Tejas Networks remporte une commande internationale de 13 millions de dollars de la région d'Asie du Sud-Est

BANGALORE, Inde, 4 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) a annoncé aujourd'hui avoir reçu un bon de commande de 13 millions de dollars d'un important fournisseur de services de télécommunications en Asie du Sud-Est. Conformément au contrat, Tejas Networks fournira et installera ses produits à large bande ultra-convergents (TJ1400UCB) primés afin d'étendre les services à large bande haute vitesse aux collectivités rurales mal desservies de la région. Le projet devrait être exécuté au cours des 12 prochains mois.

M. Sanjay Nayak, directeur général de Tejas Networks, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis pour ce prestigieux projet qui permettra à une population rurale importante de bénéficier pour la première fois des avantages tangibles d'un accès Internet haute vitesse, fiable et abordable. TJ1400UCB est un produit novateur qui offre la souplesse nécessaire pour déployer rapidement des services à large bande sur des supports optiques, sans fil ou en cuivre, selon l'infrastructure disponible, à des coûts très abordables. Tejas Networks a été sélectionnée en raison de nos produits de pointe et de notre vaste expérience dans le déploiement en temps opportun de réseaux d'accès à large bande et de transmission optique à grande échelle partout dans le monde, notamment dans le cadre des projets BharatNet et Railway WiFi du gouvernement indien. »

Dr Kumar N. Sivarajan, directeur de la technologie de Tejas Networks, a déclaré : « Nous sommes ravis que Tejas Networks ait été sélectionnée comme fournisseur principal d'équipement de télécommunications pour ce projet difficile. Le haut débit omniprésent et abordable est devenu une nécessité dans la vie moderne et constitue un outil essentiel pour fournir des services avancés tels que la télémédecine, l'éducation en ligne, les services bancaires en ligne, le commerce électronique et les services de gouvernance en ligne. TJ1400UCB met à profit notre architecture logicielle unique hardware™ pour intégrer de manière transparente et conjointe les technologies de pointe d'accès à large bande et les services de transmission par paquets à grande capacité, en offrant les avantages supplémentaires d'une gestion unifiée, d'une réduction de l'espace et d'économies d'énergie favorisant un déploiement rentable. »

À propos de Tejas Networks Limited

Tejas Networks conçoit, développe et vend des produits de réseautage performants et compétitifs aux fournisseurs de services de télécommunications, aux fournisseurs de services Internet, aux services publics, aux organismes de défense et aux entités gouvernementales dans plus de 75 pays. Tejas Networks est classé parmi les 10 premiers fournisseurs du segment mondial de l'agrégation optique et a déposé plus de 349 brevets.

Pour en savoir plus, consultez le site de Tejas Networks : http://www.tejasnetworks.com

CLAUSE REFUGE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance sont des déclarations prospectives, qui comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux de ces prévisions en raison des risques ou des incertitudes associés à nos attentes en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie et nos plans de croissance et d'expansion, les changements technologiques, notre exposition aux risques du marché, les conditions économiques et politiques générales en Inde qui ont un impact sur nos activités commerciales ou les investissements, les changements dans les lois et règlements qui s'appliquent à l'industrie dans laquelle la société opère. La société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par ou au nom de la société..

Contact pour les médias :

Anu Priya Lal

[email protected]

+(91)7349403185

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/826177/Tejas_Networks_Logo.jpg

www.tejasnetworks.com



