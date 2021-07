Tekni-Plex assina contrato de compra definitivo para adquirir Grupo Phoenix

WAYNE, Pensilvânia, 1 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Tekni-Plex assinou um contrato de compra definitivo para adquirir o Grupo Phoenix em um negócio que fortalecerá a capacidade da Tekni-Plex de oferecer soluções de embalagens direcionadas ao mercado e voltadas para o cliente, especialmente nos mercados de alimentos e bebidas.

O acordo combina a reputação de 50 anos da Tekni-Plex em excelência operacional com a inovação orientada ao consumidor oferecida pelo Grupo Phoenix, suportando e aprimorando a visão da Tekni-Plex de implementar expertise de classe mundial na formulação, processamento e fabricação de soluções baseadas em materiais para aprimorar as experiências do usuário final, proteger produtos e marcas e promover decisões de negócios sustentáveis.

"O Grupo Phoenix adiciona um amplo conjunto de recursos ao nosso negócio de produtos de consumo", disse Brenda Chamulak, recentemente nomeada presidente e CEO da Tekni-Plex. "A aquisição amplia nossa capacidade de manter os alimentos mais frescos e por mais tempo com soluções de embalagens sustentáveis. A família Tekni-Plex tem o prazer de receber o Grupo Phoenix, seu pessoal e seus produtos inovadores."

O Grupo Phoenix fabrica embalagens rígidas e é especializado em soluções de embalagens personalizadas, inovadoras e sustentáveis com operações nos Estados Unidos, na Colômbia e no México e clientes em mais de 30 países. "Estamos entusiasmados em juntar-nos à Tekni-Plex. Esse acordo permitirá que o Grupo Phoenix e nossa equipe continuem crescendo com nossos clientes. Estou particularmente muito orgulhoso de nossa equipe e animado com as oportunidades que o acordo trará. A combinação do espírito empreendedor e de inovação do Grupo Phoenix com a presença e os recursos globais da Tekni-Plex foi planejada para criar uma plataforma escalonável de primeira classe para o crescimento contínuo", disse Alberto Peisach, CEO do Grupo Phoenix.

O Grupo Phoenix atua como parceiro estratégico de embalagens para marcas líderes de produtos de consumo rápido em várias categorias e segmentos, como laticínios, sobremesas, café, bebidas, sorvete, sopas, pastas, cosméticos e limpeza doméstica, atendendo a mais de 20 mercados verticais. "Começamos na Colômbia e expandimos em toda a América Latina; depois, com o apoio inabalável de nossos parceiros JP Morgan e OEP, que acreditaram em uma pequena empresa familiar, entramos no mercado dos Estados Unidos. Nossa estratégia de negócios focada nos permitiu identificar antecipadamente as tendências do consumidor e responder rapidamente ao mercado", concluiu Peisach.

"Esta aquisição representa os pontos fortes das unidades de negócios Dolco, Tri-Seal e Action Technologies ao expandir a gama de soluções que oferecemos aos nossos clientes, alavancando uma linha mais ampla de materiais para sustentabilidade e abordando desafios com uma mentalidade voltada para o consumidor", disse Eldon Schaffer, CEO da divisão de produtos de consumo da Tekni-Plex. "Esse acordo também nos permite alavancar a presença do Grupo na América Latina e expandir nossa presença na região", concluiu o Sr. Eldon Schaffer.

"O Grupo Phoenix traz uma cultura complementar à nossa empresa. Estamos ansiosos para recebê-los em nossa equipe. As pessoas têm energia elevada, são extremamente competitivas e muito focadas em trazer ideias voltadas para o mercado orientadas ao consumidor", afirmou a Sra. Brenda Chamulak.

"Temos uma ótima percepção para identificar antecipadamente o comportamento de compra dos consumidores no perímetro da loja, incluindo frutas, vegetais, proteínas, laticínios, carnes, aves, peixes, além de produtos do corredor central, café de dose única. Essas continuarão sendo áreas de ênfase especial para nós", acrescentou Jaime Lederman, diretor de operações do Grupo Phoenix. "Por fim, o Grupo não tem apenas grandes capacitações em plásticos, incluindo PET e PP, mas também em papel e outros substratos sustentáveis que serão incrivelmente importantes para nossos negócios combinados, à medida que continuarmos nossa jornada para sermos mais agnósticos em materiais e tecnologia."

Esta é a 15ª aquisição que a Tekni-Plex concluiu nos últimos cinco anos, suportando sua estratégia de expandir seus negócios por meio de aquisições transformadoras e complementos estratégicos.

A conclusão da aquisição está condicionada à aprovação regulatória.

Moelis & Company LLC. e Simpson Thacher atuaram como consultores do Grupo Phoenix, enquanto a Ropes & Gray LLP assessorou a Tekni-Plex.

Sobre o Grupo Phoenix

O Grupo Phoenix é uma das empresas de embalagens rígidas sustentáveis mais inovadoras e de crescimento mais rápido nas Américas. Seus produtos têm como alvo os setores de embalagens comerciais de alimentos, serviços de alimentação e produtos de consumo descartáveis. O Grupo Phoenix acompanha e fornece aos clientes por meio de uma rede distribuída de cinco fábricas: duas na Colômbia, uma no México e duas nos EUA. Acesse o Grupo Phoenix www.GrupoPhoenix.com.

Sobre a Tekni-Plex, Inc.

A Tekni-Plex é uma empresa globalmente integrada com foco no desenvolvimento e fabricação de produtos para uma ampla variedade de mercados finais, incluindo médicos, farmacêuticos, alimentos, bebidas, cuidados pessoais, domésticos e industriais. A Tekni-Plex está sediada em Wayne, Pensilvânia, e opera fábricas em dez países para atender às necessidades de seus clientes globais. Para mais informações, acesse www.tekni-plex.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/177084/tekni_plex_logo.jpg

FONTE Tekni-Plex, Inc.

Related Links

http://www.tekni-plex.com



SOURCE Tekni-Plex, Inc.