podemos cambiar a una energía 100% limpia?

TRANSPORTE: ¿Cómo podemos mejorar la forma en que movilizamos personas y cosas?

MATERIALES: ¿Cómo podemos reinventar y transformar las cosas que nos rodean?

ALIMENTOS: ¿Cómo podemos desencadenar un cambio mundial hacia sistemas alimentarios más saludables?

NATURALEZA: ¿Cómo podemos proteger mejor la Tierra y reforestarla?

Countdown está pidiendo a empresas y organizaciones que se unan a la campaña Race to Zero a través de Business Ambition for 1.5°C, que es un compromiso de establecer objetivos basados en la ciencia alineados con limitar el calentamiento global a 1,5°C, y a través de The Climate Pledge, que exhorta a los signatarios a lograr emisiones cero de carbono para 2040 —una década antes del objetivo del Acuerdo de París de 2050.

"Podemos inspirar a otros a través de la acción y el ejemplo, porque no hay esperanza sin acción",expresó el activista de la justicia climática de 17 años Xiye Bastida, organizador líder del movimiento juvenil de huelga climática Fridays for Future. "Estamos luchando para asegurarnos de que este planeta sobreviva y prospere para las futuras generaciones, lo que requiere de una cooperación intergeneracional. Countdown se trata de agruparse sin importar edades y sectores para proteger la Tierra y asegurarse de dejar un mundo mejor al que encontramos".

"Cinco años tras la firma unánime del Acuerdo de París, muchos países, empresas y ciudadanos están haciendo lo que está dentro de sus posibilidades para combatir la crisis climática. Pero esto no es suficiente," expresó Christiana Figueres, exdirectora del cambio climático de la ONU (2010-2016), ahora cofundadora de Global Optimism. "Nos queda esta década decisiva para lograr lo que se necesita: reducir las emisiones globales a la mitad durante los próximos diez años es vital para alcanzar el objetivo de cero emisiones para 2050. Estoy encantada de asociarme con Countdown y así aumentar el balance global de obstinado optimismo que es necesario para impulsar a todas las empresas y países —e involucrar a los ciudadanos— para que se tomen las medidas pertinentes que desvinculen el carbono de nuestra economía y forma de vivir en esta década".

Tras el lanzamiento, Countdown propiciará diversos grupos de trabajo de líderes de sectores junto con la red de organizaciones asociadas de la iniciativa hasta noviembre de 2021. Estos se enfocarán en obtener importantes avances en la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en preparación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow. Durante la celebración del Countdown el próximo año (12-15 de octubre de 2021, Edimburgo, Escocia), la iniciativa compartirá un anteproyecto viable para un futuro de cero emisiones y celebrará el avance que se haya logrado hasta ese momento.

Los ciudadanos son el elemento esencial de esta iniciativa y todos pueden #JoinTheCountdown al:

Acerca de TED

TED es una organización sin fines de lucro dedicada a exponer "Ideas dignas de difundir", frecuentemente en el formato de conferencias breves ofrecidas por intelectuales y empresarios líderes. Muchas de estas conferencias se ofrecen en TED Conferences, acogedores TED Salons y en miles de eventos TEDx organizados de forma independiente alrededor del mundo. Videos de estas conferencias están disponibles, sin costo, en TED.com y otras plataformas. Versiones de audio de las TED Talks se publican en TED Talks Daily, disponible en todas las plataformas de podcast.

Acerca de Future Stewards

Future Stewards es una coalición de socios (Leaders' Quest, Global Optimism, y We Mean Business) que trabajan juntos para crear un futuro regenerador, en el que se cubran las necesidades de todos, dentro de las posibilidades del planeta. Fundada tras el Acuerdo de Paría, Future Stewards capacita a personas, empresas y comunidades con la información y herramientas necesarias para resolver problemas sistémicos, escalar lo que funciona y desarrollar una colaboración intersectorial.

