Telangana (Indien) setzt sich mit seiner Next-Gen-Life Sciences Policy 2026-30 globale Ziele

Positionierung von Telangana unter den fünf weltweit führenden Life-Science-Clustern bis 2030

Investitionen in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar angestrebt

Verlagerung des Schwerpunkts von einer auf Größe ausgerichteten Fertigung hin zu einer innovationsgetriebenen Wertschöpfung

DAVOS, Schweiz, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Regierung von Telangana, Indien, hat heute auf dem Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos ihre Next-Gen Life Sciences Policy 2026-30 vorgestellt und damit die Absicht des Bundesstaates bekundet, eine weitaus bedeutendere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des globalen Gesundheitswesens, der fortschrittlichen Therapeutika und der nachhaltigen Bio-Produktion zu übernehmen.

Die Richtlinie formuliert eine entscheidende Verlagerung von einer auf Größe ausgerichteten Fertigung hin zu einem wertorientierten, innovationsgetriebenen Wachstum und positioniert Telangana als global integrierten Life-Sciences-Hub für Forschung, Entwicklung und Anwendung. Mit dem klaren Ziel, bis 2030 zu den fünf weltweit führenden Life-Sciences-Clustern zu gehören, strebt die Richtlinie Investitionen in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar, die Schaffung von 500.000 hochwertigen Arbeitsplätzen und eine tiefere Integration in die globalen Wertschöpfungsketten der Life Sciences an.

Die Fertigungstiefe wird zunehmend durch Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten ergänzt. Mehrere globale Wissenschaftsorganisationen – darunter Amgen, Sanofi, Bristol Myers Squibb, Lilly und viele andere – haben in Hyderabad Forschungs- und Entwicklungszentren, digitale Zentren und globale Kompetenzzentren gegründet oder erweitert, was das Vertrauen in die wissenschaftlichen Talente und die innovationsfreundliche Infrastruktur von Telangana widerspiegelt.

Die Next-Gen Life Sciences Policy 2026–30 stellt eine bewusste Ausweitung dar, die darauf abzielt, Telanganas Übergang von einem unverzichtbaren Bestandteil globaler Lieferketten zu einem globalen Vorreiter für fortschrittliche Therapien und Plattformen zu beschleunigen. Die Politik wurde vom Ministerpräsidenten, Herrn A. Revanth Reddy, in Anwesenheit des Ministers für IT und Industrie, Herrn D. Sridhar Babu, des Sonderstaatssekretärs, Herrn Sanjay Kumar IAS, und des CEO von Telangana Lifesciences, Herrn Shakthi M. Nagappan, vorgestellt.

„Wir bauen eines der weltweit vertrauenswürdigsten und transformativsten Ökosysteme im Bereich der Biowissenschaften auf und fördern von Telangana aus die globale Gesundheitsversorgung. Die weltweite Vorstellung der Richtlinie in Davos spiegelt die Überzeugung von Telangana wider, dass die nächste Wachstumsphase in den Biowissenschaften von grenzüberschreitende Zusammenarbeit, globalem Kapital und gemeinsamen Innovationsagenden angetrieben werden wird.", erklärte Herr Ministerpräsident von Telangana, Indien.

„Die Richtlinie legt den Schwerpunkt auf Pionierforschung und fortschrittliche Fertigungsplattformen, darunter Zell- und Gentherapien, Peptide, Präzisionsfermentation und andere Modalitäten der nächsten Generation. Es stärkt das gesamte Ökosystem in den Bereichen klinische Forschung, Pharmadienstleistungen, Diagnostik, medizinische Elektronik und digitale Gesundheit und positioniert Telangana als bevorzugten Standort für globale Life-Science-Zentren," so Herr D. Sridhar Babu, Minister für IT, Elektronik und Kommunikation sowie Industrie der Regierung von Telangana

Die Umsetzung der Richtlinie wird durch eine weltweit benchmarkte Infrastruktur verankert, darunter die Green Pharma City, zehn Pharma Villages, die Erweiterung des Genome Valley und die weitere Stärkung des Medical Devices Park.

Ein spezieller Life Sciences Innovation Fund mit einem Umfang von bis zu 10 Milliarden Rupien (100 Millionen US-Dollar)wird Innovationen in der Früh- und Wachstumsphase fördern, Deep-Tech-Unternehmen unterstützen und privates und institutionelles Kapital anziehen. Dies wird durch die Gründung der Telangana School of Life Sciences unterstützt, einer Universität von globaler Exzellenz, die sich auf Forschung, Bildung und die Entwicklung zukunftsfähiger Talente konzentriert.

Das Bestreben von Telangana basiert auf einem ausgereiften, global vernetzten Ökosystem, das bereits in großem Maßstab funktioniert. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der Bundesstaat von einem Produktionsstandort zu einem umfassenden Zentrum für Biowissenschaften entwickelt, das Grundlagenforschung, klinische Entwicklung, fortschrittliche Fertigung und globale Aktivitäten umfasst.

Heute beherbergt Telangana über 2.000 Unternehmen der Biowissenschaften, verfügt über eine der weltweit höchsten Konzentrationen an von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen pharmazeutischen Einrichtungen, deckt ein Drittel des weltweiten Impfstoffbedarfs und fungiert als zuverlässiger Produktions- und F&E-Partner für führende globale Life-Science-Unternehmen. Unternehmen in Hyderabad spielen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit globaler Lieferketten im Gesundheitswesen, insbesondere bei Impfstoffen, komplexen Generika, Biologika und Biosimilars.

