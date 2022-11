Telcoin étend ses services à l'UE

L'enregistrement des actifs numériques en Europe permettra à Telcoin de fournir des voies vers son portefeuille de crypto-monnaies et vers sa bourse de finance décentralisée pour ses clients européens.

LOS ANGELES, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Telcoin, une plateforme technologique financière décentralisée mettant les transferts de fonds à faible coût et les échanges de crypto-monnaies entre les mains des utilisateurs du monde entier, a annoncé aujourd'hui son expansion sur le marché européen.

Telcoin registers to provide cryptocurrency services in the EU.

Telcoin Europe UAB, enregistré en Lituanie pour fournir des services d'actifs numériques, donne à la société la possibilité d'offrir à la fois son portefeuille d'actifs numériques auto-déposé et son service d'échange de crypto-monnaies aux Européens. L'application Telcoin, disponible pour iOS et Android, permet aux utilisateurs de stocker, d'envoyer et d'échanger en toute sécurité un nombre croissant de crypto-monnaies populaires en quelques clics seulement.

À l'instar des utilisateurs des États-Unis, les citoyens de l'UE pourront bientôt encaisser des stablecoins directement à partir d'un compte bancaire ou d'une carte de débit connectés, ce qui leur donnera accès à des échanges mobiles pour 24 tokens, dont WBTC, ETH, MATIC et TEL. Telcoin vise à offrir une alternative intuitive et peu coûteuse aux échanges centralisés existants, tout en permettant aux titulaires de comptes de conserver la gestion de leurs actifs.

« Malgré les conditions difficiles du marché, nous voyons toujours un grand avenir pour la finance décentralisée et les services d'échange de crypto-monnaies auto-gérées réglementées », a déclaré Paul Neuner, PDG de Telcoin. « Je pense que les utilisateurs européens ont un intérêt particulier pour la décentralisation et l'auto-détention sécurisée, nous prévoyons donc une forte demande dans l'UE pour notre alternative sur mobile aux échanges centralisés. »

En tant qu'entreprise axée sur l'adoption de la réglementation et la fourniture aux clients d'une porte propre à la finance décentralisée, Telcoin suit de près les développements réglementaires dans l'UE et au-delà. Ayant rédigé et adopté la deuxième loi sur les crypto-banques aux États-Unis, dans l'État du Nebraska l'année dernière, Telcoin est enthousiaste à l'idée d'étendre sa participation positive et constructive au développement de la réglementation des actifs numériques à l'échelle mondiale.

Telcoin s'emploie activement à mettre en place ses opérations locales et prévoit de proposer ses nouveaux services aux citoyens européens à la fin de l'année.

Site Internet : https://www.telco.in/

Twitter : https://twitter.com/telcoin

Discord : https://discord.gg/PMcuZRntNa

Téléchargement iOS : https://apps.apple.com/us/app/telcoin/id1455060641

Téléchargement Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=in.telco.wallet

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1938273/Telcoin_registers_provide_cryptocurrency_services_EU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1748895/Telcoin_Logo.jpg

SOURCE Telcoin