Telerradiologia cresce durante a pandemia e representa oportunidade para empresas

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Medcloud, plataforma em nuvem de gestão de exames radiológicos, prepara-se para colher bons frutos no ano de 2020. A companhia deve registrar crescimento de 325% em relação ao ano anterior em função da intensa procura por tecnologias inovadoras para o setor de radiologia, que expandiu 158% durante o período.

Este já era um movimento observado pela Medcloud antes da pandemia, uma vez que as empresas vinham buscando soluções mais acessíveis para gerir e armazenar exames de imagem. "A Telerradiologia, modalidade da Telemedicina na qual médicos radiologistas realizam laudos a distância, vem sendo praticada há anos no mundo todo. Entretanto, o aumento do número de casos da covid-19 e o isolamento social fez com que muitas empresas e profissionais optassem definitivamente por este novo modelo", afirma Dimas Silva, CEO e fundador da Medcloud.

Somente este ano, a empresa integrou em sua plataforma mais de 300 unidades, entre clínicas, hospitais e laboratórios. Conforme Silva explica, a adoção de tecnologias em nuvem representa ganho significativo com relação à segurança dos profissionais – que não precisam se deslocar nem manter contato com o público - além da redução de custos com impressão. Outra vantagem é que a Medcloud já possui registro Anvisa, portanto as empresas contratantes trabalham com plataforma segura de acordo com o compliance necessário no país. "Para estas organizações, vale a pena manter um contrato de software como serviço e ter à disposição o que há de melhor em termos de inovação", diz ele. Entre os clientes da empresa, está a Prefeitura do Rio de Janeiro e unidades da rede de Hospitais São Camilo.

As soluções da empresa vão desde PACS (Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), RIS (Sistema de Informação de Radiologia), portal de resultados e armazenamento. Com tecnologia baseada 100% em cloud computing, a plataforma Medcloud pode ser acessada facilmente por meio de qualquer navegador de Internet. Assim, médicos radiologistas conseguem visualizar exames de imagem no formato DICOM e realizar o laudo dentro da própria ferramenta, compartilhando o resultado em tempo real com a clínica onde o exame foi realizado, com o paciente e com o médico solicitante.

"A constante evolução do meio digital também está relacionada ao empoderamento do paciente, que deseja compreender cada vez mais as informações contidas nos laudos de maneira que se torne capaz de tomar decisões sobre sua própria saúde junto com o médico", avalia o executivo, lembrando que a empresa desenvolveu um app que possibilita o relacionamento digital entre pacientes e todos os profissionais envolvidos no tratamento.

Outro ponto é a democratização do sistema, já que qualquer profissional autônomo pode utilizar a ferramenta. "Embora tenhamos grandes grupos em nossa carteira de clientes, nossa plataforma é acessível a todo radiologista que deseje adotar uma tecnologia de última geração em sua rotina de trabalho", informa Silva.

De acordo com a Merritt Hawkins, empresa de pesquisa médica, quase metade dos médicos nos EUA já estavam utilizando Telemedicina para tratar pacientes na metade de 2020. "Isso reforça uma tendência acelerada pela pandemia. Há anos a Telemedicina luta para se consolidar. Agora, as empresas estão finalmente encontrando maneiras de usar a tecnologia em todo o seu potencial", finaliza o CEO da Medcloud.

A Medcloud é uma empresa de software que atua no mercado de diagnósticos há 10 anos oferecendo os sistemas PACS e RIS em nuvem para gerenciamento completo de centros de imagem, clínicas e hospitais, desde o agendamento até a realização e compartilhamento de laudos. Atualmente, atende clínicas e hospitais em todas as regiões do Brasil.

A Medcloud é líder no setor de Cloud PACS no Brasil, com prêmios como o Best Practices Awards 2016, da Frost & Sullivan, o Corporate Excellence Awards 2019, da CV Magazine, o 10 Leading Diagnostic Solutions Providers 2019 da Insights Care e 2020 Most Innovative Healthcare Data Management Platform da Corporate Vision Magazine.

