Telefónica certifica o modulo NB-IoT da Quectel com capacidade de troca de assinatura

XANGAI, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, líder mundial no fornecimento de módulos para a Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), tem trabalhado em parceria com a Telefónica, uma das maiores operadoras do mundo, reconhecida por sua visão e capacidade de execução no segmento IoT.

Como resultado da parceria, a Quectel recentemente recebeu a certificação da Telefónica para o módulo LTE Cat NB2 (NB-IoT) da empresa, o BC95-G, que oferece capacidade de troca de assinatura baseada nos padrões GSMA V3.2.

A capacidade de troca de assinaturas é especialmente útil quando se trata de medição inteligente (água gás e eletricidade) e de Cidades Inteligentes (gestão de resíduos, estacionamentos, iluminação pública, monitoramento de poluição e outros). Por exemplo, os medidores inteligentes devem ser usados por 10-15 anos e, em geral, são instalados em locais de difícil acesso, o que eleva muito o custo de troca de assinaturas. Além disso, a tecnologia de troca de assinaturas pode ajudar a simplificar a instalação, a gestão e a segurança dos dispositivos de medicação "à prova de futuro".

Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel, comentou que "após parceria próxima com as equipes da Telefónica, nosso módulo BC95-G é confiável e teve suas capacidades comprovadas para operar na rede NB-IoT da Telefónica. Agora, os clientes podem acelerar o uso de aplicações IoT em todo o mundo".

O módulo BC95-G, agora certificado pela Telefónica, é um módulo NB-IoT de alto desempenho, compatível com múltiplas bandas de frequência de B1/B3/B5/B8/B20/B28 e com consumo de energia extremamente baixo. Projetado para aplicações em que o tamanho é o fator importante e compatível com os módulos GSM/GPRS M95 e LPWA BC95 da Quectel, ele proporciona uma plataforma flexível e escalonável para novos casos de uso da IoT.

Atualmente, a Telefónica trabalha com os clientes em projetos de medição inteligente e cidade inteligente, que devem ser implantados em decorrência desta certificação do módulo BC95-G da Quectel.

Sobre a Quectel

A Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (código de ação: 603236.SS), é líder mundial no fornecimento de módulos celulares e GNSS, com um portifólio amplo de produtos que abrange as mais recentes tecnologias sem fio, como 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Como desenvolvedora profissional de tecnologia para IoT e fornecedora de módulos celulares, a Quectel pode fornecer um serviço completo para módulos celulares de IoT. Os produtos Quectel já foram amplamente aplicados em áreas de IoT/M2M como pagamentos inteligentes, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateways sem fio, indústria, saúde, agricultura e monitoramento ambiental. Para mais informações, visite o site, o LinkedIn, o Facebook e o Twitter da Quectel.

FONTE Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

