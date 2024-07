Telarix renaît pour prendre la tête de la prochaine ère du commerce de gros

L'interconnexion de TOMIA lui permet de se recentrer en tant qu'unité commerciale indépendante.

VIENNA, Virginie, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- TOMIA Interconnect a été rebaptisée Telarix, annonçant ainsi une réémergence de la marque qui définit et domine l'espace de vente en gros depuis deux décennies. Dirigée par une équipe d'experts du secteur, Telarix vise la croissance en se spécialisant dans des solutions qui répondent aux besoins évolutifs des opérateurs de téléphonie mobile en matière de voix et de messagerie. Les services de l'entreprise s'appuient sur une stratégie optimisée pour le commerce de gros, à laquelle les opérateurs du monde entier font confiance, notamment le service d'échange de documents en ligne, iXLink, qui met en relation une communauté de plus de 4 000 membres. Le service BSS primé iXTools, qui renforce les activités des opérateurs dans les domaines du commerce, de l'acheminement et de la facturation, complète leur gamme. Telarix fonctionnera de manière autonome aux côtés des sociétés sœurs TOMIA et MACH, qui restent responsables des services d'itinérance et de compensation leaders sur le marché.

"La relance de Telarix reflète notre volonté de fournir des services de gros et d'entreprise innovants qui résolvent les défis les plus pressants de l'industrie et ouvrent de nouvelles possibilités de revenus pour nos clients", a déclaré Chuck Parrish, vice-président principal et directeur général de Telarix.

Les opérateurs doivent entretenir d'innombrables relations avec d'autres opérateurs, des entreprises et des agrégateurs, tout en faisant face à la concurrence acharnée des applications OTT. Telarix permet de s'orienter plus facilement sur ce marché complexe grâce à des services automatisés qui favorisent l'efficacité, la précision et l'agilité. Les solutions innovantes de l'entreprise aident les opérateurs à capter le marché dynamique des entreprises grâce au SMS A2P et à son évolution, la messagerie d'entreprise RCS (RBM), et à monétiser leur demande croissante de numéros virtuels pour le marché de l'activation des applications mobiles grâce à une capacité Cloud Numbers entièrement intégrée.

L'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour démontrer comment son indépendance permettra à Telarix d'accélérer l'innovation et d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Avec des équipes au contact des clients dévouées, Telarix est enthousiaste à l'idée de s'appuyer sur sa fière tradition d'excellence et d'ouvrir une nouvelle ère d'innovation dans le domaine des télécommunications. Pour en savoir plus, consultez le site www.telarix.com.

À propos de Telarix

Telarix innove dans le secteur de la voix et de la messagerie depuis plus de 20 ans et est fière de servir des centaines d'opérateurs, de transporteurs et d'agrégateurs dans le monde entier. Nous offrons à nos clients une approche rationalisée de la gestion de la voix et de la messagerie, simplifiant la prise de décision et favorisant l'efficacité opérationnelle. Nos solutions innovantes de vente en gros automatisées aident les opérateurs de téléphonie mobile à développer leurs services vocaux, SMS A2P, de messagerie d'entreprise RCS et d'activation d'applications, y compris les numéros dans le nuage, et à lutter contre la fraude dans les télécommunications grâce à une détection avancée des risques et des événements. Telarix est un partenaire dévoué dans les services de gros, qui dote les opérateurs des moyens nécessaires pour s'orienter dans les relations globales d'opérateur à opérateur et d'opérateur à entreprise et de suivre le rythme des pressions commerciales, des exigences des entreprises et de l'évolution du secteur. Pour en savoir plus, consultez le site www.telarix.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2454285/Telarix_Logo.jpg

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Caetano Pessoa – Telarix

[email protected]

Téléphone : +352 691 384 107