Telecoming wordt de officiële mobiele partner van de Royal Sports Club Anderlecht

Het Belgische team sluit zich als vierde Europese club aan bij het sportech-project van het bedrijf

Het bedrijf dat is gespecialiseerd in sport-technologieën om inkomsten te genereren, zal de officiële mobiele ervaring van de club via telecom operators verspreiden

Telecoming is de officiële DCB-partner van andere Europese voetbalclubs, zoals Real Madrid CF, PSG en SL Benfica

MADRID, 1 september 2022 /PRNewswire/ -- Sportfans zijn niet langer passieve toeschouwers. Ze zijn actief, coöperatief, creatief en delen hun eigen content op het gebied van competities. Technologiebedrijven dragen bij aan de betrokkenheid van fans door nieuwe digitale ervaringen te leveren.

Als onderdeel van deze trend heeft Telecoming een exclusieve overeenkomst ondertekend om de officiële distributeur van digitale content te worden voor de Royal Sports Club Anderlecht. De club, opgericht in 1908, heeft een sociale gemeenschap van meer dan 2,5 miljoen volgers op de vier belangrijkste sociale media-kanalen. RSC Anderlecht is het team met de meeste titels in de Belgische Jupiler Pro League, met 34 kampioenschappen.

Telecoming wordt aldus de vertrouwde partner van RSC Anderlecht om de officiële mobiele service te ontwikkelen, waar fans van een unieke en onvergetelijke digitale ervaring zullen genieten. Het bedrijf zal de nodige technologie leveren om deze dienst te gelde te maken door middel van directe facturering via mobiele operators.

"We zijn verheugd om de officiële partner van RSC Anderlecht te worden om hun nieuwe mobiele ervaring te creëren en te gelde te maken. Op Telecoming ontwikkelen we op dit moment sportech-oplossingen in 21 landen, en het is fantastisch om RSC Anderlecht aan onze portfolio toe te voegen", aldus Cyrille Thivat, CEO van Telecoming. "Sportorganisaties hebben begrepen dat technologie de kern van hun bedrijfsmodel moet zijn. Voetbalclubs hebben nu al een digitaal publiek opgebouwd. We helpen ze graag om dat te gelde te maken met een nieuwe, officiële digitale ervaring voor fans".

Telecoming, dat opvalt vanwege zijn ervaring op het gebied van het genereren van mobiele inkomsten in het voetbal op verschillende markten, consolideert zijn leiderschap op het gebied van mobiele sportentertainmentoplossingen. Het bedrijf heeft al succesvolle allianties met andere Europese voetbalclubs, zoals Real Madrid CF, PSG en Benfica, is een relevante partner geworden voor clubs en telecomoperatoren.

Over Telecoming

Telecoming is een internationaal bedrijf dat is gespecialiseerd in sport- en entertainmenttechnologieën om inkomsten te genereren. Het bedrijf implementeert oplossingen die zijn gericht op het verbeteren van mobiele betaalprocessen en advertentietechnologie. Een schaalbaar, flexibel en veilig platform integreert naadloos de hulpmiddelen om inkomsten te genereren voor bedrijven die in de digitale omgeving actief zijn. Telecoming, dat sinds 2008 toonaangevend is op het gebied van de economie van digitale inhoud, is op dit moment actief in 21 landen. De London Stock Exchange heeft het bedrijf erkend als een van de meest inspirerende Europese organisaties. Bovendien is het volgens Morningstar's Inc. 5.000 een van de snelst groeiende bedrijven van Europa. Ga voor meer informatie naar www.telecoming.com

